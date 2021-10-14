Как завести комнатные растения и не погубить их. Краткий гид для начинающих (+ список самых неприхотливых)

С марта прошлого года мы все стали гораздо больше находиться дома — и комнатное садоводство начало стремительно набирать популярность. Но завести у себя на подоконнике цветник, а потом сделать так, чтобы всё исправно росло и зеленело, может оказаться не так уж просто.

Специально для тех, кто отчаялся смотреть на погибающие один за другим фикусы, Юга.ру выспросили секреты зеленеющих подоконников у нашей читательницы и увлеченного цветовода Люси Рощиной. Она интересуется комнатными растениями с детства, а сейчас под ее началом цветут и пахнут не только комнатные растения, но и плодоовощные культуры — и не только на даче, но и в квартире. Она рассказала нам так много интересного, что мы разделили материал на две части: в первой Люся рассказала о главных принципах и распространенных ошибках в уходе за домашними растениями (в самом конце приводим список самых неприхотливых), а вторая будет посвящена тому, как вырастить у себя на подоконнике еду — от салатной зелени до помидоров.

Главные ошибки квартирного садовода Начать стоит с того, что если ваши горшечные друзья растут, цветут и зеленеют — всё хорошо, вам ничего не надо делать! Но если ни роста, ни цветения нет, а растения увядают у вас одно за другим, наш материал может вам помочь. Самые распространенные проблемы растениям в квартирах, частных домах и офисах создают низкая влажность воздуха, недостаток света или длительное нахождение под прямыми солнечными лучами, а также излишний полив. Слишком влажно. «Все знают, что растениям для жизни необходима вода. Поэтому люди убеждены, что, обильно поливая, хорошо заботятся о них. Однако от избытка влаги гниют корни. А паразиты и болезни быстрее распространяются в сырой среде», — рассказывает Людмила. Как понять, что растение получает чересчур много воды:

— к моменту очередного полива земля в горшке еще влажная;

— поддон горшка мокрый или в нем и вовсе собралась лужа;

— земля пахнет сыростью, на ней появляется плесень;

— листья или стебли темнеют или даже подгнивают у основания;

— на листьях (на кончиках или по всей поверхности) появляются пятна;

— на поверхности почвы появились мошки.

Недостаточно влажно. Даже если четко соблюдать режим полива, оптимальный для того или иного растения, порой можно заметить, что оно сохнет. Как правило, в таких случаях проблема кроется в сухости атмосферы в помещении. От низкой влажности воздуха могут страдать не только экзотические растения, но и те, что кажутся вполне неприхотливыми. Есть несколько способов решений этой проблемы. Проще всего сухость воздуха скорректировать ежедневным распылением воды из пульверизатора над растениями. Можно поставить горшок в поддон с влажной галькой и следить за тем, чтобы она не пересыхала. Самый технологичный вариант — установить увлажнители воздуха. Слишком светло. От прямых солнечных лучей листья большинства комнатных растений быстро теряют упругость и опускаются. А если к этому добавляется еще и недостаток воды, они буквально «сгорают» — высыхают, становясь коричневыми и ломкими. «Обильный полив не решает проблему переизбытка прямого света. Ведь земли в горшках обычно немного, так что на солнце вся она прогревается до дна. И если налить сюда воды, то корни будут медленно вариться в ней». Недостаточно светло. На недостаток солнечного света растения реагируют по‑разному. Одни могут практически впасть в анабиоз и перестать развиваться, другие же пускают длинные тонкие побеги в направлении его источника. Характерные признаки того, что растению темно:

— листья стали тусклыми, декоративная окраска или контрастный рисунок побледнели;

— листья начинают желтеть от кончика к основанию;

— почва остается влажной, несмотря на соблюдение графика и нормы полива. Оставьте растения в покое Не перестараться — основное правило при уходе за комнатными растениями. Садоводы-новички зачастую грешат излишним рвением. А ведь перебор с подкормкой и удобрением, частая пересадка, ненужное рыхление грунта — очень распространенные причины гибели растений. Помните: если растение уже находится в комфортных для него условиях, то ухода требуется не так уж и много.

Что создает растению комфортные условия? Подходящий горшок. Его размер и форма могут как усложнить, так и упростить процесс роста. К примеру, монстера или декоративные перцы не начинают наращивать зеленую массу до тех пор, пока не заполнят корнями всё доступное пространство земли и буквально не упрутся в стенки горшка. Материал тоже важен. Пористые глина и керамика оттягивают на себя излишки почвенной влаги, пластик же, наоборот, сдерживает воду в земле. «Даже цвет горшка оказывает некоторое влияние на состояние растения в нем. Заметила по своей рассаде весной, что на солнечном подоконнике растения в светлых горшках нагреваются медленнее, чем в темных».

