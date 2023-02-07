Улицы Краснодара носят фамилии не только известных писателей, политиков и почетных жителей, но и военных. Шесть улиц в Прикубанском округе названы в честь участников первой и второй военных кампаний в Чечне. Юга.ру посмотрели, где они находятся, и вспомнили, чем известны эти люди. Все шесть улиц расположены на площади чуть менее 5 кв. км между парком «Краснодар», улицей Восточно-Кругликовской и поселками Краснодарский и Плодородный.

© Коллаж Дмитрия Пославского, Юга.ру

© Коллаж Дмитрия Пославского, Юга.ру

Улицы Аверкиева, Сарабеева, Трошева и Яцкова официально зарегистрировали 16 июля 2009 года — через три месяца после отмены режима контртеррористической операции в Чечне. 16 апреля считают датой окончания Второй чеченской войны. Улицу Посадского зарегистрировали 25 ноября 2010-го, Шевелёва — 23 октября 2018. Первую чеченскую войну (1994-1996) власти РФ называли «операцией по восстановлению конституционного порядка в Чечне» или «вооруженным конфликтом в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях РФ». По официальным данным безвозвратные потери РФ в первой кампании не превысили 6 тыс. человек. Союз комитетов солдатских матерей* заявил, что в Чечне погибли 14 тыс. военнослужащих.



Вторую чеченскую войну (1999-2009) РФ называла «частью контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона». В сумме официальные потери Минобороны, МВД, ФСБ превысили 6 тыс. погибших. Улица имени Героя Посадского Проходит с юга на север от стадиона академии ФК «Краснодар» до Черкасской. Протяженность 2,5 км. Владислав Посадский родился в Московской области. Во время учебы успел сняться в массовке фильма «Холодное лето 53-го». В 1994 году он переехал в Краснодар, где стал командиром роты специального назначения ГРУ. В свободное время обучал рукопашному бою.

© Фото Андрея Малёваного, Юга.ру

© Фото Андрея Малёваного, Юга.ру

© Фото Андрея Малёваного, Юга.ру

Полковник регулярно ездил в Чечню в командировки и, по воспоминаниям жены, изучал флору Кавказа, чтобы в случае ранения лечиться самостоятельно и натуральными средствами. 23 января 2004-го Посадский штурмовал захваченное здание в селе Беркат-Юрт. Он погиб, выводя заложников и прикрыв собой женщин и детей. Военного похоронили на Славянском кладбище Краснодара и посмертно признали Героем РФ. В мае 2005 года на доме по проспекту Чекистов, 28, где жил Посадский, установили памятную доску. В 2019-м школе № 96 на Кореновской, 35 присвоили имя Посадского, а в 2020-м во дворе установили бюст. Улица имени Генерала Трошева Проходит с юга на север от улицы Сарабеева до Яцкова. Протяженность около 1,9 км. Геннадий Трошев родился в 1947 году в Берлине в семье офицера. Детство провел в Грозном. Учился в Московском институте инженеров землеустройства, после служил в танковых войсках. Затем был командиром 42-го армейского корпуса и командующим 58-й армией в Северо-Кавказском военном округе. В Первой чеченской войне возглавлял Объединенную группировку войск Минобороны РФ в Чечне. В августе 1999 года руководил федеральными силами, отражавшими нападение на Дагестан. Во второй кампании командовал группировкой «Восток». В этом же году году получил медаль Героя РФ.

С мая 2000 по декабрь 2002-го — командующий войсками Северо-Кавказского военного округа. В декабре 2002 года Трошева назначили командующим войсками Сибирского военного округа, но генерал-полковник публично отказался от должности, и его уволили в запас. В 2003-2008 годах работал советником президента по вопросам казачества. 14 сентября 2008 года Трошев погиб в авиакатастрофе: в «Боинге-737», летящем из Москвы в Пермь, погибли все 88 человек. Позже суд обязал авиа- и страховую компании выплатить 16 млн рублей вдове Трошева, двум его дочерям, матери и двум сестрам. 22 октября Трошева отпели в краснодарском соборе Александра Невского, провели гражданскую панихиду в здании Кубанского казачьего хора и похоронили на Пригородном кладбище в поселке Северный, где живет его семья.

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Во время чеченских войн Трошев вел дневники, по которым написал три книги. Тираж самой известной — «Моя война. Чеченский дневник окопного генерала» (2001) — превысил 80 тыс. экземпляров. В книге Трошев резко критикует многих своих коллег, в том числе — министра обороны Павла Грачёва, правозащитника Сергея Ковалёва и военачальника Александра Лебедя. Книга доступна бесплатно здесь. В Краснодаре имя Трошева также присвоили школе № 98 на Дзержинского, 100/3. Рядом со зданием установили бюст генерала. В Кропоткине в честь генерала назвали казачий кадетский корпус, в Махачкале — кадетскую школу-интернат. Улица имени Героя Аверкиева Проходит с запада на восток от Восточно-Кругликовской до Трошева. Протяженность около 1,4 км. Рядовой Александр Аверкиев родился в Новочеркасске Ростовской области. Принадлежит к казачьему роду. В 1998 году начал срочную службу во внутренних войсках МВД РФ. Патрулировал Сочи.

