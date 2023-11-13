В Краснодаре раскупили почти все билеты на «Щелкунчика». Театр объяснил, как действуют мошенники

В разных городах России перед Новым годом традиционно показывают балет Петра Чайковского «Щелкунчик». Зачастую его можно увидеть и в течение года, но именно перед праздниками люди выстраиваются в очереди, чтобы купить заветные билеты на знаменитое сказочное представление. Юга.ру попытались выяснить, почему балет так популярен в России, когда нужно бронировать места и как не попасться на уловки мошенников. Очереди и перекупщики 4 ноября Большой театр в Москве начал предварительную продажу билетов на новогодние представления балета «Щелкунчик». Ежегодно именно эта постановка привлекает большое количество людей, которые готовы стоять в очереди всю ночь. Но это только первый этап: тем, кто пришел к театру накануне старта продаж, охрана выдает браслеты с номерами. С таким браслетом (их дают 400 в день) уже можно купить билет в кассе, она работает с 10:00 утра. Чтобы купить один билет в одни руки, нужно прийти с паспортом, а если взять свидетельство о рождении или браке, то вам продадут еще один билет на взрослого совершеннолетнего родственника. А вот количество билетов, которые можно купить несовершеннолетним детям, не ограничено.

Балет «Щелкунчик» показывают в Большом театре перед Новым годом и во время январских праздников с 1966 года. Премьера намечена на 23 декабря. Стоимость билетов — до 20 тыс. рублей. В то же время на сайтах объявлений стали появляться предложения как о продаже браслетов с местами в очередь, так и самих билетов на балет. За «комфортный проход в кассу» по браслету продавцы просили 15 тыс. рублей с человека, а за удаленную покупку билета по паспортным данным заказчика — 50 тыс. рублей. Позже подобные объявления стали блокировать. А что в Краснодаре? В кубанской столице балет «Щелкунчик» ставит Музыкальный театр. Показы пройдут 13-17 декабря и 13-14 января. На момент публикации на декабрьские представления билетов уже нет, на январские купить еще можно, стоимость 800-2000 рублей. По словам пресс-службы Музыкального театра, продажу билетов на спектакль «Щелкунчик» запустили еще в июне. Пик продаж пришёлся на сентябрь и начало октября. «Щелкунчик» — самый новогодний балет и символ этого праздника, поэтому увидеть его мечтают многие. Чтобы успеть приобрести лучшие места, нужно покупать билеты за три-четыре месяца. Особенно это касается предновогодних мероприятий, но и в целом, если говорить о спектаклях Театра балета Юрия Григоровича, на них постоянный спрос и регулярные аншлаги», — добавили в пресс-службе.

Балет «Щелкунчик» © Скриншот фото из группы Музыкального театра Краснодара во ВКонтакте

Групповых заявок на этот спектакль много. Два дня практически полностью выкуплены школами, одна организация выкупила весь зал. Именно поэтому поставили дополнительный дневной показ «Щелкунчика» 15 декабря.