Кубанского активиста осудили за репост экстремистской песни. Ее авторы назвали это «привычным беспределом»

Музыканты группы «ГРОТ» назвали «беспределом» задержание активиста Сергея Строгонова, который выступил против застройки Кавказского заповедника

Ранее Юга.ру писали, что в Новокубанске сотрудники полиции задержали автора петиции против строительства курорта на Лагонакском нагорье Сергея Строганова. По словам адвоката Сергея Костюка, сначала его просили пройти в отделение в качестве свидетеля кражи. Но без повестки Сергей Строганов отказался следовать за полицейскими. Сотрудники МВД оформили повестку и доставили его в дежурную часть на улице Свободы. Он уточнил, что теперь Строгонова подозревают в распространении экстремистских материалов из-за того, что 12 лет назад он опубликовал во «ВКонтакте» песню, не уточнялось какую.

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Позже в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщили, что Строгонова приговорили к пяти суткам административного ареста за распространение экстремистских материалов. Содержание самой песни признано экстремистским в 2015 году, сообщает ТАСС.

Речь идет о песне группы «ГРОТ». На сайте ГУ МВД России по Кемеровской области говорится о похожем случае. В 2018 году местного жителя оштрафовали на 1 тыс. рублей по такому же прецеденту. Там уточняется, что решением Саровского городского суда Нижегородской области распространение песни в России запрещено. Трек внесен в федеральный список экстремистских материалов решением суда от 5 июня 2015 года.

Журналисты сайта 93.ru обратили внимание на пост группы «ГРОТ» во «ВКонтакте» после информации о задержании активиста.

«Очередной акт такого привычного уже отечественного беспредела. Парень получил пять суток, по официальной версии, за распространение нашей песни, которая признана экстремистской. В действительности же он просто лез не в свое дело, мешая некоторым персонам возводить новый курорт в заповедной зоне. Раньше неудобным людям подбрасывались наркотики, теперь нашелся новый, более современный и совсем не пыльный метод», — говорится в обращении.

По словам музыкантов, о том, что их трек запрещен на территории России, они узнали случайно. Пользователи стали жаловаться на штрафы из-за песни в социальных сетях, но в этот раз дело дошло до реального срока.

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