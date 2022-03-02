Фото, видео, страйкбол, восклицательный знак: за что еще можно сесть в 2022 году? Поговорили с краснодарским адвокатом о том, как не попасть под статью

В России получить реальный срок можно за песни, которые ты когда-то любил, фотографию на фоне храма, рисунки, которыми ты зарабатываешь, в основу дела могут лечь даже действия в компьютерной игре. То есть то, что происходит не в реальной жизни. Сегодня уже начали преследовать активистов и просто несогласных с военной операцией в Украине: забирать за сине-желтый флаг, за одиночные пикеты, угрожать делами за госизмену. Журналистов, которые выполняют свою работу, вместе с участниками мирных акций увозят в отделы полиции, СМИ запрещают использовать слово «война». Обернется ли это новым пулом уголовных и административных дел — пока неясно. Анастасия Панченко вместе с краснодарским адвокатом Феликсом Вертегелем обсудили, как жить в России и не попасть под статью. Спойлер: это сложно.

— В прошлом году начали активно возбуждать уголовные дела за оскорбление чувств верующих. В основе дел были фотографии, сделанные на фоне храмов. Чего стоит избегать, когда фотографируешься? — В данном ключе вообще опасно делать какие-либо фотографии. Вон девушка сфотографировалась на пилоне, а в окне виден храм. Поэтому совет один: не снимайтесь обнаженными на фоне храмов и церквей. Вообще, в чем квинтэссенция вот этого всего? У нас тяжесть обвинения по любому преступлению, правонарушению ограничивается исключительно фантазией следователя либо же его руководства. В Москве блогер Руслан Бобиев и его подруга Анастасия Чистова получили по десять месяцев колонии общего режима за фото на фоне храма Василия Блаженного. На фотографии Анастасия сидит на корточках в куртке с надписью «полиция», а Руслан держит ее за волосы. Несмотря на то что сразу после задержания блогер и модель принесли публичные извинения за свой поступок. После освобождения Руслан Бобиев по решению суда будет вынужден покинуть Россию, поскольку он уроженец Таджикистана. Также в октябре 2021 года уголовное дело завели на Ирину Волкову, которая сфотографировалась в стрингах на фоне Исаакиевского собора.

— Окей, на фоне церквей и храмов не фотографируемся, а что скажете о том, какие видео лучше не снимать? Или делать это так, чтобы тебя не привлекли? — Вообще, сюда тоже можно отнести храмы, стоит воздержаться от видео в обнаженном виде. Еще под это попадают всевозможные памятники, особенно те, что связаны с событиями Великой Отечественной войны, потому что в этом случае может «прилететь» статья о реабилитации нацизма. В Краснодарском крае привлекли к уголовной ответственности солдата-срочника Дагира Агарагимова за то, что тот дал пощечину памятнику бойцам спецназа, а затем отработал на нем боевые приемы. Против Агарагимова и его сослуживца, который снимал это на видео, возбудили уголовное дело за осквернение символов воинской славы.



В октябре 2021 на Лолиту Богданову завели уголовное дело уже за видео двухлетней давности, на котором девушка обнажила грудь на фоне все того же храма Василия Блаженного.

— А что в нашей стране можно рисовать? Потому что, как показало нам дело Юлии Цветковой, то, что для кого-то считается творчеством, для следователя — порнография. — Знаете, я, как и многие другие адвокаты, ознакомился с ее творчеством, и порнографии в классическом понимании я там не обнаружил. Также я знаю, что ее адвокат отдал рисунки на экспертизу, которая показала, что эти рисунки считаются частью искусства и их нельзя отнести к порнографии. Но исходя из дела Цветковой, нам демонстрируют, что такое лучше не рисовать. Но если так рассуждать, то давайте посмотрим на заборы, на которых часто красуется мужской половой орган, за это тоже, получается, можно судить? А кого? Дело Юлии Цветковой началось осенью 2019 года, когда ее обвинили в распространении порнографии. Материалами дела послужили публикации рисунков художницы, на которых изображены женские половые органы, в паблике «Монологи вагины» в социальной сети «ВКонтакте». Юлии грозит до шести лет тюрьмы.

