Доставка из «Пятёрочки» за 1 рубль. Как заказать продукты домой в Краснодаре?

Торговая сеть «Пятёрочка» продолжает развивать собственный сервис доставки. С начала 2023 года он охватил ещё 330 населённых пунктов России — от небольших посёлков до крупных городов. До начала сентября заказать продукты можно с доставкой за один рубль.

Как заказать доставку за 1 рубль?

Выбрать товары и сделать заказ можно в приложении. Цены на товары такие же, как в магазине, а доставка занимает от 30 минут.

Акция действует с 15 июня до 4 сентября на все заказы от 499 рублей.