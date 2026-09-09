Четыре человека погибли, 29 пострадали: Новороссийск приходит в себя после атаки БПЛА
Власти рассказали об итогах массированной атаки на Новороссийск
Вечером 8 сентября мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что город подвергся атаке БПЛА. В результате падения обломков дрона в районе хутора Дюрсо произошло возгорание лесной подстилки.
Спустя несколько часов огонь распространился на 1,8 га и зашел на территорию заповедника «Утриш». Тушение осложняет сухая ветреная погода и труднодоступный горный рельеф.
В 23:46 власти перекрыли движение транспорта в сторону Геленджика от пересечения Сухумского шоссе и улицы Карьерной, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки.
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Утром 9 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки на Новороссийск погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Еще 29 человек получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Повреждения зафиксировали в трех частных и пяти многоквартирных домах. Также пострадали здания православного храма и детского сада. На местах работают оперативные и спасательные службы.
На улице Советов повреждено дорожное полотно и инфраструктура, движение транспорта затруднено. Автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда.
Как писали Юга.ру, 4 сентября БПЛА атаковали Сочи. На нефтебазе «Лукойла» начался пожар.
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