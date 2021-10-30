В Сириусе избрали нового главу

Краснодарский край

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29 октября в Сириусе избрали нового главу, а временно исполняющий обязанности главы Андрей Столяров ушел на другую должность

Напомним, в феврале 2020 года в Сочи образовали поселок городского типа Сириус. В марте депутаты ЗСК одобрили реорганизацию поселка в отдельный муниципалитет. В ноябре Сириусу присвоили статус федеральной территории, а 30 января 2021 года временно исполняющим обязанности главы стал Андрей Столяров.

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29 октября на втором заседании Совета Сириуса избрали нового руководителя администрации. Им стал Дмитрий Плишкин. 

«Мы будем стремиться создать среду, одинаково комфортную для местных жителей, преподавателей образовательных центров, молодых ученых, резидентов, создающих инновационные продукты и для тех людей, кто ценит умный и событийный туризм. Я буду строить свою работу максимально открыто и прозрачно», — сообщил Плишкин.

Временно исполняющий обязанности главы Андрей Столяров перешел на «новое ответственное направление» и продолжит сотрудничество с Сириусом, сообщили в пресс-службе федеральной территории. В своем инстаграм-аккаунте Столяров опубликовал обращение в связи с перестановками, где поблагодарил своих бывших коллег и извинился за то, что не успел все сделать на посту. 

Кто такой Дмитрий Плишкин?

Родился в городе Рошаль Московской области. Окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова, имеет ученую степень кандидата экономических наук. Прошел обучение по программе MBA Essentials Лондонской школы экономики и политических наук.

В 2006-2016 годах занимался проектами для бизнеса в инвестиционной и банковской сфере.

В 2016-2021 годах работал в крупных российских компаниях, руководил проектами по привлечению в разных сферах.

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