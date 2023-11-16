На Ставрополье к Новому году устроят чемпионат по чистке мандаринов

В Железноводске Ставропольского края 16 декабря в преддверии Нового года впервые пройдут соревнования по чистке мандаринов

Об этом в своем телеграм-канале заявил мэр города Евгений Бакулин. По его словам, из очищенных плодов приготовят джем, который с чаем смогут попробовать все желающие.

«Самый главный праздник уже не за горами. Совсем скоро приступим к украшению города, но и интересные сюрпризы для жителей и гостей нашего курорта приготовили. Мандарины любят все, а вот чистить их не каждый любит», — рассказал глава города.

Как писали Юга.ру, в Ставропольском крае увеличили штраф за неуплату курортного сбора в семь раз. Теперь его размер составляет 3,5 тыс. рублей.