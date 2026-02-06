Морозный рекорд на Дону. Столбики термометров опустились до -30 °С

Ростовская область

  • © Фото grabmate с сайта pixabay.com
    © Фото grabmate с сайта pixabay.com

В ночь с 3 на 4 февраля столбики термометров в Ростовской области опустились до -30 °С

4 февраля синоптики сообщили в телеграм-канале «Погода и климат», что ночью с 3 на 4 февраля в Ростовской и Волгоградской областях столбики термометров опустились до -30,3 °С. На Дону такой мороз последний раз фиксировали в 2014 году.

«Конечно, это лишь две точки наблюдения, явление не массовое, и станции, расположенные поблизости, отмечали в основном от -25 °С до -20 °С», — отметили эксперты. 

Машины застревали в снегу, трамваи не ходили, а пробки достигли 10 баллов:

Специалисты объяснили такие морозы особенностью местного ландшафта — зимой в приземном слое распределение температуры контрастное, так как холодный воздух более плотный и тяжелый. Энергии его молекул не хватает, чтобы подняться повыше. А отсутствие ветра способствует стеканию холодного воздуха вниз рельефа.

В Краснодарском крае ночной рекорд по морозу синоптики зафиксировали в станице Кущевской — до -16,8 °С.

Как писали Юга.ру, в небе над Сочи заметили необычное сочетание трех природных явлений одновременно.

Погода рекорды Ростов-на-Дону Ростовская область

