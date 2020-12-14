Владимир Буиклиский — гендиректор LeadGroup, краснодарской компании, разрабатывающей мобильные приложения на iOS и Android. Компания успела выпустить софт для разных бизнесов — от облачных хранилищ до секонд-хендов и организации свадеб. Портал Юга.ру расспросил разработчика о том, как меняется рынок рекламы в медиа и где популярны бесплатные интернет-сервисы. А еще — почему не стоит бросать IT, если начал. Почему выбрали именно IT-сферу и с каким образованием вы в нее пришли? Я окончил Кубанский госуниверситет по специальности «финансы и кредит» в 2012 году. Только в 2015-м мне пришла идея открыть свою компанию по разработке после неудачного опыта, когда я заказал мобильное приложение в краснодарской фирме S Media Link, заплатил более миллиона рублей и за год так и не получил рабочий проект. Тогда я решил собрать свою команду. С чего началась LeadGroup и чем сейчас занимается компания? В чем ее отличие от других подобных? Нас было трое ребят — каждый имел навыки в своей области, достаточные для развития собственной фирмы, но ребята быстро переехали в Москву, а я решил продолжить работу здесь. Главное отличие нашей фирмы — это полное погружение в проект и выяснение всех нужд заказчика. Это позволяет дать точную оценку проекта, поэтому наши клиенты перед началом разработки точно знают, сколько они заплатят. Остальные компании берут почасовую оплату, и клиент не знает, во что в конечном счете выльется сотрудничество.

«Мы создаем компанию на миллиард долларов»: Интервью c соавтором проектов «Голос Города» и AskinChat

Кто обращается за услугами вашей компании? Планируете ли выходить на новые рынки? Мы начинали с небольших бизнесов и частных заказчиков, сейчас наши клиенты — это краснодарские банки и крупные госкорпорации. Мы планируем выходить на западные рынки в 2021 году, буквально через несколько месяцев откроется наш первый международный офис в Нью-Йорке. Расскажите о вашем проекте, наиболее интересном для неспециалиста. В прошлом году своему двухлетнему сыну я сделал приложение для просмотра мультиков с блокировкой экрана и автоматически закачанными туда мультиками. Оно часто выручало меня в критических моментах моего отцовства. Считаю, это лучшее изобретение XXI века.

Сколько времени и человек в среднем занимает разработка одного приложения? Разработка хорошего рабочего приложения не должна заканчиваться никогда: нужно следить за потребностями пользователя и улучшать приложение в каждом обновлении, только так можно добиться успехов, как у гигантов отрасли. Если говорить о первой версии, то ее можно выпустить за 3–6 месяцев, в зависимости от начальных требований. В апреле вы провели в Краснодаре конференцию Digis о разработке приложений на iOS и Android, и ее участниками стали порядка 100 человек. Расскажите, кто выступил спикерами и о чем шла речь? К нам приезжали спикеры из Москвы, Воронежа и Лондона. Также выступали спикеры из местных организаций. Основную аудиторию составили iOS- и Android-разработчики Краснодара, мы познакомились и хорошо провели время. Было интересно пообщаться с международными специалистами, и мы планируем продолжать такие встречи после пандемии. Онлайн-конференции не дают нужной вовлеченности, которая есть только в живом общении.

Вузы Краснодара выпускают очень сильных разработчиков Владимир Буиклиский

Как можете оценить уровень развития IT-сферы на Кубани? Чего, на ваш взгляд, не хватает, чтобы выйти в лидеры отрасли, и нужно ли это вообще региону? Я не раз выступал экспертом в оценке молодых IT-талантов в нашем регионе и могу сказать, что наши вузы выпускают очень сильных специалистов-разработчиков. Они способны конкурировать не только на национальном, но и на международном уровне, но большинство из них переезжают в Москву, так как там уровень жизни выше. Чтобы развивать IT-сферу в Краснодаре, нужно привлекать сюда бизнес. Крупные компании станут открывать здесь свои офисы, если увидят в этом целесообразность. Думаю, руководство края работает в этом направлении и в ближайшие годы мы увидим результаты. В 2020 году произошло историческое событие: совокупный рынок рекламы в мобильном интернете превысил ТВ, которое уверенно лидировало последние десятилетия. Какие прогнозы вы связываете с этим? Будет ли ТВ падать дальше? Да, начиная с 2019 года появилась тенденция к оттоку рекламного капитала из традиционных медиа в интернет. Это продолжается и в 2020 году и, как прогнозируют эксперты, будет продолжаться и дальше. Скоро мы увидим последствия этой тенденции на рынке радиорекламы: рекламодатели переходят в инстаграм, а конкуренция на радио достаточно высокая. Рано или поздно это скажется на радиокомпаниях, и им придется менять свою стратегию. Я думаю, что ТВ-индустрии это пока не грозит, так как их охват значительно больше, чем у интернет-ресурсов, а возрастной состав более разнообразный.

