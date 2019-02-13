Футбол возвращается в Краснодар. Чего ждать от «Байера»?

Спортивный обозреватель Алексей Андронов — о том, есть ли у «Краснодара» шанс выбить из Лиги Европы немецкий «Байер» в первом матче 1/16 финала турнира.

Алексей Андронов

— Никаких сомнений — жребий выбрал «Краснодару» одного из самых неприятных возможных соперников на первый весенний раунд турнира. Собственно говоря, неизвестно, будут ли следующие. Журналист Василий Уткин уже пообещал «сбрить бороду» в том случае, если «быки» выбьют немцев из Лиги Европы. Формально леверкузенцы — действительно фавориты противостояния. За ними большой опыт, состояние «вкатанности». После месячного перерыва в клубном немецком футболе «Байер» уже успел обыграть «Баварию» (3:1). При том, что для мюнхенцев эта игра была не только важной (нужно догонять ушедшую в отрыв «Боруссию»), но и очень принципиальной. Руководящие «Баварией» братья Ковачи ведь раньше играли в Леверкузене, и очень не хотели здесь проигрывать. Не вышло. Дальше, правда, «Байер» устроил свою фирменную историю. Немедля после победы над «Баварией» он вылетел из Кубка страны. Причем от кого? Обидчиком стал клуб второго немецкого дивизиона «Хайденхайм».

Какой «Байер» настоящий? Этого сейчас не знает никто. Даже главный тренер. В конце прошлого года Хайко Херрлиха сменил голландец Питер Бос, и пока что он еще продолжает знакомиться с командой. Кстати, после вылета из Кубка, наверняка «Байер» уделит Лиге Европы большее внимание. Сейчас даже нельзя уверенно говорить о какой-то фирменной игре «Байера» при Босе — у него просто не было времени ее выстроить. И если пытаться найти какие-то материалы, представляющие современный «Байер», то проще обратиться к прошлогоднему опыту тренера, в дортмундской «Боруссии». Бос выдал с ней лучший старт в истории бундеслиги. Но в итоге был уволен, еще не дожидаясь нового года. Игру он ставил веселую (от голландца было бы странно ждать чего-то другого), но совершенно нестабильную. Никогда нельзя было угадать, с какой ноги встала его команда, в каком настроении она выйдет на поле. Сделал ли Бос выводы из той неудачи? Нашел ли причины? Сейчас говорить рано. Разумеется, такой клуб как «Боруссия» не мог терпеть ситуации, когда команда была будто предоставлена сама себе. К тому же участились поражения (а в Лиге чемпионов, например, Бос ни разу не смог обыграть кипрский АПОЕЛ). Но главная проблема, которая и привела к преждевременной отставке, — «Боруссия» Боса совершенно не держала удар. Малейшая неприятность могла выбить (да и выбивала) ее из седла. Я бы не стал исключать вероятности рецидива в «Байере», тем более с учетом свежих его «достижений».

Главное, чего не должен делать в этом противостоянии «Краснодар» — бояться. Опасаться «Байер» можно и нужно, бояться — ни в коем случае. Немцы такого не прощают. Совершенно не уверен, что в Россию «Байер» едет для того, чтобы играть на победу. Его абсолютно устроит и ничья. Оценить состояние игроков «Краснодара» сейчас невозможно, даже если вы видели его игры на сборах. Официальный матч — совершенно другая история. Ну, вот мы все уже увидели «Зенит». Был ли он хорош? Очевидно — нет. А футбол «Манчестер Юнайтед» против «Пари Сен-Жермен» на фоне показанного лидером чемпионата смотрелся космически, будто другой вид спорта. Если «Краснодар» окажется готов примерно так, как и «Зенит» — ничего хорошего его не ждет. Тем более, что «Байер» не «Фенербахче», а 6-е место бундеслиги — несколько отличается от 13-го в чемпионате Турции. Но мне почему-то кажется, что настолько несобранными «быки» не будут.