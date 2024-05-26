Три разные команды были чемпионами в ходе одного тайма. Разбор матча между «Краснодаром» и «Динамо» и драматичной развязки чемпионата по футболу

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Матч «Краснодар» — «Сочи», Краснодар, 27 июля 2019 года © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Матч «Краснодар» — «Сочи», Краснодар, 27 июля 2019 года © Фото Елены Синеок, Юга.ру

26 мая чемпионат России по футболу завершился драматичной развязкой. На титул претендовали сразу три клуба, в итоге шедшее первым «Динамо» опустилось на третье место, «Краснодар» завоевал первое «серебро» в своей истории, а «Зенит» — шестое подряд чемпионство. Подробнее о перипетиях 30-го тура читайте здесь.

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Понимаю, у вас сейчас апатия. Ну а как иначе, если чемпионский кубок был буквально в 10-15 минутах от нас? Его уже можно было понюхать, а кто-то возможно и селфи успел сделать. Но это футбол, думаю, мы за такие эмоции и любим эту игру. Все быстро меняется, чемпионство даже в рамках одного тайма уходит к трем разным командам. А в итоге хочется пожелать хорошего отпуска Сереже Песьякову, он видимо очень устал за этот сезон.

Мусаев очень рационально подошел к тактике. По игре в обороне это вообще один из лучших матчей при нем. Понятно, что все мониторили параллельные матчи. И «Динамо» само виновато, что ушло в средний блок и оказалось не способно вовремя добавить огня. «Краснодар» же сделал ставку на поиск зон для Кордобы и жесткий прессинг в центральной зоне, благо Карасев всегда дает играть.

Про Джона скажу отдельно. В нужный момент он показал себя как натуральный буйвол. Цеплялся, кусался, прессинговал. И я не согласен с отменой первого гола, по тем повторам, что я видел, меня совершенно не убедила офсайдная линия. <...> По тому, что я видел и успел проанализировать, — тоже чистый гол. Хотя он свое все равно взял. В фирменном, мощном и пробивном стиле.

Великий матч Саши Черникова (опять). С седьмой минуты был на карточке и заслуженно. После чего удачно перекусывал и Карраскаля, и Бителло после его выхода. И еще успевал подключаться к атакам и бить. Во многом благодаря Черникову «Краснодар» мог столько раз закрепляться на чужой половине после контрпрессинга. Будет время — пересмотрите игру и оцените игру Саши, оно того стоит.

Я уже писал, что это был один из лучших матчей по действиям в обороне. И тут главные комплименты — Алонсо и Оласе. Хуниор привычно оказывался под наибольшим давлением при начале атак и все разыгрывал безупречно. А Лукас и подключался здорово, и страховал Виктора Са. Как вишенка на торте — момент уругвайца с выносом мяча из ворот после прострела Бителло, когда набегал Нгамале.

Обращает на себя внимание то, что совсем не получили игрового времени Кади и Кастаньо. Думаю, Кади прилично достал тренерский штаб с нереализацией моментов. А колумбийца не нужно было выпускать по тактическим соображениям — Мусаев предпочел более заточенного под оборону Ленини, и африканец прекрасно помогал Черникову в его зоне. Так что тут я бы не искал другие причины.

Наступает длинная пауза, фактически в два месяца. И это будет пора трансферов, изменений и слухов. Большую их часть я уже озвучил. Конечно, буду писать по мере новостей. Но хочу и обратной связи от вас, дорогие читатели. Выслушаю любые пожелания по каналу, формату текстов и (возможно) организации живых заседаний.

Текст Артура Каратая приведен из его телеграм-канала «Футбольный кинотеатр» с разрешения автора.

РПЛ ФК «Динамо» ФК «Зенит» ФК «Краснодар» Футбол

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