Когда в Краснодаре появятся абхазские мандарины, что продают сейчас и есть ли вкусные мандарины в доставке
Мандарины в России прочно ассоциируются с Новым годом. Это такая же неотъемлемая часть праздничного стола, как оливье и шампанское. Хоть цитрусовые и можно купить круглый год, именно в ноябре желтые плоды буквально заполоняют прилавки магазинов и рынков.
Юга.ру решили выяснить, какие мандарины сейчас в продаже, сколько придется отдать за 1 кг и какие они на вкус.
Что сейчас на полках и прилавках?
По словам краснодарского участника рынка, поставляющего продукцию в сети и доставки, мандарины у нас сейчас на полках в основном турецкие.
«Абхазские есть, но их еще мало. Стоят примерно 130 рублей*. В основном Турция двух вариантов: ярко-желтые или ярко-оранжевые за 120-130 рублей и желто-зеленые в зависимости от калибра и свежести за 100 рублей. Именно последние выдают за абхазские», — рассказал Юга.ру мужчина.
*оптовая цена
Что с абхазскими мандаринами?
10 октября стало известно, что первые партии (7 тонн) мандаринов ввезли в Россию из Абхазии. Главный агроном республики Теваз Ачба заявил, что ожидаемый урожай цитрусовых в 2023 году составляет 30 тыс. тонн. Для сравнения, в прошлом году было экспортировано более 39 тыс. тонн.
Урожай мандаринов в Галском районе в 2023 году составит примерно 1,5 тыс. тонн. Об этом рассказал глава администрации Константин Пилия. По его словам, в хороший урожайный год и при благоприятных погодных условиях в районе собирают 2-3 тыс. тонн мандаринов.
Пилия отметил, что в этом году показатели урожая средние. Качество цитрусов хорошее, но, если погода изменится и пойдут дожди, то будет много мелких плодов.
Как отличить абхазские мандарины от остальных?
Абхазские мандарины легко отличить от собратьев из других стран по нескольким признакам. Во-первых, плоды разного размера, а не идеально калиброванные. Во-вторых, по цвету не ярко-оранжевые, похожие на апельсины, а именно желтые. В-третьих, на вкус абхазские мандарины сладкие с кислинкой.
Эксперимент Юга.ру
Редакция решила проверить, какие же мандарины можно заказать. Отзыв о пяти видах с фото и вкусовыми характеристиками прилагается.
Марокканские, 149 рублей за 0,5 кг
Довольно непривычные на вид. У марокканских апельсинов и мандаринов (они круглые и мелкие) наклейка черная с желтой надписью Marocco. На вкус — водянистый (обычно довольно приторный) клементин (ярко пахнущий цитрусовый гибрид).
Турецкие, 119 рублей за 1 кг
Мелкие, от желтого до оранжевого, с тем же водянистым (но теперь еще и кисловатым) вкусом клементина.
Перуанские, 79 рублей за 0.5 кг
Самые крупные из всех видов, больше всего похожи и по форме, и по кожуре на апельсины. Тоже клементины, без яркого вкуса и с немного подсохшей мякотью.
Абхазские, 159 рублей за 1 кг
Разнокалиберные зелено-желтые. Недоспелые, кисловатые. Но с характерным запахом шкурки — как у тех самых, абхазских.
Зеленые турецкие, 99 рублей за 0,5 кг
В основном среднего размера, зелено-желтые. Подозреваем, что в эту позицию в доставке положили мандарины другого наименования, потому что они точно такие же, как предыдущие, — недоспелые, кисловатые и с характерным ароматом. Никакой разницы с предыдущим лотом.
Но все опробованные, да и вообще любые мандарины подойдут для тренировок: 16 декабря в Железноводске (Ставропольский край) пройдут соревнования по чистке мандаринов на скорость. Из очищенных плодов собираются сварить джем.