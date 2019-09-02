«В комбинационном футболе от Игнатьева и Берга пользы как от меня на стройке». Артур Каратай о выездной победе «Краснодара» в Екатеринбурге

«У "Краснодара" все еще много проблем, часть которых тренерский штаб попробует решить в эту двухнедельную паузу», — колумнист Юга.ру подводит итоги важного для «быков» матча и размышляет о перспективах команды Мусаева.

В Екатеринбурге вчера было весело. Совсем не в масть уральской погоде. Мусаев на бровке в пуховике пританцовывал, а у нас в Краснодаре тем временем было за 30 градусов и духота. Уж не знаю, как этот переход дался футболистам, но играть всяко приятнее в прохладу. Это и было заметно по «Краснодару» — бежалось в охотку, проходили комбинации, и вроде как и не видно негативного фона от вылета из Лиги Чемпионов.

Но это не единственный значимый фактор вчерашней победы. Ари вернулся после травмы. Да так, что мы сразу поняли, как его не хватало. В комбинационном футболе от Игнатьева и Берга пользы как от меня на стройке. Швед может продавить, а Игнатьев убежать. Но Ари — это игрок иного диапазона действий. Обратите внимание, насколько проще полузащите выходить в атаку, когда впереди форвард, с которым можно и в «стенку» отыграться, и на третьего отпасовать. Бразилец хорош и в завершении, и в подыгрыше.