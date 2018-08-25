Перед матчем. Спортивный аналитик о предстоящей встрече «Оренбург» — «Краснодар»

Пятый в этом сезоне матч ФК «Краснодар» состоится уже завтра. Клуб сыграет в гостях у «Оренбурга», в прошлый раз команды встретились 17 июня на сборах в австрийском Бад-Блумау. Матч «Оренбург» — «Краснодар» пройдет в воскресенье, 26 августа, в 14:00 (по московскому времени) на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Специально для Юга.ру спортивный журналист и аналитик Артур Каратай рассуждает о предматчевой атмосфере, составах команд и возможном развитии событий.

Артур Каратай

— Неделя после матча со «Спартаком» для «Краснодара» выдалась по всем параметрам энергозатратная. Тут и публичное обсуждение судейства Лапочкина, и санкции в адрес болельщиков, забросавших поле пластиковыми бутылками с водой, и слухи об уходе Рамиреса в «Фенербахче». Все это вряд ли сильно мешало тренировочному процессу, но шумиху, конечно же, подняло. Есть и сугубо футбольная проблема — трехматчевая дисквалификация Ари и, как следствие, фактически безальтернативный вариант с Игнатьевым на острие атаки. Хотя с другой стороны — когда молодому форварду проявлять себя, как не в жизненно важный для клуба момент?

О ближайшем сопернике «Краснодара», к слову, есть повод рассказать подробнее. Вряд ли сильно ошибусь, если назову «Оренбург» главным открытием первых туров этого сезона. Заслужили, чего уж там, — 9 очков после 4 туров привели к сенсационному третьему месту. И ведь команда только набирает обороты. Проиграли стартовый матч в Москве «Спартаку», а потом в Самаре уже в середине первого тайма лишились основного центрального защитника Андреева. Его заменил белорус Сиваков, перехваченный летом у разорившегося «Амкара». И вот после выхода Сивакова — три подряд победы с разницей мячей 7-1. Неплохо, правда? Но если крупную победу в Самаре и последовавший затем выигрыш дома у «Локомотива» восприняли больше как случайность, то последний матч в гостях с «Анжи» наглядно показал, что «Оренбург» почувствовал уверенность в себе.

За эти успехи целиком ответственен нынешний главный тренер Владимир Федотов. В прошлом сезоне в ФНЛ он принял команду после восьмого тура и за такой короткий срок поднял с 13 места на 1. При этом футбол «Оренбурга» вовсе не напоминает классический «автобус», который часто ставят дебютанты нашей премьер-лиги. Да, против топ-клубов Федотов выстраивает четкую игру «вторым номером» — обороняться «Оренбург» умеет. Достаточно сказать, что команда в этом чемпионате никому не позволяла нанести больше четырех ударов в створ ворот за матч, хотя играла уже против «Спартака» и «Локомотива». При схеме 5-4-1 у Федотова важную роль играют крайние защитники, которые любят и умеют идти вперед. Если не верите — посмотрите победный гол правого защитника Сутормина в игре с «Анжи».

Стадион «Газовик» построен в 2002 году в оренбуржском микрорайоне Ростоши. После реконструкции 2016-17 гг. вмещает около 7500 зрителей. Покрытие поля — искусственный газон.

«Краснодар» уже играл с «Оренбургом» на сборах этим летом. Выиграл 1:0 благодаря голу Стоцкого, но вряд ли тот матч можно брать за основу перед игрой в чемпионате. Сейчас «быки» находятся не в самой комфортной психологической ситуации, хотя причин для паники тоже нет.

Одна проблема на этой неделе решилась сама собой: защитник Кристиан Рамирес остался в «Краснодаре», поскольку турецкий «Фенербахче» не смог договориться с клубом о цене трансфера. С одной стороны, заявленное в СМИ желание Рамиреса уйти заставляет задуматься о целесообразности его пребывания в команде. С другой — как заменить лучшего крайнего защитника за неделю до окончания трансферного окна? К слову, Мураду Мусаеву, видимо, придется форсировать возвращение эквадорца в состав и выпускать его в Оренбурге, ведь Петров еще травмирован, а Марков в матче со «Спартаком» выглядел не слишком убедительно.

Напоследок — рекомендация для любителей статистики и ставок на футбол. Матч в Оренбурге будет судить Сергей Карасев, который не любит часто свистеть. «Краснодар» же, в плане количества нарушений, действует обычно предельно корректно, получая второй год подряд приз «За честную игру». А потому, ставка на то, что «Краснодар» индивидуально совершит не больше 12 нарушений за матч, видится вполне логичной. Ориентировочные составы:



ФК «Оренбург»: Фролов — Сутормин, Ойеволе, Бегич, Сиваков, Терехов — Мишкич, Афонин, Чиркин, Чуканов — Козлов

ФК «Краснодар»: Крицюк — Стоцкий, Мартынович, Спайич, Рамирес — Мамаев, Каборе, Газинский, Перейра, Классон — Игнатьев



Прогноз автора: матч закончится со счетом 1:2.