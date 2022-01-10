На Кубани солдат-срочник показал на памятнике погибшим спецназовцам приемы борьбы. Теперь его хотят наказать

На территории военной части в хуторе Молькино под Горячим Ключом солдат срочной службы стал отрабатывать приемы борьбы на памятнике погибшим спецназовцам. Происходящее на видео сняли его сослуживцы

9 января в телеграм-канале Readovka опубликовали видео, снятое на территории военной части в Молькино, где дислоцируется 10-я отдельная бригада специального назначения. На кадрах видно, как один из солдат имитировал приемы борьбы на пмятнике, который установили в честь погибших военных. После этого молодой человек стал бить ногой по скульптурам. При этом никто не стал останавливать солдата, за кадром слышен смех.

Известно, что на видео попал солдат-срочник — уроженец одной из республик Северного Кавказа. Сам ролик в социальные сети выложил один из присутствующих, но позже видео удалили.

В пресс-службе Южного военного округа Юга.ру сообщили, что всех нарушителей привлекут к административной и дисциплинарной ответственности, в том числе за использование телефона на территории военной части.

«Кроме того, для профилактики подобных нарушений старейшины из Чечни и Дагестана проведут разъяснительные беседы с призывниками из своих регионов», — рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа, полковник Вадим Астафьев.