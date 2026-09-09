В Краснодаре 9 сентября работают 77 АЗС. Публикуем адреса
Власти Краснодара обновили список работающих заправок
9 сентября телеграм-канал МЦУ Краснодара сообщил, что в городе работают 77 заправок. Это на две меньше, чем днем ранее.
Информация о наличии топлива на АЗС Краснодара
Горючее есть в наличии:
- бензин АИ-92 — на 31 АЗС;
- бензин АИ-95 — на 32 АЗС;
- бензин АИ-100 — на 6 АЗС;
- дизельное топливо (ДТ) — на 77 АЗС.
QR-коды, казачьи посты и очереди на 9 км:
Заправиться можно по адресам:
- «Роснефть»: трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Уральская, Московская, Котовского, Захарова, Бородинская, Дзержинского, возле станицы Елизаветинской, Ростовское шоссе, Вишняковой, Кубанская Набережная, Крупской;
- «Лукойл»: Тургенева, проспект Чекистов, Старокубанская, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров;
- «Газпром»: Мачуги, Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Ейское шоссе;
- «Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, трасса Краснодар — Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская;
- Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская;
- «Татнефть» на Ростовском шоссе;
- «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе;
- Teboil: Московская, Российская, Красных Партизан, Новороссийская;
- «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе, Восточный обход;
- Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан;
- «КТК» на Александра Покрышкина;
- «Ирбис» на Степана Разина;
- PNB: Шевченко, Монтажников;
- «Сивнефть» на Уральской;
- «ЮНК» на Российской;
- «Партнер» на Уральской;
- «ОПТИ» на Красных Партизан;
- «Юпитер К» на Первомайской.
В течение дня ситуация может измениться. Кроме того, по решению собственников на некоторых станциях запрещен отпуск топлива в канистры — заправить можно только автомобиль.
Еще 29 заправок временно не работают, а девять закрыты на ремонт или ребрендинг.
Как писали Юга.ру, в начале сентября на курортах Кубани сохраняются лимиты на бензин: АИ-95 и АИ-100 все сложнее найти.
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