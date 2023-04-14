Дорого, вкусно и красиво. Краснодарские фудблогеры побывали в ресторане «Рётэй» в Японском саду
Миша и Лена, известные в Краснодаре фудблогеры, поели в ресторане «Рётэй»
В телеграм-канале «МишЛен» 14 апреля появился обзор на ресторан «Рётэй». Заведение располагается в Японском саду, на берегу озера Ойке, в парке «Краснодар». О том, какой ажиотаж вызвало открытие новой очереди, Юга.ру писали здесь.
Блогеры рассказали, что попасть в «Рётэй» можно по предварительной записи после внесения депозита в размере 2 тыс. рублей с человека. Напомним, бронь столика в ресторане дает право войти в Японский сад без очереди.
Авторов телеграм-канала впечатлил интерьер заведения:
«Просторное светлое пространство с минималистичным дизайном и множеством деталей из натуральных материалов».
На сайте ресторана сказано, что интерьер оформлен в стиле сёин-дзукури («кабинетный стиль»).
Японский сад называют самой камерной и атмосферной локацией парка «Краснодар»:
Блогеры заказали четыре основных блюда японской кухни и десерт. Стоимость позиций — от 450 до 1250 рублей. В составе выбранных блюд морепродукты, мясо ягненка и голова лосося. Краснодарцам понравилось все, что попробовали, блогеры рекомендовали подписчикам посетить заведение.
Рётэй — разновидность дорогих японских ресторанов, в которых подают блюда высокой японской кухни. Рётэи обычно расположены в традиционных японских зданиях и имеют соответствующий интерьер.
Ранее Юга.ру рассказывали, что рядом с Японским садом начали строить новую очередь парка «Краснодар». Она называется «Парк облаков». Высота объектов этой локации достигнет нескольких десятков метров.