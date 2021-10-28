Урожай на подоконнике. Что можно вырастить у себя в квартире?

Юга.ру продолжают цикл публикаций о сельскохозяйственных занятиях в условиях города. На этот раз мы расскажем вам, какое пропитание можно вырастить у себя в квартире или офисе. Наш эксперт — Люся Рощина, которая занимается квартирным огородничеством более пяти лет.

Будьте готовы к сложностям «Выращивать плодовые культуры в помещении гораздо сложнее, нежели на открытой грядке. Большинство таких растений в крытом помещении даже для среднего результата требуют регулярных подкормок и строгого соблюдения светового режима, а ошибки в поливе непростительны», — предупреждает Людмила. По ее словам, квартирное садоводство — дело большого терпения. Если много экспериментировать, то в итоге можно подобрать некий овощ того самого сорта, что будет идеально вписываться в условия вашего места обитания. Для семьи Рощиных это перец сорта «шоколадный хабанеро», который уже четыре зимы успешно плодоносит в квартире на подоконнике, ежегодно подвергаясь капитальной обрезке.

«Знаю парня, который приноровился выращивать у себя на лоджии арбузы. Он, конечно, заморочился и в качестве емкостей для корневой системы приспособил пластиковые трубы для водоотведения, поскольку глубины горшков попросту не хватило бы. Но сам факт, что вполне реально вырастить арбуз на балконе, очень вдохновляет», — рассказала Рощина.

По ее словам, в условиях квартиры без особых трудностей можно проращивать прямо из свежей семечки цитрусовые, манго и авокадо. Главное — подобрать подходящий грунт и дать растению обилие света без перегрева. Минус подобной экзотики в том, что до плодоношения в условиях ограниченного пространства доходит крайне редко — через пять-семь лет или типа того. У многих ли хватит терпения на такое длительное ухаживание? «Я могла бы сравнить попытки вырастить экзотическое плодовое дерево в квартире с искусством бонсай. Помимо сложнейших техник здесь большую роль играет еще и совокупность природных данных того или иного растения. Иногда из 20 всходов в конечном итоге способен адаптироваться к жизни в горшке в квартирном климате только один», — отмечает Люся.

Для начинающих — зелень Людмила рекомендует начинать собственный огород на подоконнике с редиса и разнообразной зелени — тут результат не заставит долго себя ждать. Редис можно сажать даже в подложку от шоколадных конфет, если нет специальной кассеты. Зелень же сначала сеют прямо поверх влажной земли, а потом до появления всходов накрывают стеклом или пленкой, создавая парник. Если всходов слишком много, то не надо бояться их прореживать раз в пять-семь дней, оставляя только наиболее развитые и крепкие. Чем меньше конкурентов у растения на каждый квадратный сантиметр земли, тем больше питания оно получит и богаче даст урожай. Выращивание практически любой зелени на подоконнике считается базовым уровнем для начинающих садоводов. Ведь чтобы увидеть результат своих трудов, нужно не так уж много усилий и достаточно мало времени. Укроп, петрушка, шпинат, руккола, салат, базилик, мята и орегано растут быстро и очень отзывчивы на обилие света и увлажнение.

По словам Людмилы, главное — обеспечить достаточное освещение, регулярный полив и хорошую циркуляцию воздуха. Также нужно обязательно прореживать новые всходы раз в два-три дня, чтобы зелени не было тесно. Расстояние между ростками должно быть около 3–5 см. Следует удалять слабые, вытянутые ростки, а сильные и крепкие оставлять. Работать нужно на качество, а не на количество. Если всё делать правильно, то уже через три-четыре недели после появления всходов можно собирать первый урожай. «Зелень чаще всего имеет очень мелкие семена. Чтобы вырастить зелень дома, нужно как бы «посолить» щепоткой семян землю, увлажнить ее из пульверизатора и на несколько дней, до появления всходов, накрыть пленкой или стеклом. Отдельно отмечу, что самое простое и беспроигрышное для новичков — зеленый лук. Вот уж что точно порадует урожаем даже не очень внимательного начинающего фермера», — делится опытом Людмила.

С розмарином и шалфеем дело обстоит сложнее. Поскольку это многолетние растения, их рост происходит гораздо медленнее. Поэтому есть смысл рассадить каждый росток в отдельную емкость и периодической обрезать кустики. Их не получится ощипывать, как розетку салата. Кроме того, их стебли со временем деревенеют. По словам Людмилы, если вы хотите выращивать зелень исключительно для себя, то достаточно почвосмеси, воды и небольшого внимания. Максимум — комплексное удобрение для поддержки роста. Тогда пара свежих веточек петрушки или рукколы в салат будут обеспечены. «Если хочется собирать урожай пучками, то тут уже может понадобиться досветка фитолампами, изучение подкормок. Каждое растение (в зависимости от содержания микроэлементов в себе) требует определенного состава удобрений и графика их внесения. Это прямо отдельная и немного нудная наука, лучше постигать ее в зависимости от необходимости и выращиваемой культуры», — считает Рощина. И в любом случае Людмила рекомендует отдавать предпочтение широким или продолговатым горшкам, а не глубоким.

Для уверенных пользователей — бахчевые Наш эксперт рекомендует остановить свой выбор на огурцах, кабачках и декоративных мини-тыквах — они неплохо дают урожай в квартирно-балконных условиях с минимумом энергозатрат. Если сравнивать с выращиванием зелени, то повысившаяся сложность тут заключается в большем объеме земли, полива и занимаемого места. Кроме того, плети огурца и декоративной тыквы понадобится подвязывать в вертикальном положении. Можно, конечно, оставить разложенными горизонтально, но это не так удобно.

Кроме того, бахчевые очень отзывчивы на подкормку — она есть в любом садовом отделе большого магазина. Нужно просто читать названия и выбирать необходимое удобрение.

Продвинутый уровень — паслёновые Это перцы, томаты, баклажаны. Они часто бывают не так сговорчивы, как культуры, указанные выше. По словам Людмилы, иногда дело даже не в условиях выращивания, а просто выбран капризный сорт или партия семян попалась неудачная. Поэтому паслёновые требуют терпения и спокойствия от огородника. Не стоит отчаиваться, если на упаковке семян заявлено 90 дней от всходов до урожая, а по факту проходит 110 — но плоды еще зеленые. Указанные производителем данные предоставлены на основании испытаний, проведенных в тепличных условиях с применением профессионального оборудования и средств ухода. В домашних условиях это не всегда доступно.

«Мой личный лайфхак — взять побольше разных сортов, попробовать посеять и вырастить всего понемногу, а потом выбрать лидеров и повторно закупать уже только их. Потому что нередко многообещающие описания плодовитости сорта с упаковки бывают обманчивы. Лучше доверять, но проверять», — делится опытом Рощина.