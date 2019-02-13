На матч «Краснодар» — «Байер» раскупили все билеты

Краснодарский край

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На матче Лиги Европы между «Краснодаром» и немецким «Байером» ожидается аншлаг

Встреча 1/16 финала турнира состоится 14 февраля в 20:55 на арене «быков».

В кассах стадиона порталу Юга.ру 13 февраля сообщили, что все билеты на еврокубковый матч раскуплены.

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По данным сервиса «Яндекс.Погода», вечером 14 февраля в Краснодаре ожидается небольшой дождь и похолодание до 3-4 °С, ветер 5 м/с.

Как писали Юга.ру, в зимний перерыв вместимость стадиона черно-зеленых увеличили до 35 тыс. 59 мест.

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