Как выглядит с воздуха старая мельница в центре Краснодара и можно ли вдохнуть в неё новую жизнь?

Юга.ру сняли с воздуха полуразрушенную мельницу Киор-Оглы в центре Краснодара, а еще узнали у архитектора историю здания и можно ли его спасти

Полуразрушенная мельница Киор-Оглы находится в самом центре Краснодара, на углу улиц Северной и Чкалова. Четырехэтажное здание из красного кирпича отпраздновало в 2021 столетие, — основной объем мельцы был построен в 1921 году. Несмотря на то, что мельница расположена в пяти минутах от самой оживленной точки города, здесь царит хаос и атмосфера настоящего строительного рынка. Здание скрыто от глаз многочисленными ларьками и магазинами складского типа. Юга.ру решили посмотреть с воздуха на старинное здание и что его окружает. Видео по просьбе снял пилот дрона Кирилл Паньков из компании Mastersky.

Также Юга.ру узнали подробности истории здания у краснодарского архитектора Евгении Княжевой, которая является инициатором проекта по его реставрации.

Мельница — самая поздняя постройка купца Киркора Киор-Оглы. Это значительная личность в истории Екатеринодара. Ему принадлежал еще ряд важных в архитектурном плане объектов — Кубанский Трехгорный пивоваренный и лимонадный заводы, жилой дом с пекарней на современной улице Гоголя. Все объекты построены в едином кирпичном стиле, свойственном для того времени. Когда мельница начала действовать, купцу было свыше 60 лет, но богатый опыт руководства позволил сделать предприятие максимально успешным. Несмотря на небольшой масштаб, мельница соперничала по качеству с лучшими предприятиями города, отмечает Княжева. В 30-х годах здание приватизировали. Киор-Оглы, у которого на тот момент отобрали все остальные предприятия, поехал в Москву. Он смог вернуть себе деньги, вложенные в строительство мельницы. Затем в здании находился мельзавод № 3, относившийся к тресту «Главмука». «В 1970-х были предприняты попытки капитального ремонта объекта, вследствие чего поменялась конфигурация кровли, добавился ныне утраченный световой фонарь, а мансардный этаж стал эксплуатируемым. В 1994-м мельница была передана в собственность Кубанскому Казачьему Войску, но никаких действий по реконструкции так предпринято и не было», — рассказывает архитектор.

В рамках образовательной программы «Архитекторы.РФ», Евгения Княжева разработала архитектурный проект по реновации старинной мельницы. Она рассказала Юга.ру, что с 2019 года — тогда здание стало федеральной собственностью — были приняты первые шаги по его восстановлению. Власти выделили первые средства на разработку научно-проектной документации по исследованию состояния здания, были разработаны эскизные предложения по реновации. Вся документация прошла государственную историко-культурную экспертизу. «Помимо финансирования, сложность в продвижении проекта в том, что территория вокруг здания до сих пор остается в частной собственности. С этим связано хаотичное состояние территории, ведь собственник использует стены объекта культурного наследия, как опоры для навеса склада строительных материалов. Сейчас ведётся обсуждение по передаче объекта в городскую собственность. Это откроет для мельницы новые горизонты», — уточнила Княжева.