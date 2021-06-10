Леонид Рейман — государственный деятель, меценат, инвестор. Под его руководством в РФ началось массовое внедрение цифровых сервисов, без которых немыслима сегодняшняя жизнь. 1. Леонид Дододжонович Рейман родился 12 июля 1957 года в Ленинграде. Среднеазиатское отчество ему досталось от отца, прибалтийская фамилия — от матери. 2. Оба его родителя были докторами филологии и известными в академических кругах языковедами. При этом их сын получил техническое образование, отучившись сначала в политехнической школе № 211 на Гороховой (единственной в Ленинграде, где углубленно преподавали радиоэлектронику), а затем в Ленинградском электротехническом институте связи — по специализации «многоканальная связь». 3. Самостоятельно зарабатывать Леонид начал еще в студенческие годы, сдав на квалификацию кабельщика-спайщика пятого разряда. А после окончания вуза устроился инженером Ленинградской междугородной телефонной станции. 4. Реймана призвали в 1983 году, в армии он обеспечивал связь ПВО и демобилизовался в 1985‑м в звании лейтенанта.

5. Сразу после службы Рейман поступил на работу в Ленинградскую городскую телефонную сеть, где за последующие 15 лет проделал путь от главного инженера районного телефонного узла до первого зама гендиректора. После распада СССР предприятие переименовано в АО «Петербургская телефонная сеть» (ПТС). 6. В 1991 году Рейман организовал первый в истории России звонок по мобильной связи. Разговор мэра Петербурга Анатолия Собчака с мэром Сиэтла Норманом Райсом доказал, что мобильная связь остается надежной при трансконтинентальных соединениях.

7. Спустя 16 лет Рейман провел первый в стране сеанс видеосвязи по 3G. В октябре 2007 года он созвонился с действовавшим губернатором Петербурга Валентиной Матвиенко. Первым в России такую услугу своим абонентам предложил МегаФон. 8. В 1999 году Рейман переехал из Петербурга в Москву и поступил на госслужбу. В 42 года ему доверили возглавить Министерство связи и информатизации РФ, созданное вместо Госкомитета по телекоммуникациям. В мае 2004-го структуру переименовали в Министерство информационных технологий и связи. 9. В 2000 году Леонид Рейман выпустил книгу «Совершенствование системы государственного регулирования отрасли телекоммуникаций» — вскоре она станет основой для его кандидатской диссертации. 10. Рейман выпустил еще ряд книг. В профессиональной среде помимо упомянутой хорошо известны, например, «На пути к цифровому дому» (идеи по применению компьютерных технологий в медицине, быту, образовании) и «Закономерности функционирования и регулирования инфокоммуникаций» (об обмене информацией и международном сотрудничестве при создании глобальной информационной инфраструктуры). 11. В 2004 году Рейман стал доктором экономических наук, защитив диссертацию по теме «Формирование и развитие рынка инфокоммуникационных услуг».

12. Будучи министром связи, Рейман обеспечивал подключение социальных учреждений к интернету. Меньше чем за год (с сентября 2006 по август 2007 года) все российские школы получили широкополосный интернет. 13. Рейман отменил разрешения на мобильный телефон: до 2000 года все граждане РФ были обязаны при покупке мобильного телефона получить на него разрешение от Госсвязьнадзора. 14. Также Рейман инициировал внедрение загранпаспортов с биометрическими данными и удвоенным сроком действия. А чуть позже запустил получение госуслуг в электронном виде. 15. Леонид Рейман ввел принцип «платит звонящий», когда все входящие звонки для абонента сотовой связи стали бесплатными. Также отменил «мобильное рабство» — пользователи получили право на переход от одного оператора к другому с сохранением номера.

16. Отдельно стоит отметить перевод аналогового телевидения в «цифру». Этот проект Реймана дал множеству россиян возможность бесплатно смотреть федеральные и местные телеканалы в более высоком разрешении, с четкой картинкой и качественным звуком. 17. В 2008-м Рейман стал советником президента РФ по вопросам информационных технологий. 18. В 2010 году Рейман учредил компанию «РОСА» по разработке отечественного системного ПО, которое отвечает законодательству РФ, обеспечивает 100-процентную защиту информации и востребовано как частными, так и корпоративными клиентами. 19. В качестве президента компании Alternativa Capital Рейман сосредоточился на инвестициях в современные технологии. Компания вкладывает средства в российских производителей, таких как завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» или «Рутек», выпускающий вычислительную технику и телекоммуникационное оборудование.

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20. Рейман дважды награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» — четвертой (2005) и третьей степени (2007). 21. Также он дважды побеждал в национальной премии «Персона года» — в 2005 и 2012 годах. 22. Есть у него и награда от сообщества российских юристов: за разработку федерального закона «О связи» Реймана в 2003 году отметили премией «Фемида» в номинации «Правовая реформа».