Как выиграть в «Пятёрочке» 4000 рублей (и много других призов со скретч-картой)
В магазинах торговой сети «Пятёрочка» стартовала летняя акция, в рамках которой можно получить скретч-карты с подарками и поучаствовать в розыгрыше 1000 карт на покупки в магазинах сети.
Акция проходит во всех магазинах «Пятёрочка» до 14 августа 2023 года. За каждые 600 рублей в одном чеке покупатели гарантированно получают скретч-карту на кассе.
Под защитным слоем можно найти:
- скидки на товары и покупки в «Пятёрочке»;
- промокод на онлайн-доставку;
- промокод на подписку на сервис «Пакет»;
- подарки от партнёров, например, доступ к онлайн-кинотеатру и неограниченному прослушиванию музыки и подкастов.
Кроме того, также за покупку на сумму от 600 рублей каждый может выиграть приятный приз — подарочную карту «Пятёрочка» номиналом 4000 рублей.
Розыгрыши подарочных карт проходят каждую неделю. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрировать свой чек на сумму от 600 рублей* на сайте. Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте акции.
* В акции не участвует алкогольная и табачная продукция.
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