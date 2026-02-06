Рюрик, Комета и Радость. Краснодарский ЗАГС назвал самые необычные имена новорожденных в 2025 году

ЗАГС Краснодарского края сообщил о самых популярных и необычных именах для детей в 2025 году

6 февраля «Коммерсант» со ссылкой на ЗАГС Краснодарского края сообщил о самых популярных и необычных именах, которые давали новорожденным жители Кубани. 

Реже всего мальчиков называли Ригоберт, Яр, Рай, Рюрик, Якуббой, Феникс, Хлодвиг, Скай, Мир, Левослав, Бранимир, Ладамир и Космос. 

А самыми популярными именами стали Михаил, Александр, Артем, Матвей и Марк. В топ также вошли Мирон, Лев, Дмитрий, Максим, Иван, Тимофей, Роман, Давид, Тимур, Владимир, Кирилл, Арсений, Алексей, Ярослав и Богдан. 

«Они могут стать Пельменями, Столами, Тумбочками»:

Среди необычных имен для девочек Яфа, Яромира, Эра, Тиара, Тата, Радость, Мина, Ладослава, Комета, Бэтта, Мальвина, Сакура, Шаганэ, Элита, Сентябрина, Эстера, Мирабель и Мелитта. 

Чаще всего девочек называли София, Ева, Мария, Анна, Варвара, Виктория, Василиса, Алиса, Мирослава, Есения, Аделина, Полина, Милана, Арина, Екатерина, Валерия, Ксения, Мия, Кира и Александра. 

Анализ проводился на основании 42 102 имен — именно столько детей родилось с января по ноябрь 2025 года. 

Как писали Юга.ру, в июле 2025 года стало известно, что в России появится список разрешенных имен для новорожденных. 

