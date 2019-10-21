«Тут как с кашей по утрам — есть ее не хочется, но она, сволочь, полезная». Артур Каратай оправдывает тактику «Краснодара» в последних матчах

Краснодарский край, Вся Россия Распечатать

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«Сейчас вообще обойма напоминает детский двор после эпидемии гриппа — выходим играть все кто на ногах держится». Журналист и аналитик Артур Каратай о проблемах краснодарского футбольного клуба.

Тренерский штаб «Краснодара» второй раз подряд заигрывает в раздаче «мизер в темную». Ну а что поделать, если соперники прям перед очным матчем снимают тренера. Пойди разберись, какой будет состав или расстановка. Вот «Динамо» вчера удачно воспользовалось тем, что Намли мало ест и не любит тренажеры. Продавил его Морозов после подачи — и все, аля-улю. И окопалось потом «Динамо» на своей половине с 25% владения мячом, прямо возле баннера в честь Льва Ивановича.

Нет, это не трусость. Прагматизм скорее. Уже все знают, что без креативной атакующей группы у «Краснодара» проблемы при позиционном нападении. Поэтому было пять защитников, выносы по аутам и полное отсутствие прессинга. Но чем полезны проблемы — они заставляют мозг искать альтернативные решения. Я уже писал про сдвоенный мощный центр нападения Берг—Ари и возросшую важность стандартов. Тут как с кашей по утрам — есть ее не хочется, но она сволочь полезная. Поэтому Мусаев сам и не сильно рад упрощению игры, но результат сейчас нужен.

Сейчас вообще обойма напоминает детский двор после эпидемии гриппа — выходим играть все кто на ногах держится. Опять пауза на сборные была в конце концов. Вчера вот в запасе было пять полевых игроков, а уже в четверг будет матч в Турции — как тут найти тактические маневры? Хотя с учетом двух поражений на старте Лиги Европы надо признать, что с большой долей вероятности «Краснодару» придется пожертвовать евросезоном. Окончательно этот вопрос решится после двух матчей с «Трабзонспором».

И да, опять про судей скажем. Чтоб не обвиняли в провинциальном синдроме, скажем тихо, почти шепотом. Вилков вчера во втором тайме принял несколько решений, повлиявших на ход матча и, видимо, на его исход. Во-первых, при всем уважении к Шарлю Каборе — он наиграл на несколько удалений. Уже имея желтую карточку, хавбек несколько раз срывал атаки фолом, а однажды чуть не оторвал «галик» Шапи. К слову, примерно за такое нарушение недавно был удален Вильена. А уже в добавленное время Каборе в штрафной ударил по ноге Камболова. Но ВАР на игре не использовался, а в динамике Вилков фола не заметил. Впрочем как показал матч «Зенит» — «Ростов», даже присутствие ВАР не мешает арбитрам проявлять свои симпатии.

В четверг в Турции нас опять ждет веселье. «Трабзонспор» — команда крайне веселая. В этом сезоне она дома забивает в среднем больше двух голов за матч. И при этом всегда пропускает. Есть в команде несколько звездных игроков, что для Турции в общем-то норма. В первую очередь речь о Старридже и Оби Микеле. Оба в свое время блистали в английской премьер-лиге. Турки к слову с одним очком в копилке, так что по турнирной ситуации иного варианта, кроме как открытого боя с двух сторон, просто не существует. Все как мы любим.

Мурад Мусаев ФК «Динамо» ФК «Краснодар» Футбол

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«Тут как с кашей по утрам — есть ее не хочется, но она, сволочь, полезная». Артур Каратай оправдывает тактику «Краснодара» в последних матчах
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