© Фото Андрея Малёваного, Юга.ру

© Фото Андрея Малёваного, Юга.ру

© Фото Андрея Малёваного, Юга.ру

© Фото Андрея Малёваного, Юга.ру

© Фото Андрея Малёваного, Юга.ру

В октябре 1999-го Аверкиева направили в район боевых действий в Чечне. 9 января 2000 года Аверкиев охранял тыловую колонну из 23 грузовиков, едущую из Шали в Гудермес. Ее сопровождали три бронетранспортера, в головном ехал Аверкиев. У села Мескер-Юрта колонну начали обстреливать боевики, первый и последний КамАЗы загорелись, перекрыв дорогу остальным. Аверкиев начал стрелять из пулемета по атакующим, позволив БТР и четырем грузовикам прорваться к поселку Джалка. Там их окружили численно превосходящие боевики и подожгли единственный бронетранспортер. Экипаж покинул машину и занял круговую оборону. Через несколько минут заработал пулемет горящего БТР — Аверкиев вернулся в него, чтобы защитить сослуживцев, но не смог выбраться и сгорел заживо. 19-летнего рядового похоронили в родном Новочеркасске и посмертно признали Героем РФ. В ноябре 2019-го на улице Героев-Разведчиков открыли его бюст. Улица имени Героя Яцкова Проходит с запада на восток от Восточно-Кругликовской до Трошева. Протяженность 1,4 км. Игорь Яцков родился в 1972 году в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. В 1988 году семья переехала в Краснодар, где год спустя он выпустился из средней школы № 84 на Сормовской, 199. Сейчас школа носит имя Яцкова, а на здании установлена мемориальная табличка в его честь.

Улица Героев-Разведчиков, с которой пересекаются улицы Аверкиева, Сарабеева и Яцкова © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру

Улица Героев-Разведчиков, с которой пересекаются улицы Аверкиева, Сарабеева и Яцкова © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру

Улица Героев-Разведчиков, с которой пересекаются улицы Аверкиева, Сарабеева и Яцкова © Фото Андрея Малёваного, Юга.ру

В 1994 году окончил факультет строительства и эксплуатации аэродромов Воронежского высшего военного авиационного инженерного училища. Затем руководил радиостанцией роты связи 4-й воздушной армии на Северном Кавказе. С 1996 года — в органах госбезопасности. С декабря 1999 года Яцков участвовал в боевых разведывательных рейдах и операциях в районах сел Шатой и Шарой в Чеченской республике.

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11 января 2000 года у села Кири Яцков погиб в бою с боевиками, охраняя автоколонну. Яцкова похоронили на Славянском кладбище в Краснодаре и посмертно признали Героем РФ. В декабре 2022 года в честь Яцкова открыли «Парту героя» в школе № 6 Каменска-Шахтинского, где он учился в младших классах. Улица имени Героя Сарабеева Проходит с запада на восток от дублера Восточно-Кругликовской до Трошева. Протяженность порядка 1,1 км. Владимир Сарабеев родился в Риге. Окончил Черниговское высшее военное авиационное училище, служил на Дальнем Востоке. Получил звание подполковника. Отправился в Чечню в декабре 1994-го заместителем по воспитательной работе командира 368-го штурмового авиационного полка Северо-Кавказского военного округа. Выполнил 47 боевых вылетов.

© Фото Андрея Малёваного, Юга.ру

© Фото Андрея Малёваного, Юга.ру

© Фото Андрея Малёваного, Юга.ру

5 мая 1995 года Сарабеев в группе штурмовиков СУ-25 искал замаскированную базу противника. У села Беной российские самолеты обстреляли с земли. Пулеметный огонь повредил самолет Сарабеев, а его самого ранил, поскольку остекление его кабины было без брони. По данным российских военных, Сарабеев выровнял самолет и направил его в скопление боевиков и их техники. Летчика похоронили на Славянском кладбище Краснодара и посмертно наградили медалью Героя РФ. В 2019 году на улице его имени установили бюст. Улица имени Полковника Шевелёва Проходит от улицы Домбайской до Семигорской. Протяженность составляет 640 метров. Николай Шевелёв родился в селе Еленовское в Адыгее. После окончания школы в 1983 году его забрали в армию. Пять лет спустя Шевелёв окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД, в 1998 году — Военную академию в Москве. Подполковник Шевелёв с женой и детьми переехал в Лабинск, где стал заместителем начальника части. Когда началась Вторая чеченская война, военного неоднократно отправляли в зону боевых действий.

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В апреле 2000 года Шевелёв руководил поисково-разведывательной группой, которую направили в район Аргунского ущелья. 26 апреля Шевелёв погиб с другими российскими военными в бою под Сержень-Юртом. В марте 2001-го Шевелёва посмертно наградили медалью Героя РФ. Его похоронили в родном селе Еленовском. Там в его честь назвали улицу, где он жил, и школу № 15 — на ней установили мемориальную доску. Имя подполковника также носит краснодарская школа № 78 на Ростовской, 14.

Юга.ру публиковали фото и истории 15 краснодарских памятников Ленину и статью о краснодарских улицах, названных в честь участников Великой Отечественной войны. После этих материалов можно пройти тест на знание Краснодара.