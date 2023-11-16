Когда в Краснодаре появятся абхазские мандарины, что продают сейчас и есть ли вкусные мандарины в доставке

Краснодарский край

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  • Мандарины © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
    Мандарины © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
  • Мандарины, хурма, гранат и киви на рынке © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Мандарины, хурма, гранат и киви на рынке © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Мандарины в России прочно ассоциируются с Новым годом. Это такая же неотъемлемая часть праздничного стола, как оливье и шампанское. Хоть цитрусовые и можно купить круглый год, именно в ноябре желтые плоды буквально заполоняют прилавки магазинов и рынков.

Юга.ру решили выяснить, какие мандарины сейчас в продаже, сколько придется отдать за 1 кг и какие они на вкус. 

Что сейчас на полках и прилавках?

По словам краснодарского участника рынка, поставляющего продукцию в сети и доставки, мандарины у нас сейчас на полках в основном турецкие.

«Абхазские есть, но их еще мало. Стоят примерно 130 рублей*. В основном Турция двух вариантов: ярко-желтые или ярко-оранжевые за 120-130 рублей и желто-зеленые в зависимости от калибра и свежести за 100 рублей. Именно последние выдают за абхазские», — рассказал Юга.ру мужчина.
*оптовая цена

Что с абхазскими мандаринами?

10 октября стало известно, что первые партии (7 тонн) мандаринов ввезли в Россию из Абхазии. Главный агроном республики Теваз Ачба заявил, что ожидаемый урожай цитрусовых в 2023 году составляет 30 тыс. тонн. Для сравнения, в прошлом году было экспортировано более 39 тыс. тонн.

  • Мандарины на рынке © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Мандарины на рынке © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Урожай мандаринов в Галском районе в 2023 году составит примерно 1,5 тыс. тонн. Об этом рассказал глава администрации Константин Пилия. По его словам, в хороший урожайный год и при благоприятных погодных условиях в районе собирают 2-3 тыс. тонн мандаринов. 

Пилия отметил, что в этом году показатели урожая средние. Качество цитрусов хорошее, но, если погода изменится и пойдут дожди, то будет много мелких плодов.

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Как отличить абхазские мандарины от остальных?

Абхазские мандарины легко отличить от собратьев из других стран по нескольким признакам. Во-первых, плоды разного размера, а не идеально калиброванные. Во-вторых, по цвету не ярко-оранжевые, похожие на апельсины, а именно желтые. В-третьих, на вкус абхазские мандарины сладкие с кислинкой.

Эксперимент Юга.ру

Редакция решила проверить, какие же мандарины можно заказать. Отзыв о пяти видах с фото и вкусовыми характеристиками прилагается.

  • Мандарины © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
    Мандарины © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
  • Мандарины © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
    Мандарины © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру

Марокканские, 149 рублей за 0,5 кг

Довольно непривычные на вид. У марокканских апельсинов и мандаринов (они круглые и мелкие) наклейка черная с желтой надписью Marocco. На вкус — водянистый (обычно довольно приторный) клементин (ярко пахнущий цитрусовый гибрид).

Турецкие, 119 рублей за 1 кг 

Мелкие, от желтого до оранжевого, с тем же водянистым (но теперь еще и кисловатым) вкусом клементина.

Перуанские, 79 рублей за 0.5 кг

Самые крупные из всех видов, больше всего похожи и по форме, и по кожуре на апельсины. Тоже клементины, без яркого вкуса и с немного подсохшей мякотью.

  • Мандарины © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
    Мандарины © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
  • Мандарины © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
    Мандарины © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
  • Мандарины © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
    Мандарины © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру

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Абхазские, 159 рублей за 1 кг

Разнокалиберные зелено-желтые. Недоспелые, кисловатые. Но с характерным запахом шкурки — как у тех самых, абхазских.

Зеленые турецкие, 99 рублей за 0,5 кг

В основном среднего размера, зелено-желтые. Подозреваем, что в эту позицию в доставке положили мандарины другого наименования, потому что они точно такие же, как предыдущие, — недоспелые, кисловатые и с характерным ароматом. Никакой разницы с предыдущим лотом.

  • Мандарины © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
    Мандарины © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
  • Мандарины © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
    Мандарины © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру

Но все опробованные, да и вообще любые мандарины подойдут для тренировок: 16 декабря в Железноводске (Ставропольский край) пройдут соревнования по чистке мандаринов на скорость. Из очищенных плодов собираются сварить джем.

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