Черноморское Средневековье: белые пятна на карте исторических памятников в Большом Сочи

В начале 2019 года сочинские СМИ сообщили об уникальной находке в районе поселка Дагомыс. В горах между селами Барановка и Варваровка местные краеведы обнаружили остатки средневекового храма. Специалист по историко-культурному наследию Сочинского национального парка Дмитрий Марков так комментировал находку: «Мы предположили, что здесь могла находиться однонефная одноапсидная базилика, схожая по своей конструкции с храмом Агуа, существовавшим на месте слияния рек Агва и Сочи. Его обнаружили еще в середине прошлого века, тогда же было установлено, что время его постройки приходится на период с XI по XIV век новой эры». Поднятый вокруг находки медийный шум вызвал удивление у специалистов — ведь находка довольно рядовая. А причина шума в том, что масштабы исторического наследия Сочи широкой общественности неизвестны. По данным Сочинского национального парка, в районе Большого Сочи найдено около 30 античных и средневековых памятников, лишь половина из которых сегодня сохранилась и доступна для обзора. За редким исключением, их нет в туристических справочниках, как и удобной инфраструктуры для их посещения. В чем же причина такого отношения к памятникам прошлого, которые в соседних Анапе, Тамани, Абхазии привлекают туристов и приносят деньги в бюджет?

Картина малоизвестного Средневековья Нельзя сказать, что руины уж совсем обделены вниманием туристов. Часть памятников находится в доступных местах, но в то же время никакой информации о них там не найти. К сожалению, это распространенная проблема. Вот несколько объектов, которые доступны к посещению и при этом хорошо сохранились. Ахштырский храм. В отличие от большинства крепостей и храмов района, разбросанных на холмах и отрогах гор, Ахштырский храм уместился на небольшой пологой полянке в центре поселка Ахштырь. Обычно древние руины, которым не повезло оказаться внутри новых поселков, местные жители растаскивают для хозяйственных нужд. Этот храм сохранился благодаря церковно-приходскому училищу, взявшему на себя его охрану.

Построили храм византийцы в период с X по XIII век на Псеашхинском ответвлении Шелкового пути, проходившем в долине Мзымты. Даты основаны на общей картине памятников региона, так как полноценных археологических раскопок здесь не проводили. Архивные сведения подтвердили, что храм построили на еще более старых руинах. По стилю строение похоже на аналогичные храмы в Абхазии и Западной Грузии. Вход в него венчает каменная лестница и арка, увитая плющом. В 1913 году восстановленный храм был освящен в честь Святителя Николая Чудотворца, но уже в 1937 году его взорвали. Долгое время руины использовались как складское помещение и место для выпаса скота. Возрождение религиозной святыни произошло в 2002 году с помощью местных жителей. Греческое население с тех пор использует его для проведения христианских служб и называет храмом Святой Софии. Храм в Лоо. Хорошо сохранился и древний храм в поселке Лоо — того же периода постройки и стиля. Местные гиды водят к нему экскурсии. Вот что пишет краевед Михаил Кудин: «Храм в Лоо исследовался экспедицией Брониславы Овчинниковой в 1980-1990-х годах. Здесь хорошо сохранилась северная стена высотой до 7 метров. Храм являлся кафедральным собором Кавказской митрополии, так как в нем есть синтрон [дугообразная скамья для духовенства, примыкающая изнутри к восточной стене алтаря и идущая вдоль стены главной апсиды храма. В некоторых случаях в центре синтрона размещался епископский трон — Горний престол. Сегодня в центре алтарной апсиды православного храма размещается Горнее место — Юга.ру]. При раскопках были обнаружены фрагменты зеленовато-голубого оконного стекла византийского происхождения, датируемые Х-XII веками. Существование самого храма датируется X-XIV веками, однако в кладке стен был найден ряд переиспользованных орнаментированных резных архитектурных деталей от более раннего храма».

Местное греческое население чтит памятник и проводит здесь православные греческие праздники. Храм в Лоо — объект рекреации Сочинского национального парка с платным входом для посетителей. «В прошлом облицовочные блоки сплошными рядами покрывали внешнюю сторону храма, что придавало сооружению пышность и блеск: с моря он смотрелся белокаменной церковью с красноватого цвета черепичным покрытием. Мы планируем создать новые стенды, облагородить территорию, открыть небольшой смотровой выставочный комплекс с местной керамикой, вроде небольшого павильона. Там есть охрана, водосбор рядом, камеру поставим», — поделился планами главный специалист по историко-культурному наследию Сочинского национального парка Дмитрий Марков. Похожий храм есть в поселке Веселом в Адлере. Его закрыли забором в процессе олимпийской стройки, и храм так за ним и остался.

Крепость Багу. Среди древних крепостей района наиболее выделяются руины Годлика в поселке Волконка, также известные как крепость Багу. Точнее, восточная часть стены бывшей крепости. Ее живописные камни сегодня созерцают жители многоэтажного дома на Курской, 46.

