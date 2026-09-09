В Краснодаре 9 сентября работают 77 АЗС. Публикуем адреса

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Власти Краснодара обновили список работающих заправок

9 сентября телеграм-канал МЦУ Краснодара сообщил, что в городе работают 77 заправок. Это на две меньше, чем днем ранее. 

Информация о наличии топлива на АЗС Краснодара

Горючее есть в наличии:

  • бензин АИ-92 — на 31 АЗС;
  • бензин АИ-95 — на 32 АЗС;
  • бензин АИ-100 — на 6 АЗС;
  • дизельное топливо (ДТ) — на 77 АЗС.

QR-коды, казачьи посты и очереди на 9 км:

Заправиться можно по адресам:

  • «Роснефть»: трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Уральская, Московская, Котовского, Захарова, Бородинская, Дзержинского, возле станицы Елизаветинской, Ростовское шоссе, Вишняковой, Кубанская Набережная, Крупской;
  • «Лукойл»: Тургенева, проспект Чекистов, Старокубанская, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров;
  • «Газпром»: Мачуги, Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Ейское шоссе;
  • «Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, трасса Краснодар — Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская;
  • Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская;
  • «Татнефть» на Ростовском шоссе;
  • «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе;
  • Teboil: Московская, Российская, Красных Партизан, Новороссийская;
  • «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе, Восточный обход;
  • Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан;
  • «КТК» на Александра Покрышкина;
  • «Ирбис» на Степана Разина;
  • PNB: Шевченко, Монтажников;
  • «Сивнефть» на Уральской;
  • «ЮНК» на Российской;
  • «Партнер» на Уральской;
  • «ОПТИ» на Красных Партизан;
  • «Юпитер К» на Первомайской.

В течение дня ситуация может измениться. Кроме того, по решению собственников на некоторых станциях запрещен отпуск топлива в канистры — заправить можно только автомобиль.

Еще 29 заправок временно не работают, а девять закрыты на ремонт или ребрендинг.

Как писали Юга.ру, в начале сентября на курортах Кубани сохраняются лимиты на бензин: АИ-95 и АИ-100 все сложнее найти.

Автомобили Город Краснодар Нефть Топливо Транспорт

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