Рюрик, Комета и Радость. Краснодарский ЗАГС назвал самые необычные имена новорожденных в 2025 году
ЗАГС Краснодарского края сообщил о самых популярных и необычных именах для детей в 2025 году
6 февраля «Коммерсант» со ссылкой на ЗАГС Краснодарского края сообщил о самых популярных и необычных именах, которые давали новорожденным жители Кубани.
Реже всего мальчиков называли Ригоберт, Яр, Рай, Рюрик, Якуббой, Феникс, Хлодвиг, Скай, Мир, Левослав, Бранимир, Ладамир и Космос.
А самыми популярными именами стали Михаил, Александр, Артем, Матвей и Марк. В топ также вошли Мирон, Лев, Дмитрий, Максим, Иван, Тимофей, Роман, Давид, Тимур, Владимир, Кирилл, Арсений, Алексей, Ярослав и Богдан.
«Они могут стать Пельменями, Столами, Тумбочками»:
Среди необычных имен для девочек Яфа, Яромира, Эра, Тиара, Тата, Радость, Мина, Ладослава, Комета, Бэтта, Мальвина, Сакура, Шаганэ, Элита, Сентябрина, Эстера, Мирабель и Мелитта.
Чаще всего девочек называли София, Ева, Мария, Анна, Варвара, Виктория, Василиса, Алиса, Мирослава, Есения, Аделина, Полина, Милана, Арина, Екатерина, Валерия, Ксения, Мия, Кира и Александра.
Анализ проводился на основании 42 102 имен — именно столько детей родилось с января по ноябрь 2025 года.
Как писали Юга.ру, в июле 2025 года стало известно, что в России появится список разрешенных имен для новорожденных.