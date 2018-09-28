Десятым городом-побратимом Сочи стал японский Нагато

Краснодарский край

Распечатать

28 сентября в Сочи состоялось подписание соглашения об установлении дружественных отношений между российским курортом и японским городом Нагато, который стал десятым в списке побратимов Сочи

Подписи под документами поставили мэры городов Анатолий Пахомов и Курао Ониси.

В числе направлений совместной работы — создание условий для взаимодействия учреждений здравоохранения, образования и науки, предприятий индустрии гостеприимства. Российский курорт заинтересован перенять опыт Нагато в сфере безопасной переработки мусора.

«Здесь, в Сочи, прошли Олимпийские игры и Чемпионат мира по футболу, также ежегодно к вам в город приезжает множество туристов. В Нагато тоже существуют места оздоровления и отдыха, поэтому сегодняшний день — это начало новых отношений, которое будет взаимовыгодным», — сказал на церемонии подписания Курао Ониси.

Нагато — небольшой город на юго-западе острова Хонсю. Это родной город премьер-министра Японии Синдзо Абэ. У Сочи уже заключены соглашения о побратимстве с девятью городами разных стран: Челтенхэм (Англия), Ментон (Франция), Римини (Италия), Эспоо (Финляндия), Лонг-Бич (США), Трабзон (Турция), Пярну (Эстония), Вейхай (Китай) и Баден-Баден (Германия).

Международное сотрудничество Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Десятым городом-побратимом Сочи стал японский Нагато
Галицкого номинировали на премию «Сноба» «Сделано в России» за создание парка «Краснодар»
Протяженность транспортного коридора по улице Тихорецкой к М4 «Дон» в Краснодаре составит 36 км
В Крыловском районе подросток получил 90% ожогов тела при попытке залезть на поезд
Реактивный снаряд упал у села в Ингушетии во время учений в Северной Осетии
Сергей Сироткин поделился впечатлениями от российского этапа «Формулы-1» в Сочи

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале