«Нельзя прийти в агентство и сказать: ребята, я в коляске, организуйте мне тур». Как парализованный сочинец развивает туризм для людей с инвалидностью в России

15 лет назад Евгений Князев неудачно отпраздновал день рождения и навсегда остался в инвалидной коляске. А теперь организует инклюзивные туры. «Жара космическая. Мы поехали искупаться в речке. Трезвые были. Я выскочил из машины и сразу же побежал нырять головой вперёд. Я был уверен в себе, потому что занимался плаванием, работал спасателем на пляже, водителем гидроцикла, запускал парашюты на катерах. Нырнул — и всё. Ударился головой о песчаное дно и сломал шею», — Евгений вспоминает, как 20-летний юбилей перевернул его жизнь. Спустя 15 лет мужчина остаётся парализованным ниже шеи и не знает ни одного способа вернуть подвижность даже за очень большие деньги. Евгений считает, что в первые годы после травмы ещё был шанс улучшить состояние, но врачи не сделали всё возможное. Тогда ему пришлось уйти с 4 курса юридического факультета: вернуться на бюджетное место не разрешили, условий для очных занятий в вузе не было — даже пандусов на входе, чтобы человек в инвалидной коляске смог попасть в здание. Князев переехал из Краснодара в Сочи, здесь помогали родственники.

© Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Дома у Евгения © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

© Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Человек с автобусом и ружьём Евгений быстро и уверенно заезжает в беседку по бетонному пандусу на электроколяске-вездеходе за 2 млн. евро. Деньги на неё собирали всем миром. В отличие от инвалидного кресла, электроколяска дарит самостоятельность. Евгений управляет ей подбородком с помощью специального джойстика, похожего на микрофон. С помощью него парень пользуется и смартфоном. Ещё одна деталь — небольшой вентилятор для головы: парализованное тело почти не способно к терморегуляции. Мужчина чаще говорит, что «ходит», а не «едет», и рассказывает о внутреннем сленге инвасообщества: меня называет «ходячей», а себя и знакомых «калечами» от слова «покалеченный» — это кажется ему корректной заменой формулировке «люди с ограниченными возможностями».* До травмы Евгений катался на сноуборде, он до сих пор прикреплён к крыше летней кухни. «В прошлом году получилось из Европы доставить лыжу с коляской. Я писал во Францию, просил выслать инструкцию. Они говорят: мы настоятельно не рекомендуем, ваш инструктор должен прилететь к нам на обучение. Я всё-таки научился сам. Потом катали и других».

Перед домом Евгения стоит микроавтобус с ироничным знаком «инвалид» — человек на коляске держит ружье. Так мужчина предупреждает, что будет защищать права. Не только свои, но и других людей с инвалидностью, для которых организует поездки. «ДЦПшники крутят финты» «Я вообще не понимал, что со мной происходит, просто ждал, когда снова буду тем же молодым парнем», — вспоминает Князев первые годы после травмы. Он принял инвалидность и изменил отноешние к ней во время первой реабилитации в тогда ещё украинском городе Саки. Большинство улиц там оборудованы пандусами, а местные санатории специализируются на лечении и отдыхе маломобильных людей.

«У нас нет психологической реабилитации. Люди думают, что ничего не могут — они из дома-то выходили два раза за год, потому что не могут спуститься с лестницы. Что происходит, когда ты приезжаешь в город Саки в Крым? Дискотека в санатории, где ДЦПшники*, черепники* на колясках финты крутят… Я сижу, и в этот момент у меня такое замыкание, аж до слёз» Евгений Князев, инклюзивный гид

А в 2014 году Сочи принял у себя Олимпийские игры и в городе появилась доступная инфраструктура: обученные сотрудники, тротуары, пандусы, подъёмники и лифты, автобусы, в которые удобно заезжать на коляске. «Если б я в своем положении в другом городе жил, было бы плачевно», — отмечает Евгений.

Мост через трассу в Сочи. Чтобы перейти, нужно преодолеть несколько лестниц или воспользоваться лифтом © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Он решил показывать юг России тем, кому особенно трудно провести беззаботный отпуск: «Я знал, что люди [с инвалидностью] хотели бы сюда приехать. Это крутое удовольствие: [даже просто] ехать по асфальтированным дорожкам». В 2014 году Князев купил старенький микроавтобус, установил в него подъёмник, нанял водителя и запустил инклюзивные маршруты по Сочи, Абхазии и горам Красной Поляны.

