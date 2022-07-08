«Там, где ревут моторы,теперь звучит музыка!». В Сочи вместо «Формулы-1» проведут музыкальный фестиваль

Краснодарский край

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  • © Никита Быков, ЮГА.ру
    © Никита Быков, ЮГА.ру

В сентябре в Сочи не будет «Формулы-1». Вместо нее пройдет музыкальный фестиваль

Вместо этапа «Формулы-1» 23-25 сентября «Росгонки» проведут на Сочи Автодроме музыкальный «Фестиваль #1». Это совместный проект с создателями проекта «Нашествие». 

На сайте «Росгонконок» сообщили, что это будет мультиформатный фестиваль для всей семьи. Выступать на сцене будут Сплин, Гарик Сукачёв, Леонид Агутин, «Чайф», Ёлка, «Секрет», «Пикник», «Чиж и Ко», Найк Борзов, Uma2rmaH и другие

«Сочи впервые принимает событие, которое претендует стать одним из крупнейших музыкальных и фестивальных мероприятий в России. Планируйте ваш отдых заранее, это будет незабываемо», — рассказали организаторы.

Билеты на событие продают от 4 тыс. рублей на танцпол.  Есть абонементы на два для в фан-зону от 7 тыс. рублей. Дети до шести лет вход бесплатный. Стоимость билетов в VIP-ложи начинается от 110 тыс. рублей. «Там, где ревут моторы, теперь звучит музыка!» — написали на сайте.

Ранее Юга.ру писали, что Гран-при России хочет сменить локацию и с 2023 года гонки хотели проводить на трек «Игора-Драйв» под Санкт-Петербургом. В 2022 году этап должен был проходить в Сочи, но 25 февраля в пресс-службе чемпионата заявили, что гонки отменены.

Музыка Сочи Фестивали

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