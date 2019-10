«Главному режиссеру Константину Демидову надо протиснуться между "сциллой и харибдой"». О новом спектакле в Краснодарском театре драмы

В Драме тоже «карнавал», только от обратного. Потому что в социально-философской (не мистической!) драме Лермонтова, как мы знаем с советской школы, обличается, в первую очередь, знать. А вот ей никакие маски не нужны, это в Венеции они демократизируют общество, а в высшем свете личину нужно носить всегда. А уж за карточным столом — обязательно! Настоящий игрок никогда истинного лица и чувств не кажет, он на таких дурачках, как Звездич, делает состояние. Потому и выражение, а потом и мем — Покерфейс, бесстрастное лицо, прижились. Ну, соответственно, и хит Леди Гаги тут как тут. Мог бы и прозвучать, хотя бы в фойе, в антракте (музыкальное оформление спектакля и так уж очень «прислуживает» замыслу ).

I wanna roll with him, a hard pair we will be

A little gambling is fun when you're with me (I love it)

Russian Roulette is not the same without a gun

And baby when it's love if it's not rough it isn't fun (right?)