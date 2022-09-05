Черные копатели лепят рукояти казачьих шашек к средневековым клинкам, чтобы продать антикварам. Власти выдают тысячи разрешений на раскопки, хотя настоящих археологических экспедиций всего пара сотен. Минфин нашел новый повод не дать денег на стройку музея — «потому что СВО». Об этом ученые рассказали СМИ на большой экскурсии, посвященной итогам очередного сезона и десятилетию научно-культурного центра «Фанагория». Греки основали Фанагорию как колонию в VI веке до н. э. За 1500 лет ее контролировали Боспорское царство, затем — Византийская империя, а потом — Хазарский каганат. Город был покинут в начале X века н. э., и ученые до сих пор не уверены в причине. В раскопах этого периода часто находят останки убитых, поэтому можно предположить, что упадок города связан с нападением захватчиков. В 1794 году Российская империя основала здесь крепость для подчинения земель нынешнего Краснодарского края. Уже в начале XIX века начались первые раскопки.



Ценность Фанагории в том, что здесь удалось открыть слои города времен его основания — там, где его заложили колонией греки. Таких раскопок с первыми слоями в Средиземноморье совсем мало: Элея в Италии, Милет в Турции, отчасти Пантикапея в Крыму и Фанагория. В основном древние города Средиземноморья доступны только римским периодом — первые века н. э.

Дерипаска vs. рваные палатки Научно-культурный центр «Фанагория» открыли в октябре 2012-го, а инициатор его создания — доктор исторических наук Владимир Кузнецов — работает в Фанагорийской экспедиции с 1971 года. С 1993-го — возглавляет ее под эгидой Института археологии РАН. Парой фраз он описал нищету археологов в позднем СССР: поношенные, если не рваные палатки, жили впроголодь, работали на голом энтузиазме. На экспедицию выделяли одного археолога, редко — двух, порой участвовали нумизматы. О междисциплинарной практике никто не мечтал.

Владимир Кузнецов показывает раскоп «нижнего города» Фанагории © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

«Поработал в Европе и увидел, что там экспедицию не начинают без трех условий — создания музея по результатам, комфортных условий для полевых сотрудников и достойного финансирования обработки и музеефикации находок. Я подумал — чем мы хуже французов или англичан? Значит, надо делать так же. Но это походило на утопию: в 1990-х все деньги разворовывали. И я много старался, чтобы создать здесь полноценный научный коллектив: привлекал спонсорами компании вроде Adidas, Coca-Cola, ABB и т.д. В 2004-м я познакомился с Дерипаской. К нашим миллиардерам по-разному относятся, но он — нестандартный человек, не только образованный, но и патриот Кубани, каких мало. Когда я рассказал о раскопках и попросил поддержать нашу экспедицию, он сразу согласился и прилетел сюда посмотреть своими глазами. Начал финансировать, и с тех пор бывает здесь каждый год». Следы древнего города находят близ Керченского пролива, между поселками Сенной и Приморский. Руины лежат под землей на площади около 20 кв. км — 3-4 км вдоль моря и 6 км в глубь континента. «Мы находимся в постоянной борьбе с людьми, которые эту землю себе незаконно присвоили. На участке от моря до шоссе мы уже отсудили 85 из 130 га», — делится успехом Кузнецов. Он счастливо противопоставляет свою ситуацию раскопкам Горгиппии — античного города, существовавшего с V века до н. э. по III век н. э. Он лежит под современной Анапой, и поэтому раскопки возобновляются, лишь когда что-то сносят для строительства нового здания. Удача Фанагорийской экспедиции в том, что ее объект скрыт только землей: он не застроен и строить здесь запрещено, так как с 2014 года Фанагория — историко-археологический музей-заповедник федерального подчинения. Таких в РФ всего два, второй в Севастополе — Херсонес Таврический. «Любимый нашими правителями, — ревностно добавляет Кузнецов. — Да, там крестили князя Владимира и сохранились высокие колонны и городские стены. Но здесь так и не строили из-за нехватки камня. А о роли Фанагории в христианизации Руси я еще расскажу».

