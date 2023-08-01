Доставка из «Пятёрочки» за 1 рубль. Как заказать продукты домой в Краснодаре?
Торговая сеть «Пятёрочка» продолжает развивать собственный сервис доставки. С начала 2023 года он охватил ещё 330 населённых пунктов России — от небольших посёлков до крупных городов. До начала сентября заказать продукты можно с доставкой за один рубль.
Как заказать доставку за 1 рубль?
Выбрать товары и сделать заказ можно в приложении. Цены на товары такие же, как в магазине, а доставка занимает от 30 минут.
Акция действует с 15 июня до 4 сентября на все заказы от 499 рублей.
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Что чаще всего покупают?
В «Пятерочке» изучили особенности спроса в больших и малых населённых пунктах.
Выяснилось, что в крупных городах (с численностью населения от 1 млн человек) в список самых продаваемых товаров вошли:
- сахар;
- овощи (картофель, лук, морковь, капуста, томаты);
- молоко;
- хлеб;
- бананы.
Также жители миллионников регулярно заказывают товары собственной торговой марки «Красная цена»: яйца, подсолнечное масло, молоко, хлеб, туалетную бумагу и т. д.
В небольших городах и посёлках (население до 100 тыс. чел.) наибольшим спросом пользуются совсем другие категории товаров:
- напитки;
- корм для кошек;
- детские смеси;
- чипсы;
- замороженные полуфабрикаты;
- колбасные изделия.
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«Доставка продуктов на дом — это ключевой элемент комфорта, — отмечает руководитель маркетинга «Пятёрочка Доставка» Денис Нуждин, — Основными драйверами этого рынка служат экономия, скорость и доступность, в том числе и в отдалённых регионах. Нам крайне важно не только улучшать сервис и качество продукции, но и ежедневно предлагать потребителям экономию их времени и денег. Промежуточные итоги «Доставки за рубль» доказывают, что нам это удаётся: с начала запуска акции мы доставили более 3 миллионов заказов».
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