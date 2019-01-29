Не товарищ и не господин. Могут ли россияне уважительно относиться к людям при отсутствии уважительного обращения в речи?

В России нет подходящего слова для уважительного обращения к незнакомому человеку, а потому мы не уважаем друг друга. Об этом рассуждает Артем Никитин — директор краснодарской творческой лаборатории «НесТАНдАРТ», основатель и идеолог проекта МЫSLI и музыкант

Почему у нас так плохо со свободой личности и так много агрессии к любому иному? Просто в России истреблены все смыслы для уважительного обращения к незнакомому человеку.

«Товарища» похоронили лет 30 назад вместе с Советским союзом. «Господина» еще на 70 лет раньше. До сих пор внутри эхом при слове «господин» звучит: «лакеев у нас еще в семнадцатом отменили...» «Дамы и господа» уже живут во дворцах и концертных залах, пьют шампанское, любуются собою в зеркалах... Но в «господине», сказанном на улице, сквозит издевательство.

Когда говорят «уважаемый», отчетливо ощущаешь, что как раз наоборот: сейчас получишь в морду. «Молодой человек» — при чем тут возраст? «Девушка» — это юная особа без детей. А вдруг нет? «Женщина» — к чему этот сексизм и казенщина? «Мужчина» звучит приветом из советских очередей. Да и вообще, обращение по половому признаку выходит за рамки этикета. «Друг» — слишком интимно: такое не будешь раздавать каждому встречному.

Дамочка? Тетенька? Мужик?

Мы больше не знаем, как обращаться друг к другу уважительно. Уже почти 30 лет в межвременье... И пока не поймем, не научимся уважать противоположное мнение, будем разрывать многолетние связи и брызгать слюной из-за того, чей Крым, чей газ, чья очередь на почте. Будем сажать в тюрьму неугодных, лить зеленку, сладостно низвергать Макаревичей за личные взгляды.

Пока не найдем слова, чтобы полюбить ближнего уже не на словах. А может, наоборот: когда нащупаем путь к друг другу, то и нужные слова найдутся?

Есть у вас то самое слово? Подскажете?