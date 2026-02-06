Депутат Госдумы предложил разрешить пенсионерам и многодетным оплачивать отопление в рассрочку

Депутат Госдумы предложил предоставлять пенсионерам и многодетным семьям рассрочку до шести месяцев по оплате отопления

5 февраля издание RTVI сообщило, что депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил председателю Правительства РФ Марату Хуснуллину обращение с предложением предоставить пенсионерам и многодетным семьям рассрочку по оплате отопления на срок до шести месяцев.

По словам депутата, это позволит людям спокойно оплачивать квитанции без страха накопления долга и штрафов.

«Такая мера позволит снизить социальную напряженность, предотвратить рост долгов по ЖКХ и привести систему оплаты отопления в соответствие с принципами социальной справедливости», — рассказал Гусев.