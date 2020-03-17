Умер политик и писатель Эдуард Лимонов

Писатель, политический деятель Эдуард Лимонов 17 марта скончался в больнице в Москве на 78-м году жизни

Новость о кончине Лимонова сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов в своем телеграм-канале. Причину смерти он не уточнил. По информации StarHit, Лимонов боролся с онкологией. политический деятель попал в больницу два дня назад. Его госпитализировали с кровотечением. Сегодня должны были состояться две операции, но его сердце не выдержало. Проблемы со здоровьем у Лимонова возникли несколько лет назад. RT пишет, что в октябре 2018 года он заявлял, что состояние его здоровья ухудшилось, в связи с чем он обратился в клинику. Позднее его выписали в удовлетворительном состоянии.