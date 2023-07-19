Как выиграть в «Пятёрочке» 4000 рублей (и много других призов со скретч‑картой)

В магазинах торговой сети «Пятёрочка» стартовала летняя акция, в рамках которой можно получить скретч-карты с подарками и поучаствовать в розыгрыше 1000 карт на покупки в магазинах сети.

Акция проходит во всех магазинах «Пятёрочка» до 14 августа 2023 года. За каждые 600 рублей в одном чеке покупатели гарантированно получают скретч-карту на кассе. Под защитным слоем можно найти: скидки на товары и покупки в «Пятёрочке»;

промокод на онлайн-доставку;

промокод на подписку на сервис «Пакет»;

подарки от партнёров, например, доступ к онлайн-кинотеатру и неограниченному прослушиванию музыки и подкастов.

Кроме того, также за покупку на сумму от 600 рублей каждый может выиграть приятный приз — подарочную карту «Пятёрочка» номиналом 4000 рублей.

Розыгрыши подарочных карт проходят каждую неделю. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрировать свой чек на сумму от 600 рублей* на сайте. Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте акции.

© Изображение предоставлено пресс-службой торговой сети «Пятёрочка»

* В акции не участвует алкогольная и табачная продукция.