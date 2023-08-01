Доставка из «Пятёрочки» за 1 рубль. Как заказать продукты домой в Краснодаре?

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • Магазин «Пятёрочка» © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Магазин «Пятёрочка» © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
  • Магазин «Пятёрочка» © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Магазин «Пятёрочка» © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Торговая сеть «Пятёрочка» продолжает развивать собственный сервис доставки. С начала 2023 года он охватил ещё 330 населённых пунктов России — от небольших посёлков до крупных городов. До начала сентября заказать продукты можно с доставкой за один рубль.

Как заказать доставку за 1 рубль?

Выбрать товары и сделать заказ можно в приложении. Цены на товары такие же, как в магазине, а доставка занимает от 30 минут.

Акция действует с 15 июня до 4 сентября на все заказы от 499 рублей.

  • Магазин «Пятёрочка» © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Магазин «Пятёрочка» © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Как выиграть в «Пятёрочке» 4000 рублей:

Что чаще всего покупают?

В «Пятерочке» изучили особенности спроса в больших и малых населённых пунктах.

Выяснилось, что в крупных городах (с численностью населения от 1 млн человек) в список самых продаваемых товаров вошли:

  • сахар;
  • овощи (картофель, лук, морковь, капуста, томаты);
  • молоко;
  • хлеб;
  • бананы.

Также жители миллионников регулярно заказывают товары собственной торговой марки «Красная цена»: яйца, подсолнечное масло, молоко, хлеб, туалетную бумагу и т. д.

  • Магазин «Пятёрочка» © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Магазин «Пятёрочка» © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

В небольших городах и посёлках (население до 100 тыс. чел.) наибольшим спросом пользуются совсем другие категории товаров:

  • напитки;
  • корм для кошек;
  • детские смеси;
  • чипсы;
  • замороженные полуфабрикаты;
  • колбасные изделия.
  • Магазин «Пятёрочка» © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Магазин «Пятёрочка» © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Рестораны национальной кухни в Краснодаре:

«Доставка продуктов на дом — это ключевой элемент комфорта, — отмечает руководитель маркетинга «Пятёрочка Доставка» Денис Нуждин, — Основными драйверами этого рынка служат экономия, скорость и доступность, в том числе и в отдалённых регионах. Нам крайне важно не только улучшать сервис и качество продукции, но и ежедневно предлагать потребителям экономию их времени и денег. Промежуточные итоги «Доставки за рубль» доказывают, что нам это удаётся: с начала запуска акции мы доставили более 3 миллионов заказов».

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Краснодаре появился проект «Пойдем поедим» для новых знакомств.

«Пятёрочка» Доставка и курьеры Еда Продукты питания Торговля Цены

Новости

В Краснодаре состоится концерт при свечах. Прозвучит поэзия современных авторов под музыку фортепиано
В июле три миллиона человек приехали на курорты поездом. Больше всего — в Анапу, Адлер и Новороссийск
В Краснодаре пройдут прослушивания в детскую студию Музыкального театра
В «Атамани» проведут праздник кубанской индюшки. Среди гостей разыграют птицу
В Краснодаре появилось два новых «географических» трамвая
В центре Краснодара нашли снаряд

Лента новостей

Реклама на сайте