Михаил Кудин краевед

«Годлик также исследовался экспедицией Овчинниковой в 1990-х годах. Они почистили стены, провели раскопки. Было составлено несколько проектов музеефикации и реставрации. Увы, ничего не сделано. Крепость постепенно зарастает и продолжает разрушаться. Территория принадлежит военному санаторию, который обязан содержать объект наследия в порядке, но ничего не делает. Попытки местных энтузиастов и сочинской администрации с помощью прокуратуры заставить администрацию санатория выполнять охранные обязательства ни к чему не привели. Территория очищается энтузиастами и прихожанами. Можно подъехать на автобусе, но, насколько мне известно, в экскурсионных маршрутах крепость не используется», — говорит Михаил Кудин, который сам участвовал в кампании по расчистке и спасению остатков крепости.

Очистку стены провели в 2016 году, поставили информационный знак для туристов, которые проходят мимо памятника на пути к морю. Рядом расположилась большая деревянная церковь Царственных Страстотерпцев, чьи прихожане ухаживают за руинами. Хостинская крепость. Храм VI-VIII веков в тисо-самшитовой роще поселка Хоста. Сегодня видны остатки ворот крепости и укреплений моста. Перед входом стоит большой информационный стенд, но к самим руинам подходить не разрешается — обрывы и склоны в этом месте очень опасны. Поэтому туристические экскурсии к крепости не приветствуются администрацией рощи. Единственный раз Хостинская крепость обмерялась археологом Юрием Вороновым в 1970-х годах.

Крепость Ачипсе. Привлекательное для туризма место занимает крепость в центре поселка Эсто-Садок. Она расположилась на холме у слияния рек Мзымты и Лауры. Со смотровой площадки возле руин открывается вид на горнолыжные подъемники «Горки Города» и «Газпрома». Но лес скрывает крепость Ачипсе от глаз туристов так же, как металлическая сетка закрывает лестницу, ведущую к крепости от автобусной остановки. Ее закрыли, потому что развивать объект власти не захотели, а за безопасностью туристов надо следить. Хотя это не помешало людям проделать в заборе дыру.

Крепость Ачипсе была известна с давних времен. Впервые археологи исследовали ее в 1911 году. Потом было несколько экспедиций в советское время и в 90-х годах. Тогда удалось также обнаружить траншеи времен Великой Отечественной войны на северном склоне. Последние раскопки, с консервацией памятника, состоялись в 2007-2008 году под руководством археолога Дмитрия Василенко. Тогда же поступило предложение превратить крепость в музей под открытым небом. Но приоритеты оказались иными. По словам Михаила Кудина, «Ачипсе — крупнейшая крепость на Псеашхинском ответвлении Великого Шелкового пути с протяженностью стен более 500 метров. Лучше всего сохранилась часть юго-восточной стены длиной 16 метров, достигающая высоты 4,8 метра, и юго-западная башня. Исследованы 16 погребений, датируемых IX–XIII веками. Это подтверждает мнение археолога Юрия Воронова, что башня могла быть культовым помещением. Находки железного креста и сланцевой пластины с отверстием и изображением креста позволяют предположить, что на территории городища находился храм».

Появление крепости в VI веке связывают с византийским императором Юстинианом, который был известен своей активной политикой по распространению христианства на Кавказе. В годы его правления появилось большинство крепостей и храмов, руины которых можно встретить сегодня в приморской зоне Северного Кавказа, в горах Карачаево-Черкесии и в Абхазии. Есть мнение, что все эти территории были в прямом подчинении Византии в те времена, хотя не всем это нравилось. Цель крепости состояла в охране торговцев и предоставлении им ночевки.

Крепость Мамай-Кале. Последней отметим еще одну крепость, чья судьба особенно примечательна. Представьте себе большой шумный сочинский пляж. Именно такой есть в сочинском микрорайоне Грузинская Мамайка. На заросшей плющом скале над ним прячется древняя крепость Мамай-Кале. Недавно Андрей Кизилов нашел там плинфу [тонкий обожженный кирпич, часто квадратной формы — Юга.ру], которую можно датировать ранним Средневековьем. Черные копатели на руинах заброшенного санатория пытались раскопать яму и прорыли проход дальше вниз. Оказалось, что под расчищенным полом арки имеется продолжение коридора, хотя раньше считалось, что это дно и дальше следов нет. Как оказалось, пол образовался во время земляных работ еще в Средние века.