— С собственным контентом более-менее ясно: стать поводом для преследования может практически все. Но мы знаем, что получить срок можно даже за чужую музыку. Как этого избежать? — Да, на самом деле запретов на прослушивание музыки нет. У себя дома человек может слушать что угодно. Потому что всё, что попадает под запрет, тут же изымается из оборота и ты просто не найдешь запрещенную музыку. Вообще, в правосудии здорового человека этой дичи, которая происходит, быть не должно. А вот в правосудии курильщика могут быть вот такие вот случаи. В апреле 2021 года бывшего координатора штаба Навального (признаны в России экстремистской организаций) из Архангельска Андрея Боровикова осудили на 2,5 года за то, что он в 2014 году разместил на своей странице во «ВКонтакте» клип группы Rammstein на песню Pussy. Позже срок сократили на три месяца, а 1 февраля уже этого года Третий кассационный суд Санкт-Петербурга отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение. Но Андрей по-прежнему отбывает наказание в ИК-7 Архангельской области. Правозащитный центр «Мемориал» (признан иноагентом, а теперь и ликвидирован) и международная неправительственная организация Amnesty Internetional назвали дело Андрея Боровикова политически мотивированным. Самого Андрея признали политзаключенным.



В Краснодарском крае экоактивист Сергей Строганов получил административный арест пять суток за то, что 12 лет назад (!) опубликовал в своем аккаунте во «ВКонтакте» песню «Дым» группы «Грот». Строганова обвинили в распространении экстремистских материалов. — Мы поговорили о том, чего нельзя делать в интернете. А как быть, если ты хочешь собраться с друзьями и поиграть в пейнтбол/страйкбол? Потому что первое, что приходит на ум, когда слышишь о таком предложении, это дело «Сети» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Это даже стало какой-то злой шуткой, мол, одни уже поиграли. Так как же это сделать без последствий? — С учетом того, что у нас есть статья за подготовку к участию, то, в принципе, вот эти вот игры, наверное, все-таки могут расценить как подготовку спецкурса террористической деятельности. Но на самом деле тут всё будет зависеть от личностей конкретных людей. Например, если человек радикальных взглядов, и он их не скрывает, публикует такую информацию в соцсетях, то игра в пейнтбол, возможно, будет рассматриваться как подготовка к террористическим актам. А простых, рядовых граждан за это трогать не будут. Потому что если исходить из такой логики, если человек не может пойти с друзьями поиграть в пейнтбол, то тогда можно и площадки, на которых играют в них, запретить. Но раз они существуют и работают, значит, этим можно заниматься. Дело «Сети» прогремело в 2018 году. Участников организации обвинили в подготовке к террористическим актам. Фигуранты дела получили от 6 до 18 лет лишения свободы. Одним из развлечений молодых людей было посещение полигонов для игры в страйкбол, что было представлено стороной обвинения как доказательство «незаконного овладевания навыками выживания в лесу и оказания первой медицинской помощи».



По мнению большинства правозащитных организаций, в том числе и «Мемориала» (признан иноагентом и ликвидирован по решению суда), дело «Сети» сфабриковано. Участники организации говорят, что давали признательные показания под пытками. Все фигуранты признаны политзаключенными. — Есть ли какие-нибудь общие рекомендации для активистов и в целом для рядовых граждан? — Необходимо чистить свои соцсети. Сейчас идет такая практика, что то, что материал был опубликован до того, как он был признан запрещенным, экстремистским, еще каким-то, не играет никакой роли, никакого значения. Если он у тебя в открытом доступе, то считается, что ты совершаешь правонарушение либо преступление, в зависимости от характера публикации. Потому что публикации в сети, до тех пор, пока они там находятся, считаются правоприменителем длящимися.

Другими словами, пока публикация висит в твоих соцсетях, все это время ты нарушаешь. Как только удалил – с этого момента считается, что прекратил преступные посягательства.