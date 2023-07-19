Как выиграть в «Пятёрочке» 4000 рублей (и много других призов со скретч-картой)

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото предоставлено пресс-службой торговой сети «Пятёрочка»
    © Фото предоставлено пресс-службой торговой сети «Пятёрочка»

В магазинах торговой сети «Пятёрочка» стартовала летняя акция, в рамках которой можно получить скретч-карты с подарками и поучаствовать в розыгрыше 1000 карт на покупки в магазинах сети.

Акция проходит во всех магазинах «Пятёрочка» до 14 августа 2023 года. За каждые 600 рублей в одном чеке покупатели гарантированно получают скретч-карту на кассе.

Под защитным слоем можно найти:

  • скидки на товары и покупки в «Пятёрочке»;
  • промокод на онлайн-доставку;
  • промокод на подписку на сервис «Пакет»;
  • подарки от партнёров, например, доступ к онлайн-кинотеатру и неограниченному прослушиванию музыки и подкастов.

Кроме того, также за покупку на сумму от 600 рублей каждый может выиграть приятный приз — подарочную карту «Пятёрочка» номиналом 4000 рублей.

Розыгрыши подарочных карт проходят каждую неделю. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрировать свой чек на сумму от 600 рублей* на сайте. Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте акции.

Подробности об акции, условиях участия, порядке розыгрыша и выдачи призов

  • © Изображение предоставлено пресс-службой торговой сети «Пятёрочка»
    © Изображение предоставлено пресс-службой торговой сети «Пятёрочка»

* В акции не участвует алкогольная и табачная продукция.

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«Пятёрочка» Деньги Еда Общепит Продукты питания

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