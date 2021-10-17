Три самолета, летевшие в Краснодар, ушли на запасные аэропорты из-за тумана

Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Самолет, летевший из Екатеринбурга, приземлился в аэропорту Сочи, а рейсы из Оша (Киргизия) и Ханты-Мансийска ушли в Ростов-на-Дону.

«Видимость на полосе — 100 метров. Прием воздушных судов осуществляется по второй категории ИКАО (САТ II, 30х300 метров). За утро экипажи трех рейсов приняли решение уйти на запасные аэродромы», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, один рейс из Краснодара пришлось перенести.

Как писали Юга.ру, Краснодар возобновил авиасообщение с Тель-Авивом. Самолеты начнут летать в израильский город с конца ноября. А немецкий перевозчик Eurowings продлил рейсы из кубанской столицы в Дюссельдорф до конца зимы.

В июне власти Адыгеи предложили построить аэропорт в Майкопе, чтобы туристам было проще добираться до будущего всесезонного горного экокурорта «Лагонаки». Проект, который будут реализовывать без ущерба для окружающей среды, будет стоить 23 млрд рублей. Открыть курорт планируют до 2025 года.