Последние пару лет популярна концепция progressive web app (PWA), позволяющая установить веб-сайт как приложение, которое хранится в памяти смартфона и может работать офлайн. Как это сказалось на разработке приложений? Есть достаточно много технологий по созданию мобильных приложений PWA — Flutter, React Native и т.д. Такие технологии подходят больше либо для проверки гипотезы, либо для начальной версии MVP [от англ. minimum viable product — минимально жизнеспособный продукт с функциями, достаточными лишь для удовлетворения первых потребителей]. Такие технологии делают рынок мобильных приложений доступнее для заказчиков. Пока эти технологии не готовы заменить нативную разработку, но рынок не стоит на месте, и нельзя заранее предсказать, куда склонится чаша весов. Бесплатные интернет-сервисы — отличная иллюстрация модели пропаганды Хермана — Хомского: если для потребителя услуга бесплатна, то за нее заплатил кто-то другой. Но в случае приложений платят не только рекламодатели, но и сами пользователи — их действия собираются в big data, а этим потом торгуют владельцы приложений. Считаете ли вы такую ситуацию единственно возможной для рынка IT? И нужно ли вообще искать ей альтернативы? Бесплатные интернет-сервисы популярны только в России и в странах третьего мира, на западе уже давно принято платить за фильмы, музыку и приложения, в том числе — мобильные. В основном в бесплатных приложениях либо ограниченный функционал, либо много рекламы, но если пользователю нравится продукт, он его купит.

Если гиганты магазинов приложений все-таки опустят комиссию в 30%, о чем сейчас все больше слухов, большинство платных приложений станут доступнее, и пользователи начнут скачивать их охотнее. Рынок изменится в ближайшие годы: уже с нового года Apple планирует снизить комиссию до 15% для команд разработчиков с выручкой до $1 млн в год. Личные данные пользователей регулярно сливаются в сеть огромными массивами. Из-за этого люди отчаиваются придумывать сложные пароли — мол, зачем, раз их все равно сольют. Как тут быть — и пользователям, и производителям софта? Какую защиту данных вы предлагаете своим клиентам? В основном пароли утекают из небольших или сомнительных интернет-порталов. У гигантов рынка это случается крайне редко. Мой совет: ставить везде разный пароль. Чтобы легче запоминать, ядро пароля должно оставаться одинаковым, а концовка — меняться в зависимости от ассоциаций, вызываемых у пользователя тем или иным ресурсом. Так, если у вас утечет пароль, робот не сможет автоматически подставить его к другим сайтам.

Для защиты паролей своих пользователей я рекомендую своим клиентам регулярно обновлять приложение и операционную систему. Вот почему: когда выходит обновление, разработчики часто описывают слабые места, которые улучшены в новой версии. Зачастую именно так хакеры и узнают о недоработках предыдущих версий приложения, сайта или операционной системы. Дальше они подыскивают тех, кто не обновился, и делают свою работу. Вы предполагаете, что смартфон-игры скоро обгонят игры для консолей и ПК. За счет чего это может случиться? Сторителинг? Дополненная реальность? Как настоящий геймер, я считаю, что пока смартфон-игры не дотягивают до уровня консолей или ПК. Бюджеты не те, да и ресурсы интерфейса телефона, мягко говоря, ограничены. Так что шансов нет. Можно просто делать массовые штуки вроде Doodle Jump, Flappy Bird и т.д. — это простые массовые игры, но они быстро выходят из моды и не способны конкурировать. По вашим словам, основной бизнес далек от увеличения своей технологичности и продолжает работать по старинке. Какие сферы вы подразумеваете под «основным бизнесом»? Как вам кажется, почему они сохраняют консервативность и зачем им вообще в интернет? Я считаю, что по количеству компаний основной бизнес — это мелкий бизнес, представленный в разных странах по-разному. Например, в нашей стране это так называемые ипэшники, которых на момент апреля 2019 года было более 4 млн. Они работают по сарафанному радио, через спам-рассылки или холодные звонки по своей клиентской базе, накопленной годами. Они-то и считают, что им интернет не нужен и что у них все налажено. Но пользователи сейчас все больше хотят увидеть отзывы и знакомиться с предприятиями, с которыми они будут иметь дело. Так что неудивительно, что в период кризиса такие компании закрываются и на их место приходят новые игроки с худшим качеством, но с удобными и простыми пользовательскими сервисами вроде онлайн-записи или онлайн-корзины.