Умер сатирик Михаил Жванецкий

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6 ноября СМИ сообщили, что не стало российского артиста Михаила Жванецкого

Сатирику и писателю Михаилу Жванецкому было 86 лет. О его смерти 6 ноября сообщил «Дождь» со ссылкой на близких друзей. Также информацию подтвердил представитель Жванецкого Олег Сташкевич, пишет RT.

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О смерти Жванецкого написала певица Алла Пугачева в своем инстаграме:

«Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем».

Ровно месяц назад Жванецкий завершил концертную деятельность. Это было связано с возрастом и потерей работоспособности артиста.

Культурное наследие смерть

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