Независимо от материала и формы, в донышке горшка должно быть хотя бы одно отверстие для стока воды. Правильная почва. Она не должна выглядеть как спрессованный ком уличной земли — корни должны дышать. Заполняйте горшки специальными многокомпонентными составами. В идеале — покупайте почву в зависимости от растения. Хотя нашему эксперту, по ее словам, доводилось успешно выращивать комнатные растения в смеси, предназначенной для овощной рассады, и наоборот. Так что большинству вполне подойдет любая универсальная почвосмесь или смесь для комнатных растений. Но не торопитесь сыпать почвосмесь в пустой горшок. Как правило, дно присыпают мелкими камешками, чтобы обеспечить нормальный дренаж (выведение лишней влаги). А чтобы последствия дренажа не навели в комнате беспорядок, горшок ставят в поддон, который обычно входит в комплект (а если нет, то и обычная тарелка сойдет). Достаточное освещение. Как правило, растению нужно много солнечного света и одновременно — отсутствие прямых солнечных лучей. Поэтому следите, чтобы помещение было хорошо освещено. Но если заметите на листьях беловато-коричневые пятна, знайте: это ожоги — горшок нужно переставить в более затененное место. Если же растение стало тусклым, а его стебли словно куда-то вытягиваются, то, по всей видимости, ему слишком темно там, где оно стоит в данный момент. Если подобрать более благоприятное в плане освещенности место не получается, может выручить так называемая фитолампа.

Влажный воздух. В наших квартирах и офисах обычно атмосфера чересчур подсушенная. Если хотите что-то успешно выращивать — придется немного ее увлажнить. Неприхотливым растениям хватает регулярного опрыскивания из пульверизатора (прыскайте не на сами листья и стебли, а в воздух над ними). В случае с требовательной тропической флорой наш эксперт рекомендует поставить горшок на поддон, заполненный камнями и водой. Четкий график полива. Начинающим ботаникам бывает непросто понять, как часто следует поливать растения. Самый простой способ — ориентироваться на верхний слой земли в горшке. Если он влажный — поливать не нужно. «Я рекомендую следовать правилу «лучше недолив, чем перелив». Ведь подсохший листок не так опасен, как подгнивший корешок. В первом случае растение быстро восстановит утраченное, а во втором случае потребуется большая работа: удаление поврежденного корня, обработка препаратом, обеззараживание грунта».

Еще один лайфхак от нашего эксперта: если земля немного переувлажнена и завелись мошки, помогает слегка присыпать верхний слой земли песком. Чистая вода. Есть места, где вода из-под крана вполне приемлема для полива растений, но если вы в этом не уверены, то дайте ей отстояться хотя бы часов восемь (а лучше — сутки). Слишком холодную воду в горшок не лейте — от нее даже растения наших широт замедляют свой рост (им кажется, что сейчас не сезон для увеличения биомассы), а тропические и вовсе могут погибнуть. Периодический полив теплой водой в этом плане приносит больше пользы, особенно это касается душа.

Как правильно ухаживать за растениями Неприхотливые растения зачастую прощают невнимательным хозяевам отсутствие ухода и даже без него выглядят привлекательно. А вот капризные почти сразу всем своим видом демонстрируют, что за ними недоглядели. Поливать, кормить, обрезать. Чтобы ухаживать было проще, спикер рекомендует проводить все манипуляции с растениями (поливать, подкармливать, удалять старые листья, обрезать) одновременно для всех. Поливать в среднем требуется один-два раза в неделю. Где-то раз в два-четыре месяца — подкормить и досыпать немного земли. Тогда же можно удалить сухие и поврежденные листья и при необходимости обрезать. По словам Людмилы, часто цветение отбирает у растения много сил, поэтому и цветонос во многих случаях лучше срезать. Обработка от болезней и вредителей проводится при необходимости, делать это в целях профилактики не следует. «Некоторые растения можно заносить в ванну и поливать сверху из лейки через рассеиватель. Либо прямо из душа, если качество воды позволяет. Я провожу такую манипуляцию где-то четыре раза в год. Хотя можно и чаще». Если растений много или если уход за ними сильно отличается друг от друга, то прямо в каждый горшок можно установить специальную табличку, на которой будет записан график полива или особенности ухода. Эти таблички можно сделать самостоятельно, но также они продаются в сетевых и садовых магазинах и ларьках, а в комплекте часто идет маркер. Поселить вместе или сгруппировать. Если в планах завести много растений, но не сильно при этом напрягаться с ними, то лучше разместить все горшки в одном месте или в одной части помещения. Во-первых, не придется бегать по всему дому, чтобы полить их все. Во-вторых, не нужно будет постоянно искать место с подходящей освещенностью для каждого.

