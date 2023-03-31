Японский сад называют самой камерной и атмосферной локацией парка «Краснодар». Фото и впечатления

30 марта в Краснодаре открылся Японский сад. О нем писали СМИ, говорили в соцсетях и на улицах. В инфошуме утонуло главное: локация не для массовых прогулок и праздного веселья, а скорее для уединения и размышлений о своем или о вечном. Юга.ру публикуют фотографии и рассказ об атмосфере Японского сада. Японский сад — самая долгожданная локация парка «Краснодар». Его строили с декабря 2021 года, и всё это время много представляли, каким он будет. Создатели сада заявили, что собираются построить самый большой японский сад за пределами Японии. Разговоры о скором открытии сада начались как минимум за полгода до самого события. В якобы работающий Японский сад осенью 2022 года интернет-мошенники даже продавали экскурсии.

В марте 2023 года в соцсетях разгорелся скандал. Краснодарский блогер-девелопер назвал точную, по его утверждению, дату открытия. Однако ни в указанный день, ни позже этого не произошло. Многие жители Краснодара выразили блогеру своё искреннее глубокое возмущение. Утром 30 марта на сайте сада заработал раздел с регистрацией. Там можно было выбрать время посещения и получить QR-код. Все временные слоты разобрали за пару часов, а ближе к полудню сайт «упал». Администрация парка заявила, что будет дополнительно пускать желающих в порядке живой очереди.

Вопреки опасениям Японский сад благополучно пережил первый день посещения. По молчаливым взглядам и восхищенным улыбкам первых посетителей можно было без лишних разговоров угадать их восторг. При этом у тех, кто давно следит за созданием Японского сада, он не вызовет ярких эмоций. Многие локации известны по опубликованным фото и видео. Кому-то они покажутся знакомыми по японским фильмам и обзорам трэвел-блогеров. Японский сад не про восхищение — он про атмосферу и созерцание. Хочется спрятать в карман телефон, присесть в укромном месте и забыться в молчаливой медитации под звуки журчащих ручьев и водопадов, звенящих на ветру колокольчиков и неизвестно откуда звучащую традиционную японскую музыку.

Японский сад © Антон Быков, Юга.ру

Японский сад © Антон Быков, Юга.ру

Японский сад © Антон Быков, Юга.ру

Японский сад © Антон Быков, Юга.ру

Японский сад © Антон Быков, Юга.ру

Японский сад © Антон Быков, Юга.ру

Японский сад © Антон Быков, Юга.ру

Японский сад © Антон Быков, Юга.ру

Больше всего внимания притягивают несколько локаций. Прежде всего, это пагода Тахото. Яркая и воздушная она возвышается над всем садом как и храм на опорах Какэдзукури-но-Мидо. Люди интуитивно поднимаются на холм, но лучший вид на обе локации открывается снизу — от больших озер с медитативным шумом водопадов.

В первые дни многие решили посетить сад в компании друзей и родственников. Но после нескольких минут внутри становится понятно, что это не самая хорошая идея. Сюда лучше приходить в одиночестве и оставаться наедине со своими мыслями и местом, где природа и творения человека соседствуют так гармонично, что кажутся единым целым. Возможно, именно здесь вы сможете лучше понять себя и окружающий мир.

Если все же идти в Японский сад для активной прогулки, а не медитаций, стоит надеть удобную обувь. Шагать по тропинкам, выложенным крупными камнями, на каблуках опасно и утомительно.