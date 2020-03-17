Умер политик и писатель Эдуард Лимонов
Писатель, политический деятель Эдуард Лимонов 17 марта скончался в больнице в Москве на 78-м году жизни
Новость о кончине Лимонова сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов в своем телеграм-канале. Причину смерти он не уточнил.
По информации StarHit, Лимонов боролся с онкологией. политический деятель попал в больницу два дня назад. Его госпитализировали с кровотечением. Сегодня должны были состояться две операции, но его сердце не выдержало.
Проблемы со здоровьем у Лимонова возникли несколько лет назад. RT пишет, что в октябре 2018 года он заявлял, что состояние его здоровья ухудшилось, в связи с чем он обратился в клинику. Позднее его выписали в удовлетворительном состоянии.
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Кто такой Эдуард Лимонов
Эдуард Лимонов (Савенко) — родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске, вырос в Харькове, а с 1967 года проживал в Москве. В 1974-м эмигрировал в США, затем жил во Франции, в 1987 году получил гражданство. В 1991 году писатель вернулся в Россию, в 1992 году получил российское гражданство.
За всю свою жизнь написал более 60 книг — в стихах и прозе. Самой известной считается «Это я, Эдичка», в которой автор раскритиковал деятельность властей США.
В 90-х Лимонов принимал участие в военных конфликтах. Возглавлял запрещенную в РФ Национал-большевистскую партию, а позже партию «Другая Россия». В 2009 году Лимонов собирался стать единым кандидатом от оппозиции на выборах президента РФ-2012, но ЦИК отказал ему в регистрации.