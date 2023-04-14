Дорого, вкусно и красиво. Краснодарские фудблогеры побывали в ресторане «Рётэй» в Японском саду

Миша и Лена, известные в Краснодаре фудблогеры, поели в ресторане «Рётэй»

В телеграм-канале «МишЛен» 14 апреля появился обзор на ресторан «Рётэй». Заведение располагается в Японском саду, на берегу озера Ойке, в парке «Краснодар». О том, какой ажиотаж вызвало открытие новой очереди, Юга.ру писали здесь.

Блогеры рассказали, что попасть в «Рётэй» можно по предварительной записи после внесения депозита в размере 2 тыс. рублей с человека. Напомним, бронь столика в ресторане дает право войти в Японский сад без очереди.

Авторов телеграм-канала впечатлил интерьер заведения:

«Просторное светлое пространство с минималистичным дизайном и множеством деталей из натуральных материалов».

На сайте ресторана сказано, что интерьер оформлен в стиле сёин-дзукури («кабинетный стиль»).