В Краснодаре начали ремонт парковой зоны около стадиона «Кубань»

В Краснодаре приступили к ремонту набережной верхней части Покровского озера около стадиона «Кубань»

Напомним, осенью 2020 года в министерстве физкультуры и спорта Краснодарского края сообщили о планируемом благоустройстве парка возле стадиона «Кубань».

Территорию возле стадиона вдоль Верхнего Покровского озера хотели реконструировать в единой стилистике с набережной Дмитриевского сквера. При создании парка обещали учесть физкультурно-спортивные особенности территории. Вдоль хотели спроектировать пешеходную зону с освещением и скамейками для отдыха. А в парковой зоне сделать беговой маршрут и спортивную площадку для силовых тренировок.

12 ноября в пресс-службе краевой администрации рассказали, что работы уже начались. Их планируют завершить в феврале 2022 года.

Там заменят асфальтовое покрытие на плитку, старые парапеты отделают диким камнем, а со стороны парковой зоны стадиона появятся беговые дорожки с мягким покрытием. Также территорию оборудуют новыми лавочками.

В краевом министерстве физкультуры и спорта отметили, что парк стадиона «Кубань» является особо охраняемой природной территорией регионального значения, и любые работы по благоустройству не должны наносить вред экосистеме парковой зоны.