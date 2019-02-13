На матч «Краснодар» — «Байер» раскупили все билеты

На матче Лиги Европы между «Краснодаром» и немецким «Байером» ожидается аншлаг

Встреча 1/16 финала турнира состоится 14 февраля в 20:55 на арене «быков». В кассах стадиона порталу Юга.ру 13 февраля сообщили, что все билеты на еврокубковый матч раскуплены.