Здание НКЦ «Фанагория» и вид на поселок Сенной © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Палаточный лагерь волонтеров, ведущих первичные раскопки. В нем живет 160 человек, рядом есть передвижные туалеты, душевые, кухня с кондиционером и холодильником © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Древности на «Авито» и разрушающие стройки Деньги на отдельное здание госмузея еще предстоит достать. Но без распоряжения президента Минфин и Минэкономразвития легко находят поводы для ежегодных отказов — то пандемия, то спецоперация. Благо хранилища музея удалось разместить в подвале НКЦ «Фанагория» — и фанагорийские артефакты попадают сюда с полей после обработки, описи и каталогизации. Здесь складируют и другие находки юга РФ: младший научный сотрудник отдела учета, комплектования и хранения музейных фондов Зарема Велихаева рассказывает, что весной 2022 года ФСБ передала музею горы старинных украшений и оружия, изъятых у двух-трех черных копателей. Часто они столь беспечны, что пытаются сбывать найденное на онлайн-барахолках вроде «Авито» или «Мешка» — там их и ловят. Поскольку археологи-нелегалы ищут древности для продажи антикварам, они зачищают их грубо, царапая и разрушая, а когда берутся реконструировать, создают причудливые гибриды из разных эпох. Так появляются средневековые мечи с рукоятками от казачьих шашек. У конфиската есть и другая проблема — место обнаружения вещей не установить точнее, чем от Северного Кавказа до Крыма.

Бронзовая подвеска в виде головы барана, XII-VIII века до н. э., кобанская археологическая культура © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Статуэтка Эрота I-II века н. э. © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Но черные археологи отнюдь не самые страшные соперники профессиональных. По закону РФ ни одну стройку нельзя начинать без предварительных раскопок. Ярчайший пример — трасса «Таврида»: строя ее, государство выделяет огромные деньги на археологические исследования. Кузнецов поясняет с болью в голосе: «На эти деньги, как воронье на падаль, слетаются разные организации, вообще к науке не относящиеся. Правдами и неправдами они выигрывают тендеры и получают лицензии на раскопки — открытые листы. Подлинно научных экспедиций (причем не только в античной, но и в археологии вообще) десятки, может, пара сотен, однако листов выдается в разы больше. В итоге наука деградирует из-за наплыва непрофессионалов, наносящих колоссальный ущерб ради обогащения. На этом фоне наша экспедиция — последний из могикан. Мы не гонимся за деньгами — нам их дает фонд Дерипаски «Вольное дело».

Интервью археолога, который ведет раскопки перед застройкой: Он рассказал о могильнике возле парка «Краснодар»

От изучения паразитов к анализу верований и достатка Слова о профессионализме Кузнецов иллюстрирует экскурсией по действующим раскопам, знакомя с нюансами работы. По пути он вспоминает, как корреспондент краснодарского ТВ спрашивал у горожан, что такое археология, и те говорили: «Не совсем нормальные люди, грязные, машут лопатами, ищут клады». Это больше похоже на черных копателей. Ученый улыбается: ему хочется, чтобы ассоциации не ограничивались брутальностью полевых исследований. Историк не отрицает их необходимости, ведь они дают первичный материал — без него специалистам вспомогательных исторических дисциплин просто нечего было б изучать. Иногда работать приходится в спешке: так было с одним из нынешних раскопов, когда крыша одного из земляных склепов провалилась и оголила россыпь драгоценностей. Это случилось несколько лет назад в октябре, когда сезон полевых работ обычно уже прерывают на зиму. Но захоронение могли разворовать, и его пришлось исследовать «в срочном, обморочном порядке», призвав на помощь коллег из ростовского музея.

Но обычно главное — аккуратность и бережное отношение к источнику. Его важно не только найти, но и сохранить целым и наиболее информативным. Раскоп 50x40 метров разбит на квадраты 5x5 метров, обозначенные буквами. Этими квадратами археологи выкапывают пласты по 20 см в глубину и нумеруют их цифрами. Чем глубже, тем старше культурный слой. Так хазарские строения конца первого тысячелетия н. э. ближе всего к поверхности — под цифрами 5-7 (на глубине 1-1,5 метра), тогда как греческие или византийские постройки середины тысячелетия встречаются значительно глубже — начиная с уровней 13-15 (2,5-3 метра). В зависимости от сложности на один сегмент 5x5 метров и 20 см глубиной уходит от нескольких часов до двух-трех дней. «Это тяжелый труд. Копаем лопатами, ножами, кистями. Все находки раскладываем перед раскопом, моем их, предварительно изучаем, зарисовываем, описываем и фотографируем. По характеру находок датируем пласты. Например, если в слое преобладают стены, где камни сложены елочкой, то это Фанагория хазарского периода. Прямая кладка характерна для греков времен Византии».

