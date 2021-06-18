Ремонт Федоровского гидроузла на Кубани за полмиллиарда рублей продлится два года
В сентябре на Кубани начнется реконструкция плотины Федоровского гидроузла в Абинском районе
Федоровский гидроузел 2-х км от станицы Федоровской начали строить в 1961 году и ввели в эксплуатацию в 1967-м. В 2019 году Минсельхоз РФ заключил контракт с ООО «Техпроект» на разработку проектной документации по реконструкции плотины Федоровского подпорного гидроузла. Цена контракта — 25 млн рублей.
16 июня 2021 года в пресс-службе Главгосэкспертизы сообщили, что одобрили проект. В рамках реконструкции гидроузла заменят плиты железобетонного крепления верхнего бьефа, железобетонные балки, покрытия технологической эстакады и эстакады подъемников.
На плотине восстановят сегментные затворы, обновят грузоподъемное оборудование, а также установят системы мониторинга строительных конструкций. Часть работ проведут в диспетчерской гидроузла, заменят оборудование систем электроснабжения и автоматизации, повысят сейсмостойкость здания.
Застройщиком выступит ФГБУ «Управление Кубаньмелиоводхоз». Сейчас идут торги на выбор подрядчика. Так, из госбюджета на услуги по организации и проведению строительного контроля хотят выделить 11 млн 463 тыс. 940 тыс. рублей. На непосредственно строительно-монтажные работы — направить 426 млн 680 тыс. 550 рублей.
Реконструкция начнется в конце сентября — начале октября, после уборки риса и снижения уровня воды в реке Кубани. Работы продлятся два года, уточнили 17 июня в краевом минсельхозе.
Отметим, что в конце 2017 года часть дорог рядом с Федоровским гидроузлом закрыли для проезда, а позже разрешили там передвигаться только легковым автомобилям. Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе Абинского района, когда начнется реконструкция объекта, движение автомобилей также будет ограничено.