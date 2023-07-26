В Краснодарском крае от укусов клещей пострадали три тысячи человек за 2023 год. Собрали все, что нужно знать
В Роспотребнадзоре Краснодарского края рассказали, что делать после укуса клеща
По информации Роспотребнадзора Краснодарского края, с начала года от укусов клещей в регионе пострадали 3049 человек, из них 1188 — дети до 14 лет.
На Черноморском побережье с укусами клещей в медицинские организации обратились 738 человек, среди них 311 детей. На Азовском — 65 человек, из них 18 детей.
С начала 2023 года на инфекции специалистами исследовано 9976 клещей, из них 2015 сняли с людей, в 331 (16,4%) обнаружили клещевой боррелиоз.
В Роспотребнадзоре Кубани рассказали, что клещей можно сдать на исследование в специальных пунктах. Их адреса в разных районах края опубликованы здесь.
Как правильно снять клеща? Рекомендации Роспотребнадзора:
Снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания. Клеща нужно захватить пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов.
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Место укуса следует продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5 % йод, одеколон). После извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом. Если осталась черная точка, нужно обработать место укуса 5 % йодом.
Лучше всего доверить удаление клеща врачу в травматологическом пункте.
В России зарегистрированы несколько вакцин против клещевого вирусного энцефалита. Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений после консультации врача. Следует помнить, что завершить весь прививочный курс надо завершить за две недели до выезда в неблагополучную территорию.
Напомним, в Краснодарском крае начался сезон амброзии и цветения. Здесь Юга.ру собрали советы экспертов о том, как защититься от аллергии.