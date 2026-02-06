Депутат Госдумы предложил разрешить пенсионерам и многодетным оплачивать отопление в рассрочку

Депутат Госдумы предложил предоставлять пенсионерам и многодетным семьям рассрочку до шести месяцев по оплате отопления

5 февраля издание RTVI сообщило, что депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил председателю Правительства РФ Марату Хуснуллину обращение с предложением предоставить пенсионерам и многодетным семьям рассрочку по оплате отопления на срок до шести месяцев. 

По словам депутата, это позволит людям спокойно оплачивать квитанции без страха накопления долга и штрафов. 

«Такая мера позволит снизить социальную напряженность, предотвратить рост долгов по ЖКХ и привести систему оплаты отопления в соответствие с принципами социальной справедливости», — рассказал Гусев.

В документе, который он отправил Хуснуллину, депутат сообщил, что в его адрес приходит большое количество обращений от граждан, которые недовольны ростом стоимости коммунальных услуг и невозможностью их оплаты в срок. 

Гусев упомянул, что на данный момент в России действует два способа оплаты коммунальной услуги — в течение отопительного периода или равномерно в течение всего календарного года. 

Однако первый способ создает финансовые затруднения для социально уязвимых категорий граждан, потому что размер платежа увеличивается в зависимости от фактического объема потребленной теплоэнергии.  

«Это создает крайне напряженную ситуацию для пенсионеров и многодетных семей, которые с учетом ограниченного размера пенсий и социальных пособий не могут равномерно распределить возросшие расходы на коммунальное обслуживание», — заявил Гусев.

