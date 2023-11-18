18 ноября — день рождения Деда Мороза. Сколько стоит поздравление с Новым годом в Краснодаре?

Краснодарский край

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  • Великий Устюг © Фото Марии Карагезовой, Юга.ру
    Великий Устюг © Фото Марии Карагезовой, Юга.ру

18 ноября в России официально отмечают День рождения Деда Мороза. Считается, что именно в этот день в его резиденцию в Великом Устюге Вологодской области приходит настоящая зима. Этот персонаж делает холодное и мрачное время года чуточку волшебным и помогает скрасить ожидание весны.

Точный возраст Деда Мороза неизвестен. В разные времена его представляли в различных образах: сначала в облике восточнославянского духа холода Трескуна, затем как персонажа сказок Морозко или Мороза Ивановича.

Считается, что «литературный» русский Дед Мороз впервые появился на страницах книг в 1840 году, когда вышли «Детские сказки дедушки Иринея» Владимира Одоевского, где зимний волшебник именовался Мороз Иванович.

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Уже много лет не падает спрос на поздравления Деда Мороза и его верной спутницы Снегурочки на дому. А со времен пандемии популярностью стал пользоваться и онлайн-формат, когда персонажи записывают для конкретного ребенка видеоролик.

В 2022 году средняя стоимость выступления Деда Мороза и Снегурочки на дому по стране составила 1,5 тыс. рублей. За эти деньги Дед Мороз исполнял несколько новогодних песен и шуток, слушал стихотворение и поздравлял ребенка. За программу с конкурсами и играми нужно было заплатить в два раза больше.

  • В Сочи прошел парад Дедов Морозов © Фото Никиты Быкова, Юга.ру
    В Сочи прошел парад Дедов Морозов © Фото Никиты Быкова, Юга.ру

В ноябре 2023 года в Краснодаре на популярном сайте объявлений цены стартуют от 500 рублей. Многие обещают индивидуальный подход к каждому ребенку и самые красивые костюмы персонажей.

Заказать можно не только стандартных Деда Мороза и Снегурочку, но также символ года — дракона и эльфов. За них придется доплатить 2500 рублей. Если хотите, чтобы аниматоры привезли с собой кроликов, придется выложить еще 500 рублей.

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За 500 рублей можно заказать письмо от Деда Мороза. В него входят конверт, грамота, оригами фигурки волшебника и его внучки, раскраска и QR-код с видеообращением.

В одном из объявлений указана стоимость поздравлений 31 декабря. Если заказать Деда Мороза с 8:00 до 16:00, то 15 минут программы обойдутся в 5 тыс. рублей, полчаса — 6 тыс. рублей. С 16:00 до 20:00 — 6,5 и 7,5 тыс. рублей соответственно, с 20:00 до 22:00 — 8 и 9 тыс. рублей. Накладнее всего для бюджета вызывать аниматоров с 22:00 до 2:00 — это будет стоить 14 и 16 тыс. рублей за 15- и 30-минутную программу.

  • Дед Мороз приехал в Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    Дед Мороз приехал в Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Если хотите порадовать детей неклассическим способом, можно заказать поздравление от Гринча. За программу с зеленым волосатым отшельником из Ктограда придется отдать от 4 тыс. рублей.

Заказать можно не только Деда Мороза и Снегурочку вместе, но и только внучку за 500 рублей. В её программе приветствие, танцы, конкурс, загадки, хоровод, игра в снежки и раздача подарков.

Индивидуальное поздравление, записанное на профессионально оформленной студии, будет стоить от 250 рублей.

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По словам представителя краснодарского агентства «Тот самый праздник» Игоря, самые предусмотрительные заказчики начинают искать предложения и бронировать места еще в начале ноября. Чем ближе декабрь, тем, соответственно, больше ажиотаж. Тому, кто решится в последний момент, придется не только переплатить, но и выбирать из оставшихся свободных дат и времени.

По его словам, в сфере развлечений есть три уровня предложений: бюджетный, средний и премиальный. Те, кто размещает свои программы на популярных сайтах объявлений, работают в основном на втором. Пик заказов приходится на 30 и 31 декабря, на 1 января практически не бывает.

«За последние несколько лет цены на костюмы стали значительно выше. В среднем одеяние Деда Мороза обходится в 45 тыс. рублей, Снегурочки чуть меньше. Оба костюма с различным реквизитом будут стоить примерно 100 тыс. рублей. Именно поэтому цены на поздравления тоже постоянно растут. Благо, это сезонная одежда, которая прослужит несколько лет. При покупке костюм обычно отбивается в ноль за праздники, а на следующий год уже начинает приносить прибыль», — рассказал сотрудник агентства.

В «Тот самый праздник» минимальная стоимость 30-минутной программы стоит от 5,5 тыс. рублей.

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