Впервые крепость упомянул в своих трудах французский консул Жак Франсуа Гамба, который дважды посещал Кавказ и Черное море и первым открыл современникам Мамай-Кале. Известно, что венгерский авантюрист на Кавказе Тауш рассказывал путешественнику Дюбуа де Монпере в начале XIX века о том, что видел в Мамай-Кале большой камень, покрытый фигурами оленей, косуль, коз. На тыльной стороне плиты были изображены фигуры в римских одеяниях. По словам Андрея Кизилова, первичные находки на памятнике имеют выраженный греко-римский стиль и состав образца IV века нашей эры. Вероятнее всего, тогда крепость защищала местное торговое поселение Боспорского царства. В новое время крепости не повезло. Сначала она сильно пострадала в 1914 году во время строительства железной дороги. Потом местные жители перетаскали ее камни на постройку сараев и домов. Археолог Никита Анфимов в 1957 году констатировал практически полное ее разрушение. Крепость исследовал в 2003 году археолог Дмитрий Василиненко в связи с наметившимся строительством санатория, но раскопки закончены не были, так как прекратилось финансирование, а стройку заморозили. Сегодня от Мамай-Кале остался лишь небольшой участок раскопанных стен, который зарос вьющимся кустарником. Он расположен на округлом холме, нависающем над железнодорожной станцией Мамайка. Несмотря на мнимую доступность, попасть на руины крепости трудно. Холм обнесен сетчатым забором с колючей проволокой, а на его территории раскиданы руины недостроенных зданий санатория — памятник лихих лет. Одно из зданий, двухэтажное, расположилось на фундаменте восточной части крепости, руины которой оказались на строительном дворе.

Туманные перспективы Итак, среди 15 сохранившихся древних объектов есть как минимум несколько имеющих мощный туристический потенциал. Почему он до сих пор не использован?

Дмитрий Марков специалист по историко-культурному наследию Сочинского национального парка

По мнению специалиста Сочинского национального парка Дмитрия Маркова, развитию туристического потенциала памятника препятствуют границы контролирующих организаций, проходящие по его территории. Вся территория Большого Сочи, как слоеный пирог, распределена между Кавказским государственным природным биосферным заповедником (выше в горы), Сочинским национальным парком (остальные нежилые зоны), а третья часть — зона ответственности городских служб. Наибольшую активность в изучении и охране памятников проявляет нацпарк, который, помимо прочего, издает по ним литературу, оборудует места для туристов. Но сил и средств явно мало и хватает разве что на храм в поселке Лоо. Часть объектов оказалась внутри городской черты, например крепости Ачипсе и Мамай-Кале, а муниципальные власти даже толком не знают, что в их ведении вообще есть крепости. Результат этого «незнания» можно увидеть на Малом Ахуне, где в зону застройки попали древние памятники, так и не поставленные на учет. Похожая ситуация и с дольменами.

Андрей Кизилов старший научный сотрудник лаборатории этносоциальных проблем Сочинского научно-исследовательского центра РАН

Помощь неожиданно появилась с иной стороны — из Москвы. Несколько лет назад, еще будучи простым краеведом, Андрей Кизилов, ныне старший научный сотрудник лаборатории этносоциальных проблем Сочинского научно-исследовательского центра РАН, начал изучение находок, сделанных в Сочи во время подготовки к Зимней Олимпиаде 2014 года. Тогда в самом центре города, недалеко от остатков Навагинского форта (ныне Арт-Галерея «Форт»), была обнаружена кирпичная кладка. Дальнейшие анализы показали, что состав найденных квадр соответствует памятникам Абхазии и Крыма эпохи Римской империи. На основании различных источников специалисты сделали вывод о локализации на территории Сочи античного поселения Ампсалида. Изучение этого памятника еще в активной стадии, но информационные волны уже докатились до федеральных властей. Регион Большого Сочи федеральные власти предложили включить в государственный межрегиональный туристический проект — «Золотое кольцо Боспорского царства» (о проекте читайте здесь и здесь). В администрации Сочи на эту тему прошло несколько совещаний, на которых был предложен список объектов для потенциального включения в маршрут. Но, как говорит Андрей Кизилов, есть нюансы.

Во-первых, существует серьезная проблема с частной собственностью. Так сложилось, что некоторые памятники оказались на частной территории, поэтому нет доступа к ним для организации инфраструктуры. Разрешить эту проблему в одночасье не получится: потребуются годы судебных прений. Наиболее перспективная крепость в Мамай-Кале как раз в такой печальной ситуации. Проводить туристические маршруты среди руин долгостроя неперспективно, а со стороны моря крайне неудобно делать подъезд транспорта. Проблема с транспортной доступностью и у храма-монастыря на Мзымте, одного из наиболее сохранившихся памятников. В храм Лоо путь также идет по узким улочкам поселка, проехать может только малогабаритный транспорт.

Вторая проблема более глобального масштаба — деньги. Проект «Золотого кольца» не предполагает финансирования. Вопрос поиска средств ложится на местные власти, которые должны на выгодных условиях привлечь частных инвесторов при информационной поддержке государства. Заниматься такими поисками — задача сотрудников администрации, которые пока не изъявляли активного желания, особенно в свете выборов. Теперь же, когда команда в администрации сменилась, есть надежда на то, что вопрос сдвинется с места, если останутся люди, лоббирующие вопрос расширения культурно-исторического туризма по примеру Арт-Галереи «Форт» в Сочи, где оборудовано убыхское подворье образца XIX века с горной мельницей. Совсем недавно появился потенциальной спонсор для крепости в Ачипсе, остается только решить вопрос с границами ведомств.