Четыре человека погибли, 29 пострадали: Новороссийск приходит в себя после атаки БПЛА

В 23:46 власти перекрыли движение транспорта в сторону Геленджика от пересечения Сухумского шоссе и улицы Карьерной, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки.

Спустя несколько часов огонь распространился на 1,8 га и зашел на территорию заповедника «Утриш». Тушение осложняет сухая ветреная погода и труднодоступный горный рельеф.

Вечером 8 сентября мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил , что город подвергся атаке БПЛА. В результате падения обломков дрона в районе хутора Дюрсо произошло возгорание лесной подстилки.

Утром 9 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки на Новороссийск погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Еще 29 человек получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Повреждения зафиксировали в трех частных и пяти многоквартирных домах. Также пострадали здания православного храма и детского сада. На местах работают оперативные и спасательные службы.

На улице Советов повреждено дорожное полотно и инфраструктура, движение транспорта затруднено. Автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда.