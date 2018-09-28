Десятым городом-побратимом Сочи стал японский Нагато

28 сентября в Сочи состоялось подписание соглашения об установлении дружественных отношений между российским курортом и японским городом Нагато, который стал десятым в списке побратимов Сочи

Подписи под документами поставили мэры городов Анатолий Пахомов и Курао Ониси.

В числе направлений совместной работы — создание условий для взаимодействия учреждений здравоохранения, образования и науки, предприятий индустрии гостеприимства. Российский курорт заинтересован перенять опыт Нагато в сфере безопасной переработки мусора.

«Здесь, в Сочи, прошли Олимпийские игры и Чемпионат мира по футболу, также ежегодно к вам в город приезжает множество туристов. В Нагато тоже существуют места оздоровления и отдыха, поэтому сегодняшний день — это начало новых отношений, которое будет взаимовыгодным», — сказал на церемонии подписания Курао Ониси.

Нагато — небольшой город на юго-западе острова Хонсю. Это родной город премьер-министра Японии Синдзо Абэ. У Сочи уже заключены соглашения о побратимстве с девятью городами разных стран: Челтенхэм (Англия), Ментон (Франция), Римини (Италия), Эспоо (Финляндия), Лонг-Бич (США), Трабзон (Турция), Пярну (Эстония), Вейхай (Китай) и Баден-Баден (Германия).