Национальный состав города, а значит и набор преобладающих обычаев, менялся не мгновенно: всех в окрестностях перебить не могли — обычно ограничивались мужским населением. Выживших оставалось достаточно, чтобы, смешиваясь с народом-завоевателем, они сохраняли культуру. Так греки продолжали строить прямые улицы, пересекающиеся под прямым углом, но рядом с ними — под влиянием хазар — постепенно появляются дворы со скругленными углами. Такой анализ градостроительства — самый банальный уровень, понятный археологу уже в раскопе. Далее начинается по-настоящему доскональное и всестороннее изучение объектов. Чтобы изучать Древнюю Грецию, археолог должен знать множество областей нематериальной культуры — философию, право, историческую географию, греческий и латынь. А само изучение находок нуждается в помощи узких специалистов: нумизматы изучают монеты, эпиграфисты — надписи на твердых носителях, археозоологи — животных в природе и в быту людей, археопаразитологи — следы паразитов на останках, палинологи — пыльцу и споры. Такой комплексный подход в науке называют меж- или мультидисциплинарным. Он позволяет выведать у находки максимум сведений о ее времени: какой была экология и растительность, какие преобладали расы и религии, как долго люди жили и от чего умирали и, в конце концов, сколько они зарабатывали.

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Среди найденных черепов есть два, принадлежащие монголоидам, и антропологи удивляются, как они оказались здесь в те века. Другой факт важен историкам религии и культуры: в земле нашли купель для крещения, алтарь и посуду с крестами для поминок и совсем маленькую винодельню, которой хватало бы лишь для нужд храма — проведения обрядов причастия. Значит, здесь была епархия и кафедральный собор, что, в свою очередь, показывает важную роль Фанагории в распространении христианства на этих землях задолго до официального крещения Руси. В лабораториях химики специализируются по материалу очищаемых объектов — больше всего металлических и каменных. Особое место занимает очистка деревянных предметов, найденных в морской воде: хранительница фондов Мария Чашук показывает контейнер с кусками корабельной древесины — ее положили в пресную воду, чтобы убрать разрушающую ее соль. Часть раскопок ведут под водой, и это касается не только кораблей. За две тысячи лет уровень моря поднялся и постепенно затопил около 200 метров суши, где раньше была прибрежная и портовая часть Фанагории первых веков н. э.

Мария Чашук и стеклянная ваза I-II веков н. э. © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Радужные разводы — не психоделический дизайн, но следы иризации — коррозии стекла, так что скоро их удалят © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

«Мы — счастливые люди, но денег — лишь золото из фольги» Показывая лаборатории и хранилища, Чашук радуется, ведь редкая экспедиция имеет столько места для своих находок. У центра есть и отдел изготовления копий — он необходим, поскольку возить оригиналы на выставки и трудно, и дорого, и опасно. Более того, НКЦ «Фанагория» не забывает и о туристическом потенциале: в гончарной мастерской делают сувениры-реплики фанагорийских находок. В другой части здания реплики печатают на 3D-принтере. О туризме напоминает и вид самого научного центра — недаром коллега по пресс-туру сравнила его с усадьбой или винодельней. В минуте от здания в небольшом саду растет инжир, гранаты и сливы. Инжир сочный и сладкий, а гранаты были еще совсем небольшими, и Кузнецов заметил, что пока на этих молодых деревьях они не дозревают до иранских. Огромный урожай сливы пропал, точнее, никому не понадобился — о избалованные южане!

Фанагорийское золото обычно низкой пробы и сделано из фольги © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Точную пробу в музее нельзя выяснить без пробирной палаты — высок риск повредить предметы © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Находка 2019 года выложена, как говорит Чашук, в художественном беспорядке. Этими тонкими пластинами расшивали ворот одежды © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру