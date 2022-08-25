В Сочи суд решил, что «Краснополянская косметика» должна освободить участок. Но прокуратура признала деятельность бренда на земле правомерной

Напомним, Генпрокуратура подала иск в суд в отношении собственников компании «Краснополянская косметика». В ведомстве посчитали, что владельцы не используют сельскохозяйственный участок по назначению и решили изъять земли.

Но на территории выращивают сырье для косметики. Там произрастает более 2 тыс. деревьев и 100 тыс. кустарников. Кроме того, в такой же ситуации оказались собственники еще 140 участков.

24 августа Адлерский районный суд удовлетворил иск прокуратуры.Теперь в течение 30 дней после вступления решения суда в законную силу собственники должны будут освободить участок. Решение вступит в законную силу через месяц. Сейчас владельцы занимаются подачей апелляции.

Сооснователь бренда Дмитрий Серов рассказал Юга.ру, что иск связан с недобросовестными арендаторами участков, которые под прикрытием сельскохозяйственной деятельности вели другую работу. По его словам, прокуратура проводила «зачистку» таких участков и компания попала в этот список ошибочно.

«Суд удовлетворил все требования прокуратуры о признании договоров аренды ничтожными и изъятии у правообладателей их участков. Судья признал часть доказательств относительно того что мы ведём сельскохозяйственную деятельность, но причиной удовлетворения иска и изъятия участка стал договор аренды 2009 года с правообладателем, которому государство первому передало участок в аренду. По мнению прокуратуры тот первый правообладатель не использовал участок по назначению», — пояснил Серов.

Дмитрий Серов отметил, что представители прокуратуры признали, что компания ведет сельскохозяйственную деятельность и заявили на суде, что будут способствовать перезаключению договоров аренды на участки с добросовестными арендаторами.

Также он добавил, что по словам представителя Росимущества, изъятые участки передадут новым правообладателям. Предприниматель переживает, что из-за этого на участок появятся другие претенденты.

«Надеемся, что сегодняшнее решение суда — ошибка системы ввиду недостаточно глубокого изучения материалов дела из-за большого количества участников. И мы будем услышаны! Надеемся на содействие прокуратуры в этом вопросе и решение ситуации в нашу сторону», — сказал Серов.