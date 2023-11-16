Горнолыжные курорты юга России рассказали, когда откроют сезон

Юга.ру узнали, когда в горах Сочи и на Кавказе начнется горнолыжный сезон

В ноябре горнолыжные курорты юга России прогнозируют даты старта сезона катания. Юга.ру узнали, когда откроют трассы на склонах Краснодарского края, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской Республик.

Представители курорта «Роза Хутор» рассказали, что планируют начать зимний сезон 1 декабря. При этом горнолыжные трассы для катания собираются открыть 22 декабря.

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В пресс-службе курорта «Красная Поляна» нам рассказали, что предварительно старт горнолыжного сезона запланировали на 15 декабря. Дату будут корректировать в зависимости от погоды. Там добавили, что с помощью специального оборудования за сутки могут создать около 1 тыс. кубометров снега. На новогодние праздники на курорте забронировали 60% номеров, в этот период там прогнозируют заполняемость выше 95%. На протяжении всего зимнего сезона курорт ожидает загрузку отелей на уровне 80%.

На курорте «Архыз» в горах Карачаево-Черкессии горнолыжный сезон обычно стартует в начале декабря и заканчивается в середине апреля. Точную дату открытия трасс в пресс-службе не назвали. Там рассказали, что при наступлении стабильных минусовых температур на курорте начнут работать пушки искусственного оснежения. Такой снег более устойчив к перепадам температур, добавили на курорте.

По информации главы курортного поселка Домбай Альберта Байчорова, горнолыжный сезон там откроют ориентировочно во второй половине декабря, все будет зависеть от погодных условий. На курорте «Эльбрус», который расположен в Кабардино-Балкарии, нам рассказали, что сезон обычно начинают раньше всех на Кавказе. Но в этом году из-за теплой и бесснежной осени открытие катания запланировали на конец ноября или начало декабря. При этом с октября на трассах тренируются сборные России и региональные команды по горным лыжам, сноуборду и фристайлу.

К сезону на курорте почти все готово. Для борьбы с пробками в этом году на «Эльбрусе» закроют въезд на центральную площадь курорта — Поляну Азау. Оставить машину можно будет на парковке и бесплатно добраться до курорта на одном из 20 организованных шаттлов. Об этом Юга.ру узнали в пресс-службе «Кавказ.рф».