Умер сатирик Михаил Жванецкий

Ровно месяц назад Жванецкий завершил концертную деятельность. Это было связано с возрастом и потерей работоспособности артиста.

Сатирику и писателю Михаилу Жванецкому было 86 лет. О его смерти 6 ноября сообщил «Дождь» со ссылкой на близких друзей. Также информацию подтвердил представитель Жванецкого Олег Сташкевич, пишет RT .

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.