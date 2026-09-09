Четыре человека погибли, 29 пострадали: Новороссийск приходит в себя после атаки БПЛА

Краснодарский край

Распечатать

  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

Власти рассказали об итогах массированной атаки на Новороссийск

Вечером 8 сентября мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что город подвергся атаке БПЛА. В результате падения обломков дрона в районе хутора Дюрсо произошло возгорание лесной подстилки.

Спустя несколько часов огонь распространился на 1,8 га и зашел на территорию заповедника «Утриш». Тушение осложняет сухая ветреная погода и труднодоступный горный рельеф.

В 23:46 власти перекрыли движение транспорта в сторону Геленджика от пересечения Сухумского шоссе и улицы Карьерной, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки.

Читайте также:

Утром 9 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки на Новороссийск погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Еще 29 человек получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Повреждения зафиксировали в трех частных и пяти многоквартирных домах. Также пострадали здания православного храма и детского сада. На местах работают оперативные и спасательные службы.

На улице Советов повреждено дорожное полотно и инфраструктура, движение транспорта затруднено. Автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда.

Как писали Юга.ру, 4 сентября БПЛА атаковали Сочи. На нефтебазе «Лукойла» начался пожар.

Новороссийск Происшествия СВО смерть

Все материалы по теме:

Новости

В Сочи и Сириусе отменили плату за вход в нацпарк для местных жителей. Но не везде
На М-4 «Дон» в Краснодарском крае с 10 сентября ограничат движение
В Новороссийске после атаки БПЛА ввели режим ЧС: 17 человек в больнице, пострадали дома, школы и детсады
В Краснодаре 9 сентября работают 77 АЗС. Публикуем адреса
Атака БПЛА в Анапе: снова горит заповедник «Утриш», повреждены дома и детский сад
Четыре человека погибли, 29 пострадали: Новороссийск приходит в себя после атаки БПЛА

Лента новостей

Как изменился краснодарский фестиваль GG Jazz за 13 лет 
Вчера, 17:27
Как изменился краснодарский фестиваль GG Jazz за 13 лет 
большое интервью с Юрием Красильниковым
Атака БПЛА в Анапе
Сегодня, 10:09
Атака БПЛА в Анапе
Снова горит заповедник «Утриш», повреждены дома и детский сад
QR-коды, казачьи посты и очереди на 9 км
7 сентября, 18:45
QR-коды, казачьи посты и очереди на 9 км
Как юг России переживает новую волну топливного кризиса

Реклама на сайте