Подъёмник для колясок в микроавтобусе © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Подъёмник для колясок в микроавтобусе © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Первыми организованными турами стали поездки на Формулу-1, с 2015 года их повторяли ежегодно. В 2018 году Евгений устроил путешествие по городам, которые приняли Чемпионат мира по футболу: Сочи, Ростов-на-Дону, Москва, Санкт-Петербург. «Я проработал все развлечения, проживание, помощников взял с собой. На Евро-2020 в Питере мы белые ночи гуляли напролёт», — вспоминает парень. Помимо ведения экскурсий во время поездок он следит за дистанцией, напоминает водителю о ямах на дорогах, контролирует, чтобы плавно тормозил, разгонялся и поворачивал. «Ребята, кто шею сломал, спину не держат и могут просто сложиться вперёд на колени», — гид рассказывает, как недавно в общественном транспорте до Красной Поляны его друг выпал из коляски и сломал бедро.

Попросили не приезжать «Он порой переживает, что люди обижаются, когда узнают реальную цену затрат на трансфер с платой водителю — как же так, мы же инвалиды!», — объясняет друг и постоянный клиент Евгения Роман. Они познакомились в Крыму несколько лет назад, а недавно Роман попросил сопровождать их с супругой в свадебном путешествии.

«Попасть в ЗАГС — тот ещё квест, потом найти доступные номера, подняться в Красной Поляне. Всё, что касается нас, имеет завышенную цену, и нет социальной программы, которая Женю бы поддержала. Пока вся его работа нерентабельна, потому что люди, ограниченные коляской, не имеют возможность оплатить приезд на море» Роман, друг и клиент Евгения Князева

Евгений предпочитает роль проводника — берёт на себя узкоспециальные вопросы, которые неизбежно возникают у людей с инвалидностью при планировании отдыха: можно ли организовать трансфер из аэропорта, в каких отелях есть подходящее оборудование и на каких пляжах сотрудники помогают плавать в специальных купальных колясках. Летом в туры по окрестностям Сочи гид включает прогулки на сапбордах в море.

По пути на концерт в Красную Поляну мужчина знакомит меня с местной географией, показывает старую дорогу в горы и рассказывает, как появлялась новая. На Евгении лёгкая полосатая рубашка и шорты, багажник коляски украшен стикерами с персонажами «Рика и Морти», с собой красная «флешка»-вейп. Ногти смущённо прикрывает свёрнутой футболкой, потому что стричь их очень больно. Боли мужчину сопровождают круглосуточно. Ещё одно осложнение сломанной шеи — судороги. Ноги, которые дёргаются раз в несколько минут, в коляске пристёгивают, иначе всё тело теряет удобное положение. Евгений мечтает о новом автобусе для своих туров. С панорамными окнами, чтобы с высоты колясок можно было разглядывать пейзажи, просторный, чтобы больше людей могли куда-то поехать. Старый автомобиль приходится часто и дорого ремонтировать: последние поломки оставили гида без транспорта больше чем на полгода. Чтобы купить и оборудовать новый, нужно найти 7-10 млн рублей. «Как, когда их отработать? У меня ж не общество, не благотворительный фонд, у меня социальное предпринимательство, я налоги плачу», — поддержку от государства микробизнес не получает.

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По словам гида, в этом году он со своим проектом прошёл в финал конкурса «Мастера гостеприимства» от Росмолодёжи. Но на очные мероприятия в Иркутск его попросили не приезжать, «потому что там нет доступной среды». Инклюзивные туры в неинклюзивном конкурсе выиграть не смогли. Пенсии по инвалидности не хватает и на обычную жизнь: семью, техобслуживание электроколяски, билеты на транспорт, расходы на помощника даже по отдельности превышают размер государственной помощи. Так что Евгений берёт любые подработки. Готовит отчёты о битых в ДТП машинах, набирает сотрудников, чтобы в сезон продавать тюльпаны, квас и попкорн, заплетать косички детям на курортах. Раньше мужчина работал, чтобы накопить 200-300 тыс. рублей на очередной курс реабилитации в Саки, но после 2014 года поездки в Крым стали неподъёмно дорогими.

© Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

© Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

Князев надеется когда-нибудь вырасти из одиночного гида в целое агенство. «Это очень важно, потому что пока нельзя прийти ни в одно турагентство и сказать: ребята, я в коляске, организуйте нам тур, — подчёркивает Роман. Я помню, мы нашли жильё на букинге, доступное для людей с инвалидностью. Позвонили, спросили, сможем мы в колясках попасть в квартиру, которую сдают? Приехали — там три ступеньки, которые обычный человек не замечает. Хорошо, что взяли с собой раскладные пандусы, хоть они и тяжёлые, а то остались бы спать в подъезде». Иногда курорты Красной Поляны приглашают Князева как консультанта по инклюзивному дизайну. Он осматривает номера отелей, канатную дорогу, тротуары, остановки и даёт развернутые рекомендации, как сделать их доступными для людей с инвалидностью. Тем не менее, гид уверен, что пока курортам неинтересно создавать безбарьерную среду: это хоть и увеличивает потенциальный заработок на отдыхающих, но всё же требует больших вложений в строительство.