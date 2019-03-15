Подержав победу в руках. Обзор матча «Краснодар» — «Валенсия», который стал последним для «быков» в Лиге Европы

Спортивный обозреватель Алексей Андронов — о том, как прошел матч «Краснодара» с «Валенсией» в 1/8 финала Лиги Европы.

Алексей Андронов

Десятый невыигранный матч подряд может стать серьезным ударом для «быков». Мало того, что Лига Европы закончилась, — важнее как это произошло. Гол, пропущенный за 20 секунд до истечения времени матча, — это очень больно. Когда-то ЦСКА Валерия Газзаева точно так же уступил дорогу «Парме» — еще до выигрыша Кубка УЕФА. И ошибку при этом допустил такую же — выпустив в концовке лишнего защитника. Тогда Газзаев молча вошел в раздевалку, взял со стола два апельсина, выжал их на пол, и прямо в костюме направился в душ.

Не знаю, как реагировал на ничью (ставшую фактически поражением) Мусаев. Но его решение выпустить на поле Ивана Таранова, давно не имеющего игровой практики нужного уровня, понять очень трудно. Объяснить можно — неопытностью тренера. Понять — нет. Лишний защитник в концовке — это не только перестановки в обороне. Прежде всего — это месседж команде. Переходящей на игру «в отбой». На этом горели многие тренеры в самых разных странах. И уж если укреплять оборону лишним футболистом, то он, как минимум, должен быть нужного уровня.

Ничего плохо по эпизоду о Таранове сказать нельзя: в голе он не виноват. Но так играть последние секунды встречи просто нельзя. Вспомните матч в Леверкузене — «Байер» точно так же быстро отыгрался после гола все того же Шапи. Разница только в том, что «Байеру» счета 1:1 для выхода дальше не хватило. А «Валенсии» оказалось достаточно. Можно утешать себя тем, что «Краснодар» в очередной раз выдал зрелище. Действительно, равнодушным при таком футболе быть невозможно. Но где же все-таки результат? Футбол — это ведь не игра «на процесс».

Оба матча с соперником, значительно превосходящим «быков» в классе и опыте, они провели достойно. Могли уступить и иначе, но фантастический «сэйв» совершил Сафонов. Не сделай он этого — было бы не так обидно. Наверное. Очередной выдающийся выход на поле Сулейманова уже не удивляет. Но поражает, насколько смел Магомед-Шапи. Обычно молодые футболисты, особенно в концовках важных игр, боятся брать игровой момент на себя, стараются переложить ответственность на кого-то поопытнее. Шапи не боялся ничего. Мне кажется, еще только начиная свой дриблинг на фланге, он уже знал, что будет бить. И знал куда. Окажись этот гол победным, он стал бы голом сезона, как минимум, для «Краснодара». Но...

Моральная устойчивость, умение играть в концовке матча нагло — то, чего «Краснодару» не хватает много лет. При любых тренерах. Порой кажется (взять хотя бы матч с ЦСКА), что это умение приходит. Но потом выясняется, что это был только росток. Не ставший плодоносным. Думаю, вылет из Лиги Европы нанесет по коллективному менталитету куда более серьезный удар, чем расставание с Кубком России. Там между двумя матчами было несколько месяцев, к тому же ответная игра с «Ростовом» проходила пусть и на фоне усталости, но все же на позитивных эмоциях — только что был повержен «Байер».

Сейчас ситуация совсем иная. В понедельник «Краснодар», ведя в счете, подарил очки в концовке «Оренбургу». Теперь не смог удержать устраивающий себя счет в игре с «Валенсией». Так можно и комплекс последних минут обрести... Любая серия в спорте когда-то прерывается. Наверняка и «Краснодар» скоро поставит точку в безвыигрышной серии. Не факт, что это удастся сделать уже в игре с «Локомотивом» — все-таки и устала команда сильно, и эмоциональный фон не самый благоприятный. Но уже в следующем матче с «Анжи» — почему бы и нет?