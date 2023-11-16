Когда в Краснодаре появятся абхазские мандарины, что продают сейчас и есть ли вкусные мандарины в доставке

Мандарины в России прочно ассоциируются с Новым годом. Это такая же неотъемлемая часть праздничного стола, как оливье и шампанское. Хоть цитрусовые и можно купить круглый год, именно в ноябре желтые плоды буквально заполоняют прилавки магазинов и рынков.

Юга.ру решили выяснить, какие мандарины сейчас в продаже, сколько придется отдать за 1 кг и какие они на вкус.

Что сейчас на полках и прилавках?

По словам краснодарского участника рынка, поставляющего продукцию в сети и доставки, мандарины у нас сейчас на полках в основном турецкие.

«Абхазские есть, но их еще мало. Стоят примерно 130 рублей*. В основном Турция двух вариантов: ярко-желтые или ярко-оранжевые за 120-130 рублей и желто-зеленые в зависимости от калибра и свежести за 100 рублей. Именно последние выдают за абхазские», — рассказал Юга.ру мужчина.

*оптовая цена

Что с абхазскими мандаринами?

10 октября стало известно, что первые партии (7 тонн) мандаринов ввезли в Россию из Абхазии. Главный агроном республики Теваз Ачба заявил, что ожидаемый урожай цитрусовых в 2023 году составляет 30 тыс. тонн. Для сравнения, в прошлом году было экспортировано более 39 тыс. тонн.