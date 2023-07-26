В Краснодарском крае от укусов клещей пострадали три тысячи человек за 2023 год. Собрали все, что нужно знать

В Роспотребнадзоре Краснодарского края рассказали, что делать после укуса клеща

По информации Роспотребнадзора Краснодарского края, с начала года от укусов клещей в регионе пострадали 3049 человек, из них 1188 — дети до 14 лет.

На Черноморском побережье с укусами клещей в медицинские организации обратились 738 человек, среди них 311 детей. На Азовском — 65 человек, из них 18 детей.

С начала 2023 года на инфекции специалистами исследовано 9976 клещей, из них 2015 сняли с людей, в 331 (16,4%) обнаружили клещевой боррелиоз.

В Роспотребнадзоре Кубани рассказали, что клещей можно сдать на исследование в специальных пунктах. Их адреса в разных районах края опубликованы здесь.