«В комбинационном футболе от Игнатьева и Берга пользы как от меня на стройке». Артур Каратай о выездной победе «Краснодара» в Екатеринбурге
«У "Краснодара" все еще много проблем, часть которых тренерский штаб попробует решить в эту двухнедельную паузу», — колумнист Юга.ру подводит итоги важного для «быков» матча и размышляет о перспективах команды Мусаева.
В Екатеринбурге вчера было весело. Совсем не в масть уральской погоде. Мусаев на бровке в пуховике пританцовывал, а у нас в Краснодаре тем временем было за 30 градусов и духота. Уж не знаю, как этот переход дался футболистам, но играть всяко приятнее в прохладу. Это и было заметно по «Краснодару» — бежалось в охотку, проходили комбинации, и вроде как и не видно негативного фона от вылета из Лиги Чемпионов.
Но это не единственный значимый фактор вчерашней победы. Ари вернулся после травмы. Да так, что мы сразу поняли, как его не хватало. В комбинационном футболе от Игнатьева и Берга пользы как от меня на стройке. Швед может продавить, а Игнатьев убежать. Но Ари — это игрок иного диапазона действий. Обратите внимание, насколько проще полузащите выходить в атаку, когда впереди форвард, с которым можно и в «стенку» отыграться, и на третьего отпасовать. Бразилец хорош и в завершении, и в подыгрыше.
С другой стороны, надо признать, что сам «Урал» не ставил «Краснодару» неразрешимых задач. Прессинга фактически не было, свободных зон — как на Красной в 3 утра. Парфенов учит команду действовать от себя, и это очень удобно для «Краснодара». В классе исполнителей уральцы «быкам» уступают, хотя после невероятного гола Эль Кабира показалось, что это не скажется в итоге. К счастью, такие команды, как «Урал», в любой момент способны придумать проблемы на ровном месте.
«Краснодар», впрочем, тоже на это способен. Взять хотя бы бездумный пас Спайича в первом тайме. Это был бы самый детский автогол в истории, по крайней мере из тех, что случались 1 сентября. Я это к тому, что не надо сильно обольщаться победе в Екатеринбурге. У «Краснодара» все еще много проблем, часть которых тренерский штаб попробует решить в эту двухнедельную паузу. В плане психологии поможет то, что команда эти полмесяца пробудет в ранге лидера.
Говорят (с), сегодня «Краснодар» ждет и кадровое пополнение. Якобы Ману Фернандеш уже прибыл в город и скоро подпишет контракт. ОК, в данной ситуации это будет отличное подписание. Португалец — свободный агент, и к тому же играет как раз на проблемном для «Краснодара» левом фланге атаки, который осиротел после травм Классона и Кабеллы. Хотя в Екатеринбурге на этом месте Скопинцев выглядел очень убедительного. Возможно, это и есть оптимальный выход для Мусаева — использовать и Рамиреса, и Скопу вместе на фланге.
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Артур Каратай о выездной победе «Краснодара» в Екатеринбурге
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