Когда растений настолько много, что разместить их все рядом невозможно, попробуйте их группировать по схожим запросам ухода. Правильно пересаживать. На практике это простое и понятное дело, если понимать, что и для чего нужно или не нужно делать. Если «зеленому другу» стало тесно в горшке, то его лучше пересаживать методом перевалки — растение с землей вытряхивают из одной емкости, переносят в другую и досыпают грунт. «Перевалку лучше делать перед поливом, чтобы ком земли не был слишком мокрым. Тяжелая мокрая земля при пересадке может повредить корни. Сухая земля легко осыпается, не нанося травм растению». Дно горшка необходимо присыпать галькой или керамзитом. Далее — уложить почвосмесь вровень с бортиком емкости и заполнить пустоты. «Я стараюсь не трамбовать землю в горшке при пересадке. Это не избавит от воздушных карманов, но может повредить корни. Гораздо эффективнее сразу после пересадки тщательно полить растение. Так старая часть земли смешается с новой, а ее уровень естественным образом просядет в пустоты. Растение мягко опустится чуть глубже в горшке, а вновь образовавшиеся полости станут видны. И можно будет их засыпать землей».

Если растение повреждено или планируется его деление, то при пересадке лучше не использовать метод перевалки. Его нужно вынуть из горшка, аккуратно стряхнуть с корней по возможности всю землю. Перед этой манипуляцией растение лучше не поливать примерно неделю. Если на корнях остались крупные плотные комочки, то их можно размочить водой. Не страшно, если будут повреждены мелкие корешки, порой это даже побуждает растение к гипервосстановлению. Далее — удалить все омертвевшие и поврежденные гнилью подземные части. Если корень/клубень поврежден частично, то появится открытое место среза. Его присыпают специальными противогрибковыми средствами. Также подойдет древесная зола, активированный уголь и даже мелкий песок. После можно приступать к посадке растения в новый горшок: дренаж на дно, установить растение, равномерно засыпать землю.

Комнатные растения для начинающих Вот некоторые декоративные виды, с выращиванием которых не должно возникнуть больших проблем даже у неопытного ботаника.

Хлорофитум. Благодаря своей живучести выглядит вполне презентабельно даже при эпизодическом уходе. Хлорофитум стойко переносит жару и прохладу, нестабильный полив и продолжительный недостаток освещения. А в нормальных условиях легко размножается, быстро укореняется, то и дело выпускает стрелки с «детками». «Мой хлорофитум провел краснодарское лето на открытом балконе и даже после этого выглядит вполне жизнеспособно. Мне нравится, как его густая розетка листьев создает яркое пятно в пространстве».

Сансевиерия. В народе его еще называют тещин язык или щучий хвост. Существуют различные виды этого растения, но у всех достаточно плотные, даже твердые листья. Из-за этого легко переносит засухи и переливы. По словам Людмилы, если даже сансевиерии нехорошо в конкретных условиях, то она все равно будет бороться за существование до последнего. При стрессе растение может замирать на несколько месяцев или даже лет, переставать развивать надземную часть, но при этом сохранять уже имеющиеся листья. Такое, например, возможно при пересадке в горшок бо́льшего размера. Не все знают, но сансевиерия размножается не только делением растения, но и через разрезанный лист.

Замиокулькас. Иногда его еще называют долларовым деревом. Неприхотливое клубневое растение, которое в последние годы стало очень популярным. Способно выжить практически в пустынных условиях, поскольку клубни накапливают влагу и могут питать ей свою зеленую часть даже месяц. Замиокулькас легко адаптируется к условиям, в которых находится, хорошо переносит как тепло, так и прохладу. Однако осторожнее стоит быть с прямыми солнечными лучами и обильным поливом. Если поставить замиокулькас в самый темный угол квартиры или офиса, то он приостановит рост, но сохранит внешний вид. «Если этого не происходит, значит, процесс роста идет в подземной части растения — образовалось несколько новых клубней. Замиокулькас относится к тем растениям, которые сначала стремятся заполнить собой всё пространство под землей и только потом наращивают зеленую массу. Поэтому замиокулькасу вполне подойдет скудная почва с высоким содержанием песка и мелких камешков».

Традесканция. Видов этого растения великое множество. И по популярности в общественных пространствах оно не уступает хлорофитуму — традесканцию можно встретить практически в любой школе или поликлинике. Растение любит хорошо освещенные помещения, от этого зависит его декоративность, поскольку многие виды имеют красновато-фиолетовый цвет, который наиболее активно вырабатывается именно на свету. Чтобы растение радовало своей пестрой красотой, достаточно просто поливать его время от времени.

Аглаонема. Выглядит ярко и броско благодаря своим двухцветным пятнистым листьям. Легко переживет непродолжительный недостаток воды, подпитываясь влагой своих стеблей. Пропустить момент полива сложно — аглаонема опустит листья. В ограниченном пространстве горшка начинает активно наращивать зеленую массу и пускать новые побеги. «Аглаонема особенно мне нравится в условиях офиса. При этом растение не обижается, если несколько человек подряд, не сговариваясь, заботливо поливали его ежедневно всю рабочую неделю. Оно быстро испаряет лишнюю влагу своей многочисленной густой листвой».