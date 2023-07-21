Блеваки и вход в Аид: грязевые вулканы Краснодарского края

Грязевые вулканы — геологические образования в нефтеносных и вулканических областях. Многие из них признаны памятниками природы и любимы туристами. Фотограф Юля Шафаростова засняла и описала пять грязевых вулканов на Тамани и нанесла их на карту в конце статьи. Таманский полуостров — один из самых молодых участков суши, тектонические процессы в нем протекают до сих пор. Например, в 2011 году на мысу Каменном морское дно поднялось на 5 метров и прибавило к полуострову 4 гектара. Грязевые вулканы встречаются именно в таких сейсмоактивных местах: на Тамани более 100 действующих и спящих вулканов. Извержения происходят по-разному, но механизм один: через жерло вулкана проходят газы, вынося за собой грязебрекчию — смесь из глины, воды, нефти, мути и обломков горных пород. Во время сильных извержений газы могут воспламеняться, а столбы выброса пород достигать десятков метров. Во время спокойных извержений грязь натужными толчками изливается через край кратера, иногда пузырясь и булькая. За эти свойства переселившиеся на Тамань казаки метко прозвали вулканы «блеваками» — это слово сохранилось в названиях некоторых сопок. В «Одиссее» Гомера (песнь 11, перевод Жуковского, Шуйского) говорится: «…область Аида, где властвует страшная с ним Персефона <...>

Там находится город народа мужей киммерийцев…» Киммерийцы («доскифские» народы) жили в районе Керченского пролива, который тогда назывался Боспор Киммерийский. Можно предположить, Гомер считал, что вход в Аид находится в Таманско-Керченской зоне. Ландшафты грязевых вулканов с характерным сероводородным запахом подкрепляют эту гипотезу.

Кто раскапывает древние города: И почему Фанагория уникальна для археологии Средиземноморья

Современные люди предпочитают не замечать инфернальность грязевых вулканов, обращая больше внимания на полезные свойства вулканических грязей. Их используют в спа- и бьюти-процедурах и для лечения целого ряда заболеваний. Туристы чаще всего выбирают благоустроенные курорты, например, горы «Тиздар» и «Гефест» — вход на них платный, а на территории можно помыться и поесть. К сожалению, удобство соседствует с большим скоплением людей и не располагает к созерцанию. Мы включили в обзор пять грязевых вулканов с (относительно) удобным подъездом, бесплатным входом и надеждой на уединенность. Принимать грязевые ванны лучше в компании — из вязкой грязи может быть сложно выбраться самостоятельно. Поэтому люди часто выбирают дистанционное взаимодействие с вулканом — потыкать в жерло с грязебрекчией длинной палкой.



Обратите внимание, что многие грязевые вулканы имеют статус особо охраняемых природных территорий, так что заезжать на автомобиле прямо на них нельзя. Да и ваше авто может провалиться в грязь и застрять. Гладковские сопки Вулкан также известен как Карсов. Небольшой холм, покрытый десятками воронок разного размера. Часть из них активно извергает грязь, на поверхности много нефти, радужных и коричневатых пленок, некоторые жерла заполнены водой.

Грязевые вулканы на Гладковских сопках © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Грязевые вулканы на Гладковских сопках © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Грязевые вулканы на Гладковских сопках © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Грязевые вулканы на Гладковских сопках © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Вокруг произрастают дубовые леса с редкими плодовыми деревьями, рядом в полях — одичавшие виноградники. Никакого благоустройства здесь нет, поэтому если вы хотите насладиться пейзажами, обмазавшись грязью, лучше запастись чистой водой. В лесу вдоль проселочной дороги, примерно на полпути к вулкану, есть родник. Как добраться



Находится в 2 км на север от станицы Гладковской. Мимо шлагбаума нужно повернуть на проселочную дорогу вдоль виноградника (ориентир — большое мертвое дерево) и двигаться по ней до конца. В сухую погоду можно проехать на легковом автомобиле, после дождей лучше оставить машину у трассы и дойти пешком.

Грязевые вулканы на Гладковских сопках © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Грязевые вулканы на Гладковских сопках © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Грязевые вулканы на Гладковских сопках © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Грязевые вулканы на Гладковских сопках © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Грязевые вулканы на Гладковских сопках © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Грязевые вулканы на Гладковских сопках © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Грязевые вулканы на Гладковских сопках © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Грязевой вулкан Шуго Считается, что Шуго демонстрирует все формы проявления грязевого вулканизма, встречающиеся на Тамани. Крупный, диаметром до 500 м, кратер имеет многочисленные жерла, изливающие голубоватую, пахнущую сероводородом грязь, местами с нефтяной пленкой. При высыхании она образует колеблющуюся под ногами корку толщиной от 3 до 40 см, испещренную крупными трещинами.

Грязевой вулкан Шуго © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Грязевой вулкан Шуго © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Грязевой вулкан Шуго © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Грязевой вулкан Шуго © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Передвигаясь по засохшей корке, будьте осторожны и не подходите слишком близко к жерлу — утонуть вряд ли получится, но можно увязнуть в плохо отстирывающейся грязи.

Вулкан активный: Последнее крупное извержение Шуго наблюдалось в мае 2023 года

Встреченные анапчанки Елена и Светлана рассказали, что часто ездят на Шуго за грязью, которая помогает им в борьбе с различными болезнями. Они наносят глину на 15 минут раз в два дня в течение месяца. Среди недугов — заболевания опорно-двигательной и мочеполовой системы, псориаз, экзема. Собеседницы отметили, что грязь здесь, в отличие от других популярных курортов, не разбавлена водой.

Забор грязебрекчии на вулкане Шуго © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Забор грязебрекчии на вулкане Шуго © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Забор грязебрекчии на вулкане Шуго © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Забор грязебрекчии на вулкане Шуго © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

В вулканической грязи содержится высокая концентрация йода и брома. Также известно, что первые санатории Анапы брали сырье для процедур именно на Шуго. До 2022 года место было благоустроенным, а вход на вулкан — платным. Сейчас предпринимательская деятельность здесь временно приостановлена, и все удобства, в том числе душевые кабины, демонтированы. Поэтому толп туристов на Шуго вы не встретите, но и для смывания грязи после обмазывания на месте воду придется привезти с собой.

Заброшенные туристические объекты у вулкана Шуго © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Спуск к вулкану Шуго © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Заброшенные туристические объекты у вулкана Шуго © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Есть другой вариант — запастись тарой и набрать грязи впрок для домашнего использования. Хранят ее при комнатной температуре, а при высыхании разбавляют водой до нужной консистенции. Во время процедуры будьте осторожны — грязебрекчия содержит кусочки минералов, которые при механическом воздействии могут поранить кожу. Как добраться



Находится в 5 км южнее станицы Варениковской, следуйте за указателями по укатанной грунтовой дороге. Напротив вулкана есть площадка для парковки.

Грязевой вулкан Шуго © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Грязевой вулкан Шуго © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Грязевой вулкан Шуго © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Грязевой вулкан Плевак Также известен как Азовское пекло. Выглядит как небольшое (10-15 м в диаметре) озерцо со свежей и подсохшей темно-серой грязью, следов недавних извержений обнаружено не было. Место популярно среди отдыхающих, но количество людей не сравнить с платными благоустроенными курортами. С холмов открывается отличный вид на водные просторы, а любители ракушек найдут на пляже множество раковин разного сорта и размера.

Грязевой вулкан Плевак © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Грязевой вулкан Плевак © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Грязевой вулкан Плевак © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Грязевой вулкан Плевак © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

После грязевых процедур можно вымыться в море, спустившись 100 метров по холму. Если вы не обмазывались грязью, идти этим путем не советуем — растительность вдоль тропы щедро обмазана глиной. Море мелкое, вход в него каменистый, а вода после многочисленных омовений мутная, поэтому для пляжного отдыха стоит отдалиться от вулкана. Как добраться



Находится на мысе Пеклы, примерно в 5 км на северо-запад от центрального пляжа поселка Кучугуры. Дорога грунтовая, но в сухую погоду легковой автомобиль там проедет.

Окрестности грязевого вулкана Плевак © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Окрестности грязевого вулкана Плевак © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Окрестности грязевого вулкана Плевак © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Окрестности грязевого вулкана Плевак © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Карабетова сопка Самый большой действующий грязевой вулкан Тамани. На вершине расположено несколько извергающихся кратеров, потухшие паразитические жерла и водоемы.

Вулкан активный: Извержение Карабетовой сопки в марте 2023 года

Радиус самого большого кратера — больше 100 метров, а внизу образовалось поросшее камышами озеро в виде полумесяца. Его воду можно использовать для отмывания грязи с тела. Грязь, вяло вытекая из кратера, образует плотную растрескавшуюся корку с наслоениями по пути стока.

Грязевые вулканы на Карабетовой сопке © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Грязевые вулканы на Карабетовой сопке © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Грязевые вулканы на Карабетовой сопке © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Грязевые вулканы на Карабетовой сопке © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Грязевые вулканы на Карабетовой сопке © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Грязевые вулканы на Карабетовой сопке © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Отдельного внимания заслуживают степные флора и фауна — по холмам, поросшим цветущими растениями всех оттенков, прыгают миллионы кузнечиков. Дышится легко, воздух пахнет травами и свежестью. Порадовало разнообразие пернатых — на озере были замечены журавли, пеликаны, дикие утки, в небе парили чайки и орланы. Как добраться



Находится в 4 км к востоку от станицы Тамань. На заправке «Лукойл» на трассе в сторону Краснодара нужно выехать по накатанной дороге направо, а затем по холмам наверх, мимо озера. В сухую погоду легковой автомобиль вполне справится с этой задачей.

Паразитические жерла на Карабетовой сопке © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Озеро близ Карабетовой сопки © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Травы вокруг Карабетовой сопки © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Ахтанизовская блевака Чтобы увидеть, как жидковатая грязь время от времени булькает в жерле, изливая очередную порцию вниз по склону, надо преодолеть крутой подъем. С вершины сопки видно Темрюкский залив, Ахтанизовский лиман и окрестные поля. Туристы заезжают сюда по пути с морских курортов и надолго не задерживаются.

Ахтанизовская блевака © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Ахтанизовская блевака © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Ахтанизовская блевака © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Ахтанизовская блевака © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Для грязевых процедур на месте этот вулкан совсем не подходит, но посетители часто набирают драгоценную глинистую субстанцию с собой — об этом свидетельствуют брошенные горлышки пластиковых бутылок, обрезанные в виде черпачка. Как добраться



Находится на южной окраине станицы Ахтанизовской, до вулкана от трассы легко дойти пешком или доехать на машине в сухую погоду. Ориентиром вам послужит деревянный Z-монумент, расположенный на вершине сопки.

Деревянный Z-монумент на Ахтанизовской блеваке © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Деревянный Z-монумент на Ахтанизовской блеваке © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру