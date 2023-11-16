Горнолыжные курорты юга России рассказали, когда откроют сезон
Юга.ру узнали, когда в горах Сочи и на Кавказе начнется горнолыжный сезон
В ноябре горнолыжные курорты юга России прогнозируют даты старта сезона катания. Юга.ру узнали, когда откроют трассы на склонах Краснодарского края, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской Республик.
Представители курорта «Роза Хутор» рассказали, что планируют начать зимний сезон 1 декабря. При этом горнолыжные трассы для катания собираются открыть 22 декабря.
В пресс-службе курорта «Красная Поляна» нам рассказали, что предварительно старт горнолыжного сезона запланировали на 15 декабря. Дату будут корректировать в зависимости от погоды. Там добавили, что с помощью специального оборудования за сутки могут создать около 1 тыс. кубометров снега.
На новогодние праздники на курорте забронировали 60% номеров, в этот период там прогнозируют заполняемость выше 95%. На протяжении всего зимнего сезона курорт ожидает загрузку отелей на уровне 80%.
На курорте «Архыз» в горах Карачаево-Черкессии горнолыжный сезон обычно стартует в начале декабря и заканчивается в середине апреля. Точную дату открытия трасс в пресс-службе не назвали. Там рассказали, что при наступлении стабильных минусовых температур на курорте начнут работать пушки искусственного оснежения. Такой снег более устойчив к перепадам температур, добавили на курорте.
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По информации главы курортного поселка Домбай Альберта Байчорова, горнолыжный сезон там откроют ориентировочно во второй половине декабря, все будет зависеть от погодных условий.
На курорте «Эльбрус», который расположен в Кабардино-Балкарии, нам рассказали, что сезон обычно начинают раньше всех на Кавказе. Но в этом году из-за теплой и бесснежной осени открытие катания запланировали на конец ноября или начало декабря. При этом с октября на трассах тренируются сборные России и региональные команды по горным лыжам, сноуборду и фристайлу.
К сезону на курорте почти все готово. Для борьбы с пробками в этом году на «Эльбрусе» закроют въезд на центральную площадь курорта — Поляну Азау. Оставить машину можно будет на парковке и бесплатно добраться до курорта на одном из 20 организованных шаттлов. Об этом Юга.ру узнали в пресс-службе «Кавказ.рф».
Напомним, в октябре на горнолыжных курортах Краснодарского края и Северного Кавказа выпал снег. Мы рассказывали об этом здесь.