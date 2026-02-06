В Приморско-Ахтарском районе Кубани могут погибнуть стаи лебедей. В чем причина?

В начале февраля в соцсетях появились кадры лебедей, поселившихся на замерзшем берегу Приморско-Ахтарска. Жители обеспокоились, что птицы оказались в «ледяном плену». Они попросили МЧС спасти пернатых. 5 февраля в пресс-службе администрации Приморско-Ахтарского округа пояснили , что лебеди оказались на льду по естественным причинам. За счет оперения и жировой прослойки они хорошо переносят до -15 градусов мороза и ориентируются на наличие открытой воды. Если пищи становится меньше или лед сковывает весь водоем, то птицы перемещаются и не остаются замерзать на месте.

Власти предупредили, что не стоит доставать лебедя со льда, так как он может экономить тепло и отдыхать, пережидая морозы. Согнав птицу с насиженного места, она начнет нервничать и терять энергию. Помимо этого, испуганный лебедь может получить травму при попытке взлететь со льда. Также нельзя забирать их домой и подселять к другим птицам.

«Они, скорее всего, не нуждаются в вашей помощи. Это особенно заметно в периоды резких похолоданий, когда лебеди выбирают безопасные участки льда подальше от берега и людей. Не стоит выходить на лед только для того, чтобы проверить, не замерзли ли птицы», — отметили в администрации.



На место приехал корреспондент «Кубань 24» и поговорил с очевидцами. Они рассказали, что кормили лебедей хлебом, ломали лед и грели птиц сеном. Это может привести к гибели особей.