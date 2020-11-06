Умер сатирик Михаил Жванецкий
6 ноября СМИ сообщили, что не стало российского артиста Михаила Жванецкого
Сатирику и писателю Михаилу Жванецкому было 86 лет. О его смерти 6 ноября сообщил «Дождь» со ссылкой на близких друзей. Также информацию подтвердил представитель Жванецкого Олег Сташкевич, пишет RT.
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О смерти Жванецкого написала певица Алла Пугачева в своем инстаграме:
«Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем».
Ровно месяц назад Жванецкий завершил концертную деятельность. Это было связано с возрастом и потерей работоспособности артиста.
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