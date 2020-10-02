«В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». В Нижнем Новгороде журналистка покончила с собой возле здания МВД

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В Нижнем Новгороде 2 октября главный редактор издания KozaPress Ирина Славина покончила с собой возле здания МВД

Накануне в квартиру к Ирине Славиной пришли с обыском по делу нежелательной организации, о чем она сообщила в своем фейсбуке. Силовики забрали из дома главреда издания KozaPress всю технику, в том числе телефоны и ноутбук мужа и дочери.

«Сегодня 6:00 в мою квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые. Дверь открыл муж. Я, будучи голой, одевалась уже под присмотром незнакомой мне дамы. Проводили обыск. Адвокату позвонить не дали», — писала Славина.

Издание «Нижний Новгород Онлайн» со ссылкой на ГУ МЧС 2 октября сообщило о женщине, устроившей самосожжение у здания МВД, не уточняя имени погибшей. По данным телеграм-канала Baza, это была Ирина Славина, спасти ее не удалось.

В пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области сообщили, что днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода нашли тело женщины с признаками термических ожогов. Следователи организовали проверку.

Журналистика смерть

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