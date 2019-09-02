«В комбинационном футболе от Игнатьева и Берга пользы как от меня на стройке». Артур Каратай о выездной победе «Краснодара» в Екатеринбурге

Краснодарский край, Вся Россия Распечатать

© Фото Юга.ру

«У "Краснодара" все еще много проблем, часть которых тренерский штаб попробует решить в эту двухнедельную паузу», — колумнист Юга.ру подводит итоги важного для «быков» матча и размышляет о перспективах команды Мусаева.

В Екатеринбурге вчера было весело. Совсем не в масть уральской погоде. Мусаев на бровке в пуховике пританцовывал, а у нас в Краснодаре тем временем было за 30 градусов и духота. Уж не знаю, как этот переход дался футболистам, но играть всяко приятнее в прохладу. Это и было заметно по «Краснодару» — бежалось в охотку, проходили комбинации, и вроде как и не видно негативного фона от вылета из Лиги Чемпионов.

Но это не единственный значимый фактор вчерашней победы. Ари вернулся после травмы. Да так, что мы сразу поняли, как его не хватало. В комбинационном футболе от Игнатьева и Берга пользы как от меня на стройке. Швед может продавить, а Игнатьев убежать. Но Ари — это игрок иного диапазона действий. Обратите внимание, насколько проще полузащите выходить в атаку, когда впереди форвард, с которым можно и в «стенку» отыграться, и на третьего отпасовать. Бразилец хорош и в завершении, и в подыгрыше.

С другой стороны, надо признать, что сам «Урал» не ставил «Краснодару» неразрешимых задач. Прессинга фактически не было, свободных зон — как на Красной в 3 утра. Парфенов учит команду действовать от себя, и это очень удобно для «Краснодара». В классе исполнителей уральцы «быкам» уступают, хотя после невероятного гола Эль Кабира показалось, что это не скажется в итоге. К счастью, такие команды, как «Урал», в любой момент способны придумать проблемы на ровном месте.

«Краснодар», впрочем, тоже на это способен. Взять хотя бы бездумный пас Спайича в первом тайме. Это был бы самый детский автогол в истории, по крайней мере из тех, что случались 1 сентября. Я это к тому, что не надо сильно обольщаться победе в Екатеринбурге. У «Краснодара» все еще много проблем, часть которых тренерский штаб попробует решить в эту двухнедельную паузу. В плане психологии поможет то, что команда эти полмесяца пробудет в ранге лидера.

Говорят (с), сегодня «Краснодар» ждет и кадровое пополнение. Якобы Ману Фернандеш уже прибыл в город и скоро подпишет контракт. ОК, в данной ситуации это будет отличное подписание. Португалец — свободный агент, и к тому же играет как раз на проблемном для «Краснодара» левом фланге атаки, который осиротел после травм Классона и Кабеллы. Хотя в Екатеринбурге на этом месте Скопинцев выглядел очень убедительного. Возможно, это и есть оптимальный выход для Мусаева — использовать и Рамиреса, и Скопу вместе на фланге.

Оригинал

Мурад Мусаев ФК «Краснодар» ФК «Урал» Футбол

Это авторский текст. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Мнения

«В комбинационном футболе от Игнатьева и Берга пользы как от меня на стройке». Артур Каратай о выездной победе «Краснодара» в Екатеринбурге
«Собрать копеечку и положить учителю в конверт». Стоит ли дарить деньги школьным учителям?
«Надежды, что следующий назначенец будет лучше, нет». Об уходящем из Сочи мэре Пахомове и его сменщиках
«Краснодар — это праздник, который всегда с другим». Повадки и привычки типичного краснодарца
«Не было шансов даже на то, чтобы всерьез возродить интригу». Артур Каратай — о последнем матче «Краснодара» в Лиге чемпионов
Все мнения

Новости

Кабелла, Фернандеш, Иван. Итоги летнего трансферного окна для «Краснодара»
Полицейский пострадал в массовой драке со стрельбой в одном из клубов Махачкалы
Рауф Арашуков: О предстоящем задержании я знал заранее. И знаю, кто его проплатил
Новым прокурором Приморско-Ахтарского района стал зампрокурора Центрального района Сочи
В Крыму шестилетняя девочка выпала из окна многоэтажки, пока ее мать выпивала с соседями
Галицкий дал свой вертолет игроку «Краснодара», чтобы тот сделал визу для сборной

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале