Рестораны национальной кухни в Краснодаре: Грузия, Сербия, Греция, Китай, Вьетнам

Чтобы каждый мог перенестись в другую страну, не выезжая из Краснодара, Юга.ру подготовили обзор пяти заведений, которые специализируются на национальной кухне.

«Дэда» — Грузия Заведение позиционирует себя как ресторан новой грузинской кухни. Среди весенних блюд значатся эзме из печеного баклажана, шакшука из овощей, весенний салат с редисом, огурцом и яйцом и, конечно, окрошка с отварным говяжьим языком, которую подадут с хреном и горчицей. Есть в меню и хинкали — с сыром, свинина-говядина, телятина, баранина, грибы с соусом мацони. Хачапури тоже никто не отменял. На выбор гостям готовят три вида: по-мегрельски на дрожжевом тесте с сулугуни, по-аджарски с сулугуни и желтком яйца, сладкий с грушей, горгондзолой и мёдом. Кроме того, вы можете заказать фыдджын (пирог с говядиной), ламаджо с телятиной и сыром, оджахури, долму, чахохбили и хрустящего цыпленка чкмерули. О происхождении некоторых из вышеперечисленных блюд много лет спорят разные страны, но мирные, хотя и горячие гастрономические споры точно не делают еду менее вкусной. По выходным в заведении дают живые концерты. Гамарджобат! Адрес: улица Яна Полуяна, 47/2

Время работы: пн-пт 10:00-24:00, сб-вс 09:00-24:00

Телефон: +7 (918) 095-55-09

© Скриншот с сайта yandex.ru/maps/org/deda

© Скриншот с сайта yandex.ru/maps/org/deda

«Српска Кафана» — Сербия Зоран, Неманья и Марко Ивановичи — отец и двое сыновей из Белграда — воплотили свою давнюю мечту в реальность, добавив сербского колорита в ресторанную жизнь Краснодара. Сербская национальная кухня уходит корнями в Средневековье. На её формирование в своё время влияли Византия, Турция и даже Австро-Венгрия, поэтому она сочетает традиции разных стран. В меню чорба (сербский суп из рыбы или ягнёнка с добавлением сливочного масла и муки), плескавица (говяжьи или свино-говяжьи котлеты), чевапчичи на гриле (колбаски из рубленого мяса), ражничи из курицы в беконе, мучкалица (свинина на гриле), ледена коцка (суфле), омлет сюрприз (запечённый торт-мороженое). В заведениях устраивают детские кулинарные мастер-классы, а также концерты живой музыки. Добро дошли! Адрес: улица Кубанская набережная, 1/1

Время работы: 12:00-23:00

Телефон: +7 (918) 168-94-94 Адрес: улица Монтажников, 1

Время работы: 11:00-23:00

Телефон: +7 (918) 168-94-20

© Фото Александра Гончаренко

© Фото Александра Гончаренко

© Фото Александра Гончаренко

«Йоргос» — Греция Заведение позиционирует себя как семейную таверну с традиционной кухней Эллады. Ресторан основала семья Чекалиди в 2018 году. Йоргос — уменьшительно-ласкательная форма популярного имени Георгий (или Юрий), именно так зовут главу клана. Интерьер оформлен в приятных бело-голубых тонах. Есть второй этаж с более вечерним интерьером, где можно устраивать семейные праздники и банкеты. Здесь обещают большие порции, низкие цены и натуральные ингредиенты — никаких кетчупов и усилителей вкуса. Так, в меню можно найти традиционные греческие намазки (мелидзана, нутовый хумус и пате из запечённого сладкого перца с хлебными чипсами), кальмара в панировке с лимоном и соусом айоли, мусаку, сувлаки, различные салаты, заправленные оливковым маслом и соком лимона, выпечку из теста фило по рецептам греческой бабушки. Постарайтесь не бить тарелки, даже если знаете, что на греческих застольях это форма комплимента поварам! Адрес: улица Карасунская, 82/2

Время работы: 11:00-23:00

Телефон: +7 (918) 123-30-03

© Фото Александра Гончаренко

© Фото Александра Гончаренко

© Фото Александра Гончаренко

«Сычуань» — Китай Многих может смутить вход в заведение на въезде в гаражный кооператив, но это действительно достойное место, чтобы насладиться настоящей китайской кухней. Порции большие, стол — как барабан в игре «Поле чудес». Ещё одна отличительная особенность заведения — танцпол батут, который приведёт в восторг не только детей, но и взрослых. Особую атмосферу придают знаменитые фонарики. В меню карп от шефа, морской коктейль в белом китайском соусе, акула в сычуаньском соусе, фруктовое ассорти в карамели, креветочные чипсы, пророщенная соя, салат из фу-джу, рапаны, осьминоги, пельмени со свининой и черемшой, нарезка из говядины, мидии с огурцом, картофельная соломка, баклажаны в устричном соусе, тигровые креветки в кляре, свинина и утка по-пекински и многое другое. Ни хао! Адрес: улица Дальняя, 4

Время работы: 12:00-24:00

Телефон: +7 (918) 325-73-38

© Фото с сайта yandex.ru/maps/org/sychuan

«Фо Бо» — Вьетнам Здесь преставлена национальная уличная кухня с традиционно большими порциями. В меню, естественно, сам король вьетнамской кухни — ароматный и наваристый фо бо с говядиной. Есть и другие супы: фо га с курицей, том ям с креветками или курицей. Что касается воков, то их на выбор целых шесть: лапша ми бо с говядиной, лапша ми том с креветками, лапша ми вой сао с овощами, лапша ми га с курицей, рис ком вой хай са с морепродуктами, рис ком вой сао с овощами. Не проходите мимо нэмов (спринг-роллов). Можно отведать «Сайгон» с курицей или «Ханой» с морепродуктами. Бургеры в меню тоже есть, но разве за ними вы пойдёте в «Фо Бо»? Адрес: улица Красная, 29

Время работы: 11:00-23:00