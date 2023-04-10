Краснодарцы стали занимать очередь в Японский сад с 4 утра. Парк изменил правила посещения новой локации
Утром 10 апреля, в понедельник, у входа в Японский сад длинная очередь
Очередь в Японский сад в парке «Краснодар» не уменьшается. В соцсетях пишут, что выстраиваться за QR-кодами для входа начинают с 4 утра. Около 6 утра за билетами стояли несколько десятков человек.
Кроме того, администрация парка немного изменила правила посещения новой локации. Теперь QR-код не нужен детям до 7 лет. Ранее билеты не нужно было брать детям до 14 лет. Также теперь QR-коды для входы не требуются инвалидам 1-2 групп. Билет должен быть только у сопровождающего.
Японский сад называют самой камерной и атмосферной локацией парка «